Rabia Soytürk'ün Yeni Aşkı Ortaya Çıktı: Ünlü Başkanın Oğluyla İlk Kez Görüntülendi!

Rabia Soytürk'ten bu kez yeni bir ilişki haberi geldi. Rol aldığı dizilerle adından söz ettiren oyuncu, bir süredir özel hayatındaki gelişmelerle de gündemdeydi. Samet Vuruşan'la birlikteliğini sonlandıran Soytürk, bu kez Serhan Kerim Adalı'yla görüntülendi. Etiler'de bir mekandan birlikte ayrılan ikili, muhabirlerin sorularıyla karşılaştı. Yeni ilişkileri için yöneltilen tebriklere teşekkür ederek karşılık verdiler.

Kaynak: Habertürk