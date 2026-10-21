Oyuncu Rutkay Aziz'in Abisi Dr. Enver Ural Rutkay Hayatını Kaybetti!

Rutkay ailesinin acı günü: Türk tiyatro ve sinemasının usta isimlerinden Rutkay Aziz'in ağabeyi Dr. Enver Ural Rutkay hayatını kaybetti. Doğa Rutkay Kamal, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla amcasının cenaze törenine ilişkin bilgileri duyurdu. Gelin, törenin ayrıntılarına ve Rutkay ailesine birlikte bakalım.