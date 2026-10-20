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Rabia Soytürk'ün Yeni Aşkı Ortaya Çıktı: Ünlü Başkanın Oğluyla İlk Kez Görüntülendi!

Rabia Soytürk'ün Yeni Aşkı Ortaya Çıktı: Ünlü Başkanın Oğluyla İlk Kez Görüntülendi!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin ve TV Editörü
20.10.2026 - 15:54
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Rabia Soytürk'ten bu kez yeni bir ilişki haberi geldi. Rol aldığı dizilerle adından söz ettiren oyuncu, bir süredir özel hayatındaki gelişmelerle de gündemdeydi. Samet Vuruşan'la birlikteliğini sonlandıran Soytürk, bu kez Serhan Kerim Adalı'yla görüntülendi. Etiler'de bir mekandan birlikte ayrılan ikili, muhabirlerin sorularıyla karşılaştı. Yeni ilişkileri için yöneltilen tebriklere teşekkür ederek karşılık verdiler.

Kaynak: Habertürk

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Rabia Soytürk, özellikle Duy Beni'yle geniş bir hayran kitlesine ulaştı.

Rabia Soytürk, özellikle Duy Beni'yle geniş bir hayran kitlesine ulaştı.

Oyunculuk yolculuğunda “Şahsiyet” ve “Benim Adım Melek” gibi yapımlarda yer alan Rabia Soytürk, “Duy Beni”de canlandırdığı Ekim karakteriyle gençlik dizisi izleyicilerinin yakından takip ettiği isimlerden biri oldu. Ardından “Veda Mektubu”nda Aslı karakterine hayat veren oyuncu, farklı hikayelerle ekran yolculuğunu sürdürdü.

Kariyerinin yanında özel hayatıyla da zaman zaman gündeme gelen Soytürk, son olarak mimar Samet Vuruşan'la ilişkisini bitirmişti. Bir dönem evlilik hazırlıklarıyla konuşulan birlikteliğin sona ermesinin ardından oyuncunun adı, bu kez Serhan Kerim Adalı'yla anılmaya başladı. TV100

Rabia Soytürk ile Serhan Kerim Adalı, Etiler'de bir mekan çıkışında birlikte görüntülendi.

Rabia Soytürk ile Serhan Kerim Adalı, Etiler'de bir mekan çıkışında birlikte görüntülendi.

Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre Soytürk, Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı'nın oğlu Serhan Kerim Adalı'yla objektiflere yansıdı. Mekandan birlikte çıkan ikili, karşılarında basın mensuplarını buldu.

O sırada bir güvenlik görevlisi görüntü alınmasını engellemek için önlerine geçse de ikili aynı karede görüntülendi. Muhabirlerin “Yeni ilişkiniz hayırlı olsun” sözlerine teşekkür ederek karşılık veren Soytürk ve Adalı, ilişkilerine dair başka bir açıklama yapmadan ayrıldı. Böylece oyuncunun yeni birlikteliğine ilişkin ilk kareler de magazin gündemindeki yerini aldı. Habertürk

Rabia Soytürk, Samet Vuruşan ile ilişkisini geçtiğimiz aylarda sonlandırmıştı.

Rabia Soytürk, Samet Vuruşan ile ilişkisini geçtiğimiz aylarda sonlandırmıştı.

Mekândan birlikte ayrılan ikili, karşılarında basın mensuplarını görünce şaşırdı. Bir güvenlik görevlisinin görüntü almayı engelleme çabasına rağmen kameralara yansıyan çift, muhabirlerin “Yeni ilişkiniz hayırlı olsun” sözlerine teşekkür etti ancak birliktelikleri hakkında bir açıklama yapmadı.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin ve TV Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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