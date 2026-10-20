Kylie Jenner'ın Taşıdığı 50 Milyon Dolarlık Sütyenle İlgili Türkiye'den Sürpriz İddia: Eşine Hediye mi Aldı?

Defilenin ardından yayılan iddiaya göre, Kylie Jenner'ın taşıdığı Fantasy Bra'yı Türkiye'den bir iş insanı satın aldı. Satın alma gerekçesinin ise eşine hediye etmek olduğu ileri sürüldü. Milyonlarca dolarlık tasarımla ilgili bu iddia, haber sitelerine de yansıdı.

Ancak satışın gerçekleştiğine dair markadan bir doğrulama bulunmuyor. Dolayısıyla tasarımın bir Türk iş insanı tarafından satın alındığını kesin bilgi olarak vermek mümkün değil. Fantasy Bra'nın belirtilen değeri 50 milyon dolar. Satın alma konusu ise şimdilik doğrulanmamış bir iddia.