article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Dev Marka Tek Şarjla 1213 Kilometre Giden Otomobil Üretti

Dev Marka Tek Şarjla 1213 Kilometre Giden Otomobil Üretti

otomobil
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Gündem ve Ekonomi Editörü
19.10.2026 - 15:06
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Alman otomobil devi BMW, elektrikli otomobillerdeki menzil tartışmasına yeni bir rakam ekledi. Çin pazarına özel geliştirilen yeni BMW i3 50L, yapılan dayanıklılık testinde tek şarjla tam 1.213 kilometre yol kat etti. Otomobil varış noktasına bataryasında yalnızca yüzde 1 enerji kalmışken ulaştı. Bu mesafe, İstanbul ile Ankara arasını gidip dönmeye fazlasıyla yetiyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Otomobil devi tek şarjla 1213 kilometre yol gitti.

Otomobil devi tek şarjla 1213 kilometre yol gitti.

BMW ürettiği yeni otomobille rekorları alt üst etti. Test sürüşü tek tip bir güzergâhta yapılmadı. Araç; otoyol, şehir içi trafik ve kırsal yolların bir arada olduğu karma bir rotada kullanıldı. Paylaşılan verilere göre i3 50L, yolculuk boyunca 100 kilometrede ortalama 8,8 kWh enerji tüketti. Bu değer, sedan sınıfındaki bir elektrikli otomobil için oldukça düşük kabul ediliyor.

Otomobil, resmi menzil değerinin yüzde 118'ine ulaştı. Ancak ortaya çıkan sonuç küresel bir elektrikli otomobil rekoru değil; 1213 kilometre, BMW'nin kendi markası adına ulaştığı en yüksek mesafe olarak kayıtlara geçti.

10 dakikalık şarjla 400 kilometre yol yapıyor.

10 dakikalık şarjla 400 kilometre yol yapıyor.

Arka itişli otomobilin kalbinde 113,4 kWh kapasiteli, silindirik hücrelerden oluşan bir batarya bulunuyor. 800 voltluk elektrik mimarisi sayesinde araç 400 kW'a kadar hızlı şarjı destekliyor. Bu da yalnızca 10 dakikalık bir şarj molasıyla yaklaşık 400 kilometrelik menzil eklenebileceği anlamına geliyor.

Rekor testin arkasında BMW'nin altıncı nesil (Gen6) batarya hücreleri yer alıyor. Şirkete göre yeni hücreler, bir önceki nesle kıyasla yüzde 20'nin üzerinde daha yüksek enerji yoğunluğu sunuyor ve şarj hızını yüzde 30 artırıyor. Bu hücrelerin seri üretimine 15 Ekim'de Çin'in Shenyang kentindeki tesiste başlandı.

BMW i3 50L'nin bu yıl içinde satışa sunulması, ilk teslimatların ise 2027'nin ilk çeyreğinde yapılması bekleniyor. Modelin Türkiye pazarına gelip gelmeyeceğine dair henüz bir açıklama yapılmadı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Gündem ve Ekonomi Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın