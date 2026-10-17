Bu Kez Kardeşleriyle Gündemde: Sadettin Saran'ın Yemek Karesinde Yeni İmajı Dikkat Çekti!
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Saran kardeşler aynı masada buluştu! İş dünyasının ve spor gündeminin yakından tanıdığı Sadettin Saran, bu kez kardeşleriyle çıktığı akşam yemeğiyle konuşuldu. Bir restoranda çekilen fotoğrafları sosyal medyada dolaşıma girdi. Karede kardeşlerin birlikteliği kadar Saran'ın bıyıklı imajı da dikkat çekti. Daha önce görünümünde yaptığı değişiklikle gündeme gelen iş insanının son fotoğrafına gelin birlikte bakalım!
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Sadettin Saran, iş dünyasının yanında sporla ilişkisiyle de sık sık gündeme geliyor.
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Kardeşleriyle aynı masada buluştu, fotoğraf sosyal medyada gündem oldu.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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