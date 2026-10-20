Kylie Jenner'ın Taşıdığı 50 Milyon Dolarlık Sütyenle İlgili Türkiye'den Sürpriz İddia: Eşine Hediye mi Aldı?
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Victoria's Secret Fashion Show 2026 geride kaldı ama gecenin detayları konuşulmaya devam ediyor. Los Angeles'ta düzenlenen defilenin en dikkat çeken sürprizlerinden biri Kylie Jenner'ın podyuma çıkmasıydı. Jenner, markanın mücevherlerle hazırlanan ikonik tasarımı Fantasy Bra'yı taşıdı. Değeri 50 milyon dolar olarak açıklanan parça, bu kez bir satın alma iddiasıyla gündemde. Sosyal medyada, Türk bir iş insanının tasarımı eşine hediye etmek için aldığı öne sürüldü.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Victoria's Secret Fashion Show 2026, bu yıl Los Angeles'ta düzenlendi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kylie Jenner'ın taşıdığı Fantasy Bra'nın değeri tam 50 milyon dolar!
Sosyal medyada, tasarımı Türk bir iş insanının eşine hediye etmek için satın aldığı öne sürüldü.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın