Soner Olgun'un Eski Eşi Özlem Koldaş'tan Tedavi Sürecine Dair "İhmal" İddiası: "Çok Zaman Kaybettik"
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Türk müziğinin sevilen isimlerinden Soner Olgun, 16 Ekim'de 67 yaşında hayatını kaybetmişti. Sevenlerini yasa boğan vefatın ardından gündeme yeni bir iddia geldi. Sabah'ın haberine göre Olgun'un eski eşi Özlem Koldaş, katıldığı bir televizyon programında tedavi sürecinde doktor ihmali olduğunu düşündüğünü söyledi. Koldaş'ın iddiaları kamuoyunda tartışma yarattı. Gelin, Koldaş'ın anlattıklarına ve usta sanatçıya yapılan vedaya birlikte bakalım.
Kaynak: Sabah
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Soner Olgun, "İyi Bayramlar Türkiye" ve "Sevda Diye Bir Kuş" gibi eserleriyle hafızalara kazınmıştı.
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Özlem Koldaş, hayatını kaybeden Soner Olgun'un tedavi sürecinde ihmal olduğunu düşündüğünü söyledi.
Soner Olgun, kalabalık bir törenle son yolculuğuna uğurlanmıştı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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