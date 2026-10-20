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Soner Olgun'un Eski Eşi Özlem Koldaş'tan Tedavi Sürecine Dair "İhmal" İddiası: "Çok Zaman Kaybettik"

Soner Olgun'un Eski Eşi Özlem Koldaş'tan Tedavi Sürecine Dair "İhmal" İddiası: "Çok Zaman Kaybettik"

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin ve TV Editörü
20.10.2026 - 10:01
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Türk müziğinin sevilen isimlerinden Soner Olgun, 16 Ekim'de 67 yaşında hayatını kaybetmişti. Sevenlerini yasa boğan vefatın ardından gündeme yeni bir iddia geldi. Sabah'ın haberine göre Olgun'un eski eşi Özlem Koldaş, katıldığı bir televizyon programında tedavi sürecinde doktor ihmali olduğunu düşündüğünü söyledi. Koldaş'ın iddiaları kamuoyunda tartışma yarattı. Gelin, Koldaş'ın anlattıklarına ve usta sanatçıya yapılan vedaya birlikte bakalım.

Kaynak: Sabah

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Soner Olgun, "İyi Bayramlar Türkiye" ve "Sevda Diye Bir Kuş" gibi eserleriyle hafızalara kazınmıştı.

Soner Olgun, "İyi Bayramlar Türkiye" ve "Sevda Diye Bir Kuş" gibi eserleriyle hafızalara kazınmıştı.

Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro/Dramatik Yazarlık Bölümü'nden mezun olan sanatçı, ilk albümü “Letafet” ile müzik dünyasına adım atmıştı.

1994'te “Her Şey Değişmeli”, 1999'da “İyi Bayramlar”, 2004'te “İyi Bayramlar Türkiye” ve 2012'de “Sevda Diye Bir Kuş” albümlerini çıkardı. Müzik programları hazırlayıp sunan sanatçının, sözü veya müziği kendisine ait 35 eseri bulunuyor.

Özlem Koldaş, hayatını kaybeden Soner Olgun'un tedavi sürecinde ihmal olduğunu düşündüğünü söyledi.

Özlem Koldaş, hayatını kaybeden Soner Olgun'un tedavi sürecinde ihmal olduğunu düşündüğünü söyledi.

Sabah'ın haberine göre Koldaş, üç yıldır yaptığı araştırmalar sonucunda doktor ihmali olduğunu düşündüğünü belirtti. Koldaş, Olgun'un üç ay önceki tahlillerinde açlık şekeri ve hemoglobin A1c değerlerinin normal olduğunu, üç ay sonra ise açlık şekerinin 580'e, A1c değerinin 16,1'e yükseldiğini söyledi. Sanatçıya insülin verildiğini ancak altta yatan nedenin yeterince incelenmediğini öne sürdü.

Koldaş, ameliyat aşamasında uzak metastaz bulunduğunu ve hastalığın dördüncü evreye ulaştığını belirterek, erken dönemde gerekli incelemeler yapılsaydı farklı bir tedavi sürecinin mümkün olabileceğini savundu. “Ben bunun araştırılmasını istiyorum. Bu testin yapılmaması çok büyük ihmal” dedi. Bu iddialara ilişkin hastane veya doktorlardan bir açıklama haberde yer almıyor.

Soner Olgun, kalabalık bir törenle son yolculuğuna uğurlanmıştı.

Soner Olgun, kalabalık bir törenle son yolculuğuna uğurlanmıştı.

Olgun için ilk tören Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde yapıldı. Ardından Teşvikiye Camii'nde düzenlenen törende eski eşi Özlem Koldaş tabuta sarılarak gözyaşlarına boğuldu. Cenaze namazının ardından sanatçı Hasdal Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Koldaş, veda sırasında “Ben 21 yaşımdan beri Soner'leyim” diyerek ortak kızları Elif'in kendisine emanet olduğunu söyledi. Sosyal medyadan yaptığı paylaşımda da “İyi ki hayatımdan geçtin, iyi ki Elif'imizin babası oldun” diyerek Olgun'a veda etti.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin ve TV Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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