Ceza, Konserinde Şam Posteri Açan Dinleyiciye Sert Çıktı!

Gerçek adı Bilgin Özçalkan olan Ceza, hızlı söyleyiş tekniği ve ezbere bilinen şarkılarıyla yalnızca rap dinleyicilerinin tanıdığı bir isim olmanın çok ötesine geçti. “Med Cezir”, “Rapstar” ve “Yerli Plaka” albümleriyle müzik dünyasındaki yerini sağlamlaştırırken “Holocaust”, “Neyim Var Ki” ve “Suspus” gibi parçaları farklı kuşakların listelerine girdi. Kariyeri boyunca hem Türkiye'den hem yurt dışından pek çok müzisyenle bir araya gelen rapçi, konserleriyle de dinleyicileriyle buluşmayı sürdürüyor. Ancak bu kez gündeme gelen, sahnedeki performansından çok bir izleyiciye verdiği tepki oldu.