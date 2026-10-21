Hülya Avşar'ın Miras Sözleri Demet Akalın'ı Kızdırdı!
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Ünlü isimlerin miras kavgaları magazin gündeminin değişmeyen konularından biri. Bu kez tartışmanın tarafları Hülya Avşar ve Demet Akalın oldu. Avşar'ın mirasın önceden adil biçimde paylaştırılması gerektiğine dair sözlerine Akalın sosyal medyadan “Ne saçma bir düşünce!” diyerek karşı çıktı. Peki iki ünlü isim miras konusunda neler söyledi? Gelin, birlikte bakalım!
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Hülya Avşar, mirasın önceden adil biçimde paylaştırılması gerektiğini savundu.
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Demet Akalın, Avşar'ın sözlerine "Ne saçma bir düşünce!" diyerek tepki gösterdi.
İki ünlü ismin miras konusundaki farklı görüşleri magazin gündeminde dikkat çekti.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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