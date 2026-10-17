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Var Mısın Yok Musun'da Başlayan Aşkın Meyvesi: Gizem ve Hakan Hatipoğlu'nun Kızları Lila Kocaman Oldu!

Var Mısın Yok Musun'da Başlayan Aşkın Meyvesi: Gizem ve Hakan Hatipoğlu'nun Kızları Lila Kocaman Oldu!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin ve TV Editörü
17.10.2026 - 15:01
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ar Mısın Yok Musun'da tanışıp evlenen Gizem ve Hakan Hatipoğlu, yıllardır aile paylaşımlarıyla da takip ediliyor. Yarışmayla başlayan hikayelerine 2018 yılında kızları Lila da katılmıştı. Doğum haberini dün gibi hatırladığımız Lila, bu kez Gupi'nin galasında görüntülendi. Son haliyle dikkat çeken Lila'yı görünce çiftin yıllar içindeki yolculuğunu da hatırlamadan edemedik!

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Gizem ve Hakan Hatipoğlu'nun hikayesi, Var Mısın Yok Musun stüdyosunda başladı.

Gizem ve Hakan Hatipoğlu'nun hikayesi, Var Mısın Yok Musun stüdyosunda başladı.

Bir dönem ekran başına toplandığımız Var Mısın Yok Musun, yarışmacılarına yalnızca ödül kazandırmadı; Gizem ve Hakan Hatipoğlu'nun yollarını da kesiştirdi. Yarışmada tanışan ikili, başlayan ilişkilerini 2011 yılında evlilikle taçlandırdı.

Sonraki yıllarda Hakan Hatipoğlu'nu Survivor'da ve televizyon programlarında izledik. Gizem Hatipoğlu ise sunuculuk projelerinin ardından sosyal medya paylaşımlarıyla da geniş bir takipçi kitlesine ulaştı. Birlikte çıktıkları tatillerden günlük hayatlarına kadar pek çok anlarını paylaşan çiftin ailesi, 2018 yılında büyüdü.

Gizem ve Hakan Hatipoğlu, kızları Lila'nın dünyaya gelmesiyle ilk kez anne ve baba oldu. O günden beri aile karelerinde gördüğümüz Lila'nın büyümesine de paylaşımlar aracılığıyla tanıklık ettik.

Çiftin kızları Lila, bu kez Gupi'nin galasında son haliyle dikkat çekti.

Çiftin kızları Lila, bu kez Gupi'nin galasında son haliyle dikkat çekti.

Bebeklik fotoğraflarını hatırladığımız Lila, artık okul çağında! Gizem ve Hakan Hatipoğlu'nun kızlarının Gupi'nin galasından yansıyan görüntüleri, aradan geçen zamanı bir kez daha hatırlattı.

Anne ve babasının paylaşımlarında görmeye alıştığımız Lila'nın son hali, bu kez gala görüntülerinde karşımıza çıktı. Ailenin yıllar önce üç kişi olarak verdiği ilk pozları düşününce, Lila'nın ne kadar büyüdüğü daha da belirginleşiyor.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin ve TV Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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