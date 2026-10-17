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Bu Kez Kardeşleriyle Gündemde: Sadettin Saran'ın Yemek Karesinde Yeni İmajı Dikkat Çekti!

Bu Kez Kardeşleriyle Gündemde: Sadettin Saran'ın Yemek Karesinde Yeni İmajı Dikkat Çekti!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin ve TV Editörü
17.10.2026 - 14:01
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Saran kardeşler aynı masada buluştu! İş dünyasının ve spor gündeminin yakından tanıdığı Sadettin Saran, bu kez kardeşleriyle çıktığı akşam yemeğiyle konuşuldu. Bir restoranda çekilen fotoğrafları sosyal medyada dolaşıma girdi. Karede kardeşlerin birlikteliği kadar Saran'ın bıyıklı imajı da dikkat çekti. Daha önce görünümünde yaptığı değişiklikle gündeme gelen iş insanının son fotoğrafına gelin birlikte bakalım!

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Sadettin Saran, iş dünyasının yanında sporla ilişkisiyle de sık sık gündeme geliyor.

Sadettin Saran, iş dünyasının yanında sporla ilişkisiyle de sık sık gündeme geliyor.

Saran Group bünyesindeki yatırımları ve spor yayıncılığı alanındaki çalışmalarıyla tanınan Sadettin Saran, Fenerbahçe'de üstlendiği görevlerle de adından söz ettirdi. İş hayatındaki yoğunluğunun yanında spora ayırdığı zaman ve sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkat çeken isimlerden biri.

Saran'ın paylaşımlarında yalnızca iş ve spor yok; ailesiyle geçirdiği zamanlardan kareler de yer alıyor. Kardeşleriyle fotoğrafları daha önce de sosyal medyada ilgi görmüştü. Bu kez gündeme gelen kare ise bir akşam yemeğinden geldi.

Kardeşleriyle aynı masada buluştu, fotoğraf sosyal medyada gündem oldu.

Kardeşleriyle aynı masada buluştu, fotoğraf sosyal medyada gündem oldu.

Sadettin Saran, kardeşleriyle bir restoranda akşam yemeğinde bir araya geldi. Birlikte çekildikleri fotoğrafın sosyal medyada yayılmasıyla Saran ailesi yeniden dikkatleri üzerine çekti.

Karede öne çıkan ayrıntılardan biri de Sadettin Saran'ın bıyıklı görünümü oldu. Daha önce imajındaki değişiklikle konuşulan iş insanı, bu tarzını sürdürdüğünü son fotoğrafıyla da göstermiş oldu. Kardeşlerin birlikte verdiği poz, sosyal medyada farklı yorumlarla paylaşıldı.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin ve TV Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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