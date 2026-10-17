Manuel Vites Tarihe mi Karışıyor? İşte BMW M'in CEO'sundan Manuel Vites Açıklaması
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
BMW'nin performans bölümü M'in CEO'su Frank van Meel, manuel vitesli M modellerinin geleceğine dair dikkat çeken açıklamalar yaptı. Van Meel'e göre yeni 48 voltluk hafif hibrit sistemler, manuel vitesi sürdürmeyi oldukça zorlaştırıyor. Yine de van Meel manuel vitesin tamamen masadan kalkmadığını ancak hiçbir söz veremeyeceğini söylüyor.
İşte detaylar.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
BMW M'in Patronundan Manuel Vites Açıklaması
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
48 Volt, Artan Tork ve Azalan Tedarikçiler
Hangi BMW M Modellerinde Hâlâ Manuel Vites Var?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın