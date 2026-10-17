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Manuel Vites Tarihe mi Karışıyor? İşte BMW M'in CEO'sundan Manuel Vites Açıklaması

Manuel Vites Tarihe mi Karışıyor? İşte BMW M'in CEO'sundan Manuel Vites Açıklaması

otomobil
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
17.10.2026 - 14:45
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BMW'nin performans bölümü M'in CEO'su Frank van Meel, manuel vitesli M modellerinin geleceğine dair dikkat çeken açıklamalar yaptı. Van Meel'e göre yeni 48 voltluk hafif hibrit sistemler, manuel vitesi sürdürmeyi oldukça zorlaştırıyor. Yine de van Meel manuel vitesin tamamen masadan kalkmadığını ancak hiçbir söz veremeyeceğini söylüyor.

İşte detaylar. 

BMWBLOG

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BMW M'in Patronundan Manuel Vites Açıklaması

BMW M'in Patronundan Manuel Vites Açıklaması

Frank van Meel, Şanghay'daki M Festivali sırasında BMWBLOG'a konuştu. Manuel vitesin geleceği sorulduğunda, 'Bu gerçekten çok zor olacak.' yanıtını verdi.

Van Meel, manuel vitese olan ilginin farkında olduklarını da belirtti. 'Yüksek bir talep olduğunun farkındayız ve bu çok duygusal bir konu.' diyen CEO, manuel vitesin tamamen gündemden çıkıp çıkmadığı sorusuna ise 'Hayır, masadan kalkmış değil' yanıtını verdi. Üstelik bu konuda sürekli çözüm aradıklarını ekledi.

48 Volt, Artan Tork ve Azalan Tedarikçiler

48 Volt, Artan Tork ve Azalan Tedarikçiler

BMW'nin yeni motorlarında kullanmaya başladığı 48 voltluk hafif hibrit sistemler, manuel vitesin önündeki en büyük engellerden biri. Otomatik şanzıman, vites değişimlerini hibrit sistemle birlikte yönetebiliyor. Manuel viteste ise sürücünün ne zaman vites değiştireceğini önceden tahmin etmek mümkün olmadığı için bu uyumu sağlamak zorlaşıyor.

Tek Engel Bu da Değil! 

Motorların güçlenmesi de manuel şanzıman kullanımını zorlaştırıyor. BMW'nin manuel vitesli M3 ve M4 modelleri 550 Nm tork sunarken otomatik şanzımanlı Competition versiyonlarında bu değer 650 Nm'ye çıkıyor.

Üstelik manuel şanzıman üreten tedarikçilerin sayısı da azalıyor. BMW'nin sınırlı sayıda üretilecek M modelleri için yeni bir şanzıman geliştirmesi bu nedenle daha maliyetli hale geliyor. 

Van Meel'in açıklamalarına göre artan güç, arkadan itişli modellerin geleceği açısından da soru işaretleri yaratıyor. BMW M5'in yüksek güç seviyesi nedeniyle artık yalnızca dört çeker sistemle sunulması bunun örneklerinden biri.

Hangi BMW M Modellerinde Hâlâ Manuel Vites Var?

Hangi BMW M Modellerinde Hâlâ Manuel Vites Var?

BMW M ailesinde manuel vites seçeneği artık sınırlı sayıda modelde bulunuyor. BMWBLOG'a göre ABD gibi bazı pazarlarda M2, standart M3 ve standart M4 Coupe manuel şanzımanla sunuluyor. Competition versiyonları, M2 CS ve dört çeker M2 xDrive ise otomatik şanzıman kullanıyor.

Manuel vitesli modeller arasında dikkat çeken BMW M3 CS Handschalter da yaklaşık bir hafta içinde tükendi. Bu durum, manuel vitesin performans otomobili tutkunları için hâlâ önemli olduğunu gösteriyor.

2028 civarında gelmesi beklenen yeni nesil M3'ün hafif hibrit motor, dört çeker sistem ve otomatik şanzımanla sunulacağı öne sürülüyor. Ancak BMW bu özellikleri henüz kesin olarak doğrulamadı. Van Meel'in açıklamaları da manuel vitesin geleceğinin henüz kesinleşmediğini gösteriyor.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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