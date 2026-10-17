“Çalkala” Şarkısıyla Milyonlara Ulaşmıştı: Bir Dönemin Yıldızı Seden Gürel'in Son Hali Ortaya Çıktı!
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Bir dönem klipleri ekranlardan, şarkıları radyolardan eksik olmayan Seden Gürel, Türk pop müziğinin kendine özgü seslerinden biri. “Bi Bulsam”dan “Sebebim Aşk”a uzanan parçalarıyla hafızalara yerleşen şarkıcı, sosyal medya paylaşımıyla dikkat çekti. Gürel, yeni karelerini “Yeni yeniden… Heyecanım tarifsiz” notuyla yayımladı. Paylaşımındaki heyecanlı mesajı kadar son görünümü de merak konusu oldu.
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Seden Gürel denince aklımıza peş peşe şarkılar geliyor!
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“Yeni yeniden… Heyecanım tarifsiz” diyen Seden Gürel'in son hali dikkat çekti.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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