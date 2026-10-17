Var Mısın Yok Musun'da Başlayan Aşkın Meyvesi: Gizem ve Hakan Hatipoğlu'nun Kızları Lila Kocaman Oldu!
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ar Mısın Yok Musun'da tanışıp evlenen Gizem ve Hakan Hatipoğlu, yıllardır aile paylaşımlarıyla da takip ediliyor. Yarışmayla başlayan hikayelerine 2018 yılında kızları Lila da katılmıştı. Doğum haberini dün gibi hatırladığımız Lila, bu kez Gupi'nin galasında görüntülendi. Son haliyle dikkat çeken Lila'yı görünce çiftin yıllar içindeki yolculuğunu da hatırlamadan edemedik!
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Gizem ve Hakan Hatipoğlu'nun hikayesi, Var Mısın Yok Musun stüdyosunda başladı.
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Çiftin kızları Lila, bu kez Gupi'nin galasında son haliyle dikkat çekti.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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