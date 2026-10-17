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“Çalkala” Şarkısıyla Milyonlara Ulaşmıştı: Bir Dönemin Yıldızı Seden Gürel'in Son Hali Ortaya Çıktı!

“Çalkala” Şarkısıyla Milyonlara Ulaşmıştı: Bir Dönemin Yıldızı Seden Gürel'in Son Hali Ortaya Çıktı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin ve TV Editörü
17.10.2026 - 12:31
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Bir dönem klipleri ekranlardan, şarkıları radyolardan eksik olmayan Seden Gürel, Türk pop müziğinin kendine özgü seslerinden biri. “Bi Bulsam”dan “Sebebim Aşk”a uzanan parçalarıyla hafızalara yerleşen şarkıcı, sosyal medya paylaşımıyla dikkat çekti. Gürel, yeni karelerini “Yeni yeniden… Heyecanım tarifsiz” notuyla yayımladı. Paylaşımındaki heyecanlı mesajı kadar son görünümü de merak konusu oldu.

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Seden Gürel denince aklımıza peş peşe şarkılar geliyor!

Seden Gürel denince aklımıza peş peşe şarkılar geliyor!

90'larda büyük şapkaları ve enerjik klipleriyle tanıdığımız Seden Gürel, dönemin kendine özgü imajı olan şarkıcılarındandı. “Bum Bum” ve “Çalkala” gibi hareketli parçalarının yanında “Devlerin Aşkı” yorumuyla da dinleyicinin hafızasında yer etti.

2000'lere geldiğimizde ise bu kez “Bi Bulsam” ve “Sebebim Aşk”la karşımızdaydı. Bugün bile ilk notalarını duyar duymaz eşlik edebildiğimiz bu şarkılar, Gürel'in farklı dönemlerde dinleyicisiyle bağ kurmasını sağladı. Keremcem'le seslendirdiği “Küçük Bir Aşk Masalı” da ikilinin birlikte anıldığı, dönemin sevilen düetlerinden biri oldu.

Kısacası, adını duyunca tek bir şarkıda karar kılmak zor! Kendine özgü sesiyle tanıdığımız Gürel, bu kez sosyal medya hesabında yayımladığı karelerle dikkat çekti.

“Yeni yeniden… Heyecanım tarifsiz” diyen Seden Gürel'in son hali dikkat çekti.

“Yeni yeniden… Heyecanım tarifsiz” diyen Seden Gürel'in son hali dikkat çekti.

Seden Gürel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımına “Yeni yeniden… Heyecanım tarifsiz” notunu düştü. Şarkıcının heyecanını takipçileriyle paylaştığı karelerde son görünümü de öne çıktı.

Şarkıcının “Yeni yeniden… Heyecanım tarifsiz” notu ise akıllara “Yeni bir şarkı mı geliyor?” sorusunu getirdi. Gürel henüz ayrıntı paylaşmasa da bu mesajı, müzik adına yeni bir hazırlığın habercisi olabilir.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin ve TV Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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