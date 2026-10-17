Var Mısın Yok Musun'da Başlayan Aşkın Meyvesi: Gizem ve Hakan Hatipoğlu'nun Kızları Lila Kocaman Oldu!

Bir dönem ekran başına toplandığımız Var Mısın Yok Musun, yarışmacılarına yalnızca ödül kazandırmadı; Gizem ve Hakan Hatipoğlu'nun yollarını da kesiştirdi. Yarışmada tanışan ikili, başlayan ilişkilerini 2011 yılında evlilikle taçlandırdı.

Sonraki yıllarda Hakan Hatipoğlu'nu Survivor'da ve televizyon programlarında izledik. Gizem Hatipoğlu ise sunuculuk projelerinin ardından sosyal medya paylaşımlarıyla da geniş bir takipçi kitlesine ulaştı. Birlikte çıktıkları tatillerden günlük hayatlarına kadar pek çok anlarını paylaşan çiftin ailesi, 2018 yılında büyüdü.

Gizem ve Hakan Hatipoğlu, kızları Lila'nın dünyaya gelmesiyle ilk kez anne ve baba oldu. O günden beri aile karelerinde gördüğümüz Lila'nın büyümesine de paylaşımlar aracılığıyla tanıklık ettik.