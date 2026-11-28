Düzenlemeyle şarj sistemlerinde olası bir arıza ya da acil durumda elektrik akımını anında kesecek devre kesicilerin bulundurulması şart koşuldu. Kapalı otoparklardaki tüm elektrik tesisatının yangından ve su baskınından etkilenmeyecek nitelikte yapılması, otoparklara da yangın ve duman algılama sistemlerinin kurulması gerekecek.

Kapalı otoparklarda şarj sistemlerinin sayısı da sınırlandırıldı. Doğrudan dışarıya giriş ve çıkışı bulunan katlarda kat kapasitesinin yüzde 20'sine, diğer katlarda yüzde 10'una kadar şarj sistemi kurulabilecek, ihtiyacın bu sınırları aşması halinde ise itfaiyenin değerlendirmesine başvurulacak. Araçların asansörle alındığı otoparklara şarj sistemi kurulamayacak.