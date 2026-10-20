Ceza, Konserinde Şam Posteri Açan Dinleyiciye Sert Çıktı!
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Türkçe rapin iki ismi arasındaki gerilim bu kez konser alanına taşındı. Ceza, sahne aldığı sırada Şam'ın posterini açan bir dinleyiciye sert sözlerle tepki gösterdi. İzleyiciye söyledikleri kadar Şam hakkında kullandığı ifadeler de dikkat çekti. İkilinin geçmişte şarkılar ve açıklamalar üzerinden yaşadığı atışma, görüntülerle birlikte yeniden gündeme geldi. Peki, Ceza ile Şam arasında neler yaşanmıştı?
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Türkçe rapin geniş kitlelere ulaşmasında payı olan Ceza, yıllardır sahnenin en tanınan isimlerinden biri.
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Ceza ile Şam arasındaki gerilim ise tek bir konser görüntüsünden ibaret değil.
Geçmişte şarkılar üzerinden yürüyen atışma, bu kez seyircilerin arasından açılan bir posterle yeniden gündeme geldi.
@gundemrap isimli hesabın iddiasına göre, Ceza’nın tepki gösterdiği “Şam” pankartı ortaya çıktı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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