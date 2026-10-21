Hülya Avşar'ın Miras Sözleri Demet Akalın'ı Kızdırdı!

Ünlü isimlerin miras kavgaları magazin gündeminin değişmeyen konularından biri. Bu kez tartışmanın tarafları Hülya Avşar ve Demet Akalın oldu. Avşar'ın mirasın önceden adil biçimde paylaştırılması gerektiğine dair sözlerine Akalın sosyal medyadan “Ne saçma bir düşünce!” diyerek karşı çıktı. Peki iki ünlü isim miras konusunda neler söyledi? Gelin, birlikte bakalım!