Manuel Vites Tarihe mi Karışıyor? İşte BMW M'in CEO'sundan Manuel Vites Açıklaması

BMW'nin yeni motorlarında kullanmaya başladığı 48 voltluk hafif hibrit sistemler, manuel vitesin önündeki en büyük engellerden biri. Otomatik şanzıman, vites değişimlerini hibrit sistemle birlikte yönetebiliyor. Manuel viteste ise sürücünün ne zaman vites değiştireceğini önceden tahmin etmek mümkün olmadığı için bu uyumu sağlamak zorlaşıyor.

Tek Engel Bu da Değil!

Motorların güçlenmesi de manuel şanzıman kullanımını zorlaştırıyor. BMW'nin manuel vitesli M3 ve M4 modelleri 550 Nm tork sunarken otomatik şanzımanlı Competition versiyonlarında bu değer 650 Nm'ye çıkıyor.

Üstelik manuel şanzıman üreten tedarikçilerin sayısı da azalıyor. BMW'nin sınırlı sayıda üretilecek M modelleri için yeni bir şanzıman geliştirmesi bu nedenle daha maliyetli hale geliyor.

Van Meel'in açıklamalarına göre artan güç, arkadan itişli modellerin geleceği açısından da soru işaretleri yaratıyor. BMW M5'in yüksek güç seviyesi nedeniyle artık yalnızca dört çeker sistemle sunulması bunun örneklerinden biri.