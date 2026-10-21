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Oyuncu Rutkay Aziz'in Abisi Dr. Enver Ural Rutkay Hayatını Kaybetti!

Oyuncu Rutkay Aziz'in Abisi Dr. Enver Ural Rutkay Hayatını Kaybetti!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin ve TV Editörü
21.10.2026 - 15:13
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Rutkay ailesinin acı günü: Türk tiyatro ve sinemasının usta isimlerinden Rutkay Aziz'in ağabeyi Dr. Enver Ural Rutkay hayatını kaybetti. Doğa Rutkay Kamal, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla amcasının cenaze törenine ilişkin bilgileri duyurdu. Gelin, törenin ayrıntılarına ve Rutkay ailesine birlikte bakalım.

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Rutkay Aziz'in ağabeyi Dr. Enver Ural Rutkay hayatını kaybetti.

Rutkay Aziz'in ağabeyi Dr. Enver Ural Rutkay hayatını kaybetti.

Türk tiyatro ve sinemasının usta isimlerinden Rutkay Aziz'in ağabeyi Dr. Enver Ural Rutkay hayatını kaybetti. Rutkay ailesi, bu acı haberle yasa boğuldu.

Vefat haberinin ardından Rutkay Aziz'in kızı Doğa Rutkay Kamal, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla amcasının cenaze törenine ilişkin bilgileri duyurdu.

Dr. Enver Ural Rutkay son yolculuğuna bugün uğurlanacak.

Dr. Enver Ural Rutkay son yolculuğuna bugün uğurlanacak.

Doğa Rutkay Kamal'ın paylaşımına göre Dr. Enver Ural Rutkay'ın cenazesi, bugün (21 Ekim Çarşamba) öğle namazının ardından Ankara'nın Altındağ ilçesindeki İsmet Oğultürk Camii'nden kaldırılacak ve defnedilecek.

Doğa Rutkay Kamal, amcasının cenaze töreni bilgilerini sosyal medyadan duyurdu.

Doğa Rutkay Kamal, amcasının cenaze töreni bilgilerini sosyal medyadan duyurdu.

Rutkay Aziz'in kızı Doğa Rutkay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla amcası Dr. Enver Ural Rutkay'ın cenaze törenine dair bilgileri paylaştı.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin ve TV Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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