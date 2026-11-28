Elektrikli Araçları Otoparkta Şarj Edenleri İlgilendiren Yeni Kurallar Resmi Gazete'de
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Elektrikli araçların yaygınlaşmasıyla otoparklardaki yangın ve elektrik güvenliği riskleri için yeni bir düzenleme hazırlandı. 27 Kasım 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Bina Yangın Yönetmeliği, şarj sistemlerine bağlayıcı güvenlik kuralları getirdi. Yönetmelik, araçların otoparkta nasıl şarj edileceğine ilişkin alışkanlıkları da değiştirecek.
Ev prizinden araç şarjı 2028'de yasaklanıyor.
Otoparklara yeni güvenlik şartları getirildi.
Mevcut şarj sistemleri için son tarih 1 Ocak 2029.
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