Nurgül Yeşilçay'dan "Lastik Değiştirmeyi Büyüten" Erkeklere Gönderme!
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Nurgül Yeşilçay bu kez lastik değiştirme yorumuyla karşımızda! Oyuncu, erkeklerin bu işi anlatırken olduğundan büyük gösterdiğini söyledi. Kriko ve stepneyle yapılan işlemi kendi sözleriyle özetledi. Ardından “Erkekler iyi ki hamile falan kalıp çocuk doğurmuyor” diyerek esprili bir göndermede bulundu. Yeşilçay'ın açıklamasına birlikte bakalım!
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Nurgül Yeşilçay, yıllardır birbirinden farklı karakterlerle ekranın en tanıdık yüzlerinden biri.
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Yeşilçay, lastik değiştirmeyi anlatırken sözü erkeklerin doğum yapmamasına getirdi!
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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