Bu Kez Kardeşleriyle Gündemde: Sadettin Saran'ın Yemek Karesinde Yeni İmajı Dikkat Çekti!

Saran Group bünyesindeki yatırımları ve spor yayıncılığı alanındaki çalışmalarıyla tanınan Sadettin Saran, Fenerbahçe'de üstlendiği görevlerle de adından söz ettirdi. İş hayatındaki yoğunluğunun yanında spora ayırdığı zaman ve sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkat çeken isimlerden biri.

Saran'ın paylaşımlarında yalnızca iş ve spor yok; ailesiyle geçirdiği zamanlardan kareler de yer alıyor. Kardeşleriyle fotoğrafları daha önce de sosyal medyada ilgi görmüştü. Bu kez gündeme gelen kare ise bir akşam yemeğinden geldi.