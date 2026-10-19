Dev Marka Tek Şarjla 1213 Kilometre Giden Otomobil Üretti

BMW ürettiği yeni otomobille rekorları alt üst etti. Test sürüşü tek tip bir güzergâhta yapılmadı. Araç; otoyol, şehir içi trafik ve kırsal yolların bir arada olduğu karma bir rotada kullanıldı. Paylaşılan verilere göre i3 50L, yolculuk boyunca 100 kilometrede ortalama 8,8 kWh enerji tüketti. Bu değer, sedan sınıfındaki bir elektrikli otomobil için oldukça düşük kabul ediliyor.

Otomobil, resmi menzil değerinin yüzde 118'ine ulaştı. Ancak ortaya çıkan sonuç küresel bir elektrikli otomobil rekoru değil; 1213 kilometre, BMW'nin kendi markası adına ulaştığı en yüksek mesafe olarak kayıtlara geçti.