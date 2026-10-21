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Hülya Avşar'ın Miras Sözleri Demet Akalın'ı Kızdırdı!

Hülya Avşar'ın Miras Sözleri Demet Akalın'ı Kızdırdı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin ve TV Editörü
21.10.2026 - 13:09
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Ünlü isimlerin miras kavgaları magazin gündeminin değişmeyen konularından biri. Bu kez tartışmanın tarafları Hülya Avşar ve Demet Akalın oldu. Avşar'ın mirasın önceden adil biçimde paylaştırılması gerektiğine dair sözlerine Akalın sosyal medyadan “Ne saçma bir düşünce!” diyerek karşı çıktı. Peki iki ünlü isim miras konusunda neler söyledi? Gelin, birlikte bakalım!

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Hülya Avşar, mirasın önceden adil biçimde paylaştırılması gerektiğini savundu.

Hülya Avşar, mirasın önceden adil biçimde paylaştırılması gerektiğini savundu.

Geçtiğimiz günlerde konser öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Hülya Avşar'a, ünlü isimlerin vefatlarının ardından yaşanan miras kavgaları soruldu. Avşar, özellikle büyük servet sahibi kişilerin miras paylaşımını önceden planlaması gerektiğini söyledi.

Bir çocuğa diğerlerinden daha fazla pay verilmesinin ya da birinin mirastan tamamen mahrum bırakılmasının telafisi zor anlaşmazlıklara yol açabileceğini belirten Avşar, “Çok zenginsen, paran, pulun, malın mülkün varsa belli bir süreden sonra bence oturup ayırsınlar” dedi. Vasiyetin hukuki olarak güvence altına alınması gerektiğini de vurguladı.

Demet Akalın, Avşar'ın sözlerine "Ne saçma bir düşünce!" diyerek tepki gösterdi.

Demet Akalın, Avşar'ın sözlerine "Ne saçma bir düşünce!" diyerek tepki gösterdi.

Hülya Avşar'ın sözlerinin yer aldığı videoya yorum yapan Demet Akalın, mirasın önceden paylaştırılması görüşüne karşı çıktı. Ünlü şarkıcı, “Ne saçma bir düşünce! Yaşarken istersem veririm! Bana 'Aç mısın tok musun?' soran oldu mu ki…” sözleriyle tepkisini dile getirdi.

İki ünlü ismin miras konusundaki farklı görüşleri magazin gündeminde dikkat çekti.

İki ünlü ismin miras konusundaki farklı görüşleri magazin gündeminde dikkat çekti.

Avşar, vasiyetin önceden hazırlanması ve resmiyetinin tamamlanması gerektiğini savunurken, Akalın ise miras paylaşımının kişinin kendi isteğine bağlı olması gerektiği yönünde bir görüş ortaya koydu.

İki ünlü ismin miras konusundaki bu farklı görüşleri magazin gündeminde dikkat çekti.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin ve TV Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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