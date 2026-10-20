Soner Olgun'un Eski Eşi Özlem Koldaş'tan Tedavi Sürecine Dair "İhmal" İddiası: "Çok Zaman Kaybettik"

Sabah'ın haberine göre Koldaş, üç yıldır yaptığı araştırmalar sonucunda doktor ihmali olduğunu düşündüğünü belirtti. Koldaş, Olgun'un üç ay önceki tahlillerinde açlık şekeri ve hemoglobin A1c değerlerinin normal olduğunu, üç ay sonra ise açlık şekerinin 580'e, A1c değerinin 16,1'e yükseldiğini söyledi. Sanatçıya insülin verildiğini ancak altta yatan nedenin yeterince incelenmediğini öne sürdü.

Koldaş, ameliyat aşamasında uzak metastaz bulunduğunu ve hastalığın dördüncü evreye ulaştığını belirterek, erken dönemde gerekli incelemeler yapılsaydı farklı bir tedavi sürecinin mümkün olabileceğini savundu. “Ben bunun araştırılmasını istiyorum. Bu testin yapılmaması çok büyük ihmal” dedi. Bu iddialara ilişkin hastane veya doktorlardan bir açıklama haberde yer almıyor.