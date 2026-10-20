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Ceza, Konserinde Şam Posteri Açan Dinleyiciye Sert Çıktı!

Ceza, Konserinde Şam Posteri Açan Dinleyiciye Sert Çıktı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin ve TV Editörü
20.10.2026 - 08:40
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Türkçe rapin iki ismi arasındaki gerilim bu kez konser alanına taşındı. Ceza, sahne aldığı sırada Şam'ın posterini açan bir dinleyiciye sert sözlerle tepki gösterdi. İzleyiciye söyledikleri kadar Şam hakkında kullandığı ifadeler de dikkat çekti. İkilinin geçmişte şarkılar ve açıklamalar üzerinden yaşadığı atışma, görüntülerle birlikte yeniden gündeme geldi. Peki, Ceza ile Şam arasında neler yaşanmıştı?

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Türkçe rapin geniş kitlelere ulaşmasında payı olan Ceza, yıllardır sahnenin en tanınan isimlerinden biri.

Türkçe rapin geniş kitlelere ulaşmasında payı olan Ceza, yıllardır sahnenin en tanınan isimlerinden biri.

Gerçek adı Bilgin Özçalkan olan Ceza, hızlı söyleyiş tekniği ve ezbere bilinen şarkılarıyla yalnızca rap dinleyicilerinin tanıdığı bir isim olmanın çok ötesine geçti. “Med Cezir”, “Rapstar” ve “Yerli Plaka” albümleriyle müzik dünyasındaki yerini sağlamlaştırırken “Holocaust”, “Neyim Var Ki” ve “Suspus” gibi parçaları farklı kuşakların listelerine girdi. Kariyeri boyunca hem Türkiye'den hem yurt dışından pek çok müzisyenle bir araya gelen rapçi, konserleriyle de dinleyicileriyle buluşmayı sürdürüyor. Ancak bu kez gündeme gelen, sahnedeki performansından çok bir izleyiciye verdiği tepki oldu.

Ceza ile Şam arasındaki gerilim ise tek bir konser görüntüsünden ibaret değil.

Ceza ile Şam arasındaki gerilim ise tek bir konser görüntüsünden ibaret değil.

Şamil Oymak adıyla tanınan Şam, daha önce Ebo Show'da Ceza'nın rap anlayışını hedef almış ve “Rapten bir bok anlamıyor” sözleriyle dikkat çekmişti. İkilinin arasındaki atışma şarkılara da yansıdı. Şam'ın 2022'de yayımladığı “Killer Rap” parçasındaki göndermelerin ardından Ceza'nın 2023 tarihli “Analog” şarkısı, Şam'a yanıt olarak yorumlandı. Şam'ın da karşılık vermesiyle mesele karşılıklı diss parçaları üzerinden devam etti. Böylece iki rapçinin birbirlerine yönelik sözleri, dinleyicilerinin de yakından takip ettiği bir tartışmaya dönüştü.

Geçmişte şarkılar üzerinden yürüyen atışma, bu kez seyircilerin arasından açılan bir posterle yeniden gündeme geldi.

Ceza, konser sırasında Şam'ın posterini taşıyan bir izleyiciyi görünce tepkisini mikrofondan dile getirdi. Dinleyiciye “Ne kadar geri zekalısın lan?” diye seslenen rapçi, ardından Şam'ı hedef alarak “Dünyanın en gerizekalı, en cahil insanının resmini taşıyorsun lan” ifadelerini kullandı. Ceza'nın izleyiciye söylediği “Ne kadar zavallısın oğlum” sözleri de kayda yansıdı. Konserden paylaşılan bu anlar, ikili arasındaki eski gerilimi bir kez daha gündeme taşıdı.

@gundemrap isimli hesabın iddiasına göre, Ceza’nın tepki gösterdiği “Şam” pankartı ortaya çıktı.

@gundemrap isimli hesabın iddiasına göre, Ceza’nın tepki gösterdiği “Şam” pankartı ortaya çıktı.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin ve TV Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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