Dev Marka Tek Şarjla 1213 Kilometre Giden Otomobil Üretti
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Alman otomobil devi BMW, elektrikli otomobillerdeki menzil tartışmasına yeni bir rakam ekledi. Çin pazarına özel geliştirilen yeni BMW i3 50L, yapılan dayanıklılık testinde tek şarjla tam 1.213 kilometre yol kat etti. Otomobil varış noktasına bataryasında yalnızca yüzde 1 enerji kalmışken ulaştı. Bu mesafe, İstanbul ile Ankara arasını gidip dönmeye fazlasıyla yetiyor.
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Otomobil devi tek şarjla 1213 kilometre yol gitti.
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10 dakikalık şarjla 400 kilometre yol yapıyor.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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