Nurgül Yeşilçay'dan "Lastik Değiştirmeyi Büyüten" Erkeklere Gönderme!

Nurgül Yeşilçay, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Erkekler iyi ki hamile falan kalıp çocuk doğurmuyor. Yol kenarında aracın lastiğini değiştirmeyi öyle bir büyütüyorlar ki. Arabayı yukarı kaldırıyor, vidasını söküp yedek lastiği de oraya koyuyor. Bu kadar basit ama ‘Krikoyu aldım, stepneyi şuraya koydum’ diyerek büyük bir şey gibi gösteriyorlar. Öyle bir şey değilmiş.”