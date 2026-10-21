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Nurgül Yeşilçay'dan "Lastik Değiştirmeyi Büyüten" Erkeklere Gönderme!

Nurgül Yeşilçay'dan "Lastik Değiştirmeyi Büyüten" Erkeklere Gönderme!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin ve TV Editörü
21.10.2026 - 14:13
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Nurgül Yeşilçay bu kez lastik değiştirme yorumuyla karşımızda! Oyuncu, erkeklerin bu işi anlatırken olduğundan büyük gösterdiğini söyledi. Kriko ve stepneyle yapılan işlemi kendi sözleriyle özetledi. Ardından “Erkekler iyi ki hamile falan kalıp çocuk doğurmuyor” diyerek esprili bir göndermede bulundu. Yeşilçay'ın açıklamasına birlikte bakalım!

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Nurgül Yeşilçay, yıllardır birbirinden farklı karakterlerle ekranın en tanıdık yüzlerinden biri.

Nurgül Yeşilçay, yıllardır birbirinden farklı karakterlerle ekranın en tanıdık yüzlerinden biri.

İkinci Bahar'da Gülsüm olarak tanıdığımız Nurgül Yeşilçay, Asmalı Konak'ın Bahar'ıyla hafızalara kazındı. Paramparça, Muhteşem Yüzyıl: Kösem ve Veda Mektubu gibi dizilerin yanı sıra Eğreti Gelin ve Yaşamın Kıyısında gibi filmlerle de kariyerini büyüttü. Dram rollerindeki performanslarıyla tanıdığımız oyuncu, kamera arkasında ise esprili anlatımları ve gündelik hayata dair yorumlarıyla karşımıza çıkıyor. Bu kez sözünü ettiği konu, yol kenarında lastik değiştirmenin ne kadar büyütüldüğüydü!

Yeşilçay, lastik değiştirmeyi anlatırken sözü erkeklerin doğum yapmamasına getirdi!

Yeşilçay, lastik değiştirmeyi anlatırken sözü erkeklerin doğum yapmamasına getirdi!

Nurgül Yeşilçay, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Erkekler iyi ki hamile falan kalıp çocuk doğurmuyor. Yol kenarında aracın lastiğini değiştirmeyi öyle bir büyütüyorlar ki. Arabayı yukarı kaldırıyor, vidasını söküp yedek lastiği de oraya koyuyor. Bu kadar basit ama ‘Krikoyu aldım, stepneyi şuraya koydum’ diyerek büyük bir şey gibi gösteriyorlar. Öyle bir şey değilmiş.”

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin ve TV Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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