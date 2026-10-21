Oyuncu Rutkay Aziz'in Abisi Dr. Enver Ural Rutkay Hayatını Kaybetti!
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Rutkay ailesinin acı günü: Türk tiyatro ve sinemasının usta isimlerinden Rutkay Aziz'in ağabeyi Dr. Enver Ural Rutkay hayatını kaybetti. Doğa Rutkay Kamal, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla amcasının cenaze törenine ilişkin bilgileri duyurdu. Gelin, törenin ayrıntılarına ve Rutkay ailesine birlikte bakalım.
Rutkay Aziz'in ağabeyi Dr. Enver Ural Rutkay hayatını kaybetti.
Dr. Enver Ural Rutkay son yolculuğuna bugün uğurlanacak.
Doğa Rutkay Kamal, amcasının cenaze töreni bilgilerini sosyal medyadan duyurdu.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın