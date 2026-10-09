Ekim 2026 BMW Fiyat Listesi! İşte BMW 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, M, X ve i Serisi Güncel Fiyatları

BMW, Ekim ayı için tavsiye edilen anahtar teslim satış fiyatlarını yayımladı. Sedan, SUV ve elektrikli modellerden oluşan ürün gamında farklı motor ve donanım seçenekleri bulunuyor.

Aşağıdaki fiyatlar BMW'nin açıkladığı tavsiye edilen satış fiyatlarıdır. Nihai tutar ise seçilen donanım paketi, M Sport veya Luxury Line gibi versiyonlar, renk ve opsiyon tercihleri, aksesuarlar, kampanyalar ve finansman seçeneklerine göre değişiklik gösterebilir.