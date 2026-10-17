“Çalkala” Şarkısıyla Milyonlara Ulaşmıştı: Bir Dönemin Yıldızı Seden Gürel'in Son Hali Ortaya Çıktı!

90'larda büyük şapkaları ve enerjik klipleriyle tanıdığımız Seden Gürel, dönemin kendine özgü imajı olan şarkıcılarındandı. “Bum Bum” ve “Çalkala” gibi hareketli parçalarının yanında “Devlerin Aşkı” yorumuyla da dinleyicinin hafızasında yer etti.

2000'lere geldiğimizde ise bu kez “Bi Bulsam” ve “Sebebim Aşk”la karşımızdaydı. Bugün bile ilk notalarını duyar duymaz eşlik edebildiğimiz bu şarkılar, Gürel'in farklı dönemlerde dinleyicisiyle bağ kurmasını sağladı. Keremcem'le seslendirdiği “Küçük Bir Aşk Masalı” da ikilinin birlikte anıldığı, dönemin sevilen düetlerinden biri oldu.

Kısacası, adını duyunca tek bir şarkıda karar kılmak zor! Kendine özgü sesiyle tanıdığımız Gürel, bu kez sosyal medya hesabında yayımladığı karelerle dikkat çekti.