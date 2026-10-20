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Kylie Jenner'ın Taşıdığı 50 Milyon Dolarlık Sütyenle İlgili Türkiye'den Sürpriz İddia: Eşine Hediye mi Aldı?

Kylie Jenner'ın Taşıdığı 50 Milyon Dolarlık Sütyenle İlgili Türkiye'den Sürpriz İddia: Eşine Hediye mi Aldı?

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin ve TV Editörü
20.10.2026 - 16:39
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Victoria's Secret Fashion Show 2026 geride kaldı ama gecenin detayları konuşulmaya devam ediyor. Los Angeles'ta düzenlenen defilenin en dikkat çeken sürprizlerinden biri Kylie Jenner'ın podyuma çıkmasıydı. Jenner, markanın mücevherlerle hazırlanan ikonik tasarımı Fantasy Bra'yı taşıdı. Değeri 50 milyon dolar olarak açıklanan parça, bu kez bir satın alma iddiasıyla gündemde. Sosyal medyada, Türk bir iş insanının tasarımı eşine hediye etmek için aldığı öne sürüldü.

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Victoria's Secret Fashion Show 2026, bu yıl Los Angeles'ta düzenlendi.

Victoria's Secret Fashion Show 2026, bu yıl Los Angeles'ta düzenlendi.

Ünlü modelleri, sahne performanslarını ve gösterişli tasarımları bir araya getiren Victoria's Secret Fashion Show, 18 Ekim'de Los Angeles'tan izleyiciyle buluştu. Defile boyunca podyuma çıkan isimler kadar davetliler ve kulisten paylaşılan görüntüler de ilgi gördü. 

Gecenin sürprizlerinden biri ise Kylie Jenner'dı. Victoria's Secret podyumuna ilk kez çıkan Jenner, bu ilk deneyiminde markanın en dikkat çeken tasarımlarından Fantasy Bra'yı taşıdı. Böylece defilenin ardından konuşulan isimler arasındaki yerini aldı.

Kylie Jenner'ın taşıdığı Fantasy Bra'nın değeri tam 50 milyon dolar!

Kylie Jenner'ın taşıdığı Fantasy Bra'nın değeri tam 50 milyon dolar!

Victoria's Secret'ın mücevherlerle hazırlanan Fantasy Bra geleneği, sekiz yıllık aranın ardından geri döndü. Bu yıl Jacob & Co. iş birliğiyle hazırlanan tasarım, 50 milyon dolarlık değeriyle serinin bugüne kadarki en pahalı parçası olarak tanıtıldı. Maxim

Tasarımdaki detaylar da en az değeri kadar dikkat çekici. Toplam 4.410 doğal elmasın kullanıldığı parçanın merkezinde 75,54 karatlık sarı bir pırlanta bulunuyor. Kumaş kullanılmadan hazırlanan bu mücevher tasarım için 15 zanaatkarın 1.000 saati aşkın çalıştığı belirtiliyor. Kısacası Jenner'ın podyumda taşıdığı parça, bir iç çamaşırından çok mücevher işçiliğiyle öne çıkıyor.

Sosyal medyada, tasarımı Türk bir iş insanının eşine hediye etmek için satın aldığı öne sürüldü.

Sosyal medyada, tasarımı Türk bir iş insanının eşine hediye etmek için satın aldığı öne sürüldü.

Defilenin ardından yayılan iddiaya göre, Kylie Jenner'ın taşıdığı Fantasy Bra'yı Türkiye'den bir iş insanı satın aldı. Satın alma gerekçesinin ise eşine hediye etmek olduğu ileri sürüldü. Milyonlarca dolarlık tasarımla ilgili bu iddia, haber sitelerine de yansıdı.

Ancak satışın gerçekleştiğine dair markadan bir doğrulama bulunmuyor. Dolayısıyla tasarımın bir Türk iş insanı tarafından satın alındığını kesin bilgi olarak vermek mümkün değil. Fantasy Bra'nın belirtilen değeri 50 milyon dolar. Satın alma konusu ise şimdilik doğrulanmamış bir iddia.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin ve TV Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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