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Ekim 2026 BMW Fiyat Listesi! İşte BMW 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, M, X ve i Serisi Güncel Fiyatları

Ekim 2026 BMW Fiyat Listesi! İşte BMW 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, M, X ve i Serisi Güncel Fiyatları

Otomobil Fiyatları
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
09.10.2026 - 08:06
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Sportif sürüş karakterini teknoloji ve konforla buluşturan BMW, Ekim 2026'da Türkiye'deki güncel fiyatlarını açıkladı. Markanın 1 Serisi ve 3 Serisi gibi kompakt modellerinden 5 Serisi'ne, X ailesinden tamamen elektrikli i modellerine kadar geniş ürün gamındaki fiyatlar yeniden şekillendi.

Peki BMW 1 Serisi, 2 Serisi, 3 Serisi, 5 Serisi, X1, X3, X5, i4, iX1 ve iX modellerinin Ekim 2026 fiyatları ne kadar oldu? 

İşte BMW'nin Ekim 2026 güncel fiyat listesi.

Kaynak: https://www.bmw.com.tr/
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Ekim 2026 BMW Güncel Fiyat Listesi

Ekim 2026 BMW Güncel Fiyat Listesi

BMW, Ekim ayı için tavsiye edilen anahtar teslim satış fiyatlarını yayımladı. Sedan, SUV ve elektrikli modellerden oluşan ürün gamında farklı motor ve donanım seçenekleri bulunuyor.

Aşağıdaki fiyatlar BMW'nin açıkladığı tavsiye edilen satış fiyatlarıdır. Nihai tutar ise seçilen donanım paketi, M Sport veya Luxury Line gibi versiyonlar, renk ve opsiyon tercihleri, aksesuarlar, kampanyalar ve finansman seçeneklerine göre değişiklik gösterebilir.

BMW 1 Serisi Fiyat Listesi Ekim 2026

BMW 1 Serisi Fiyat Listesi Ekim 2026

  • BMW 120 Sport Line Mild Hybrid - Benzin - 4.079.500 TL 

  • BMW 120 M Sport Mild Hybrid - Benzin - 4.457.900 TL

BMW 2 Serisi Fiyat Listesi Ekim 2026

BMW 2 Serisi Fiyat Listesi Ekim 2026

  • BMW 220 Gran Coupé Sport Line Mild Hybrid - Benzin 156 + 20* bg - 4.329.700 TL 

  • BMW 220 Gran Coupé M Sport Mild Hybrid - Benzin 156 + 20* bg - 4.616.600 TL

BMW 2 Serisi Active Tourer Fiyat Listesi Ekim 2026

  • BMW 220i Active Tourer Luxury Line Mild Hybrid - Benzin 156 + 20** - 4.514.200 TL 

  • BMW 220i Active Tourer M Sport Mild Hybrid - Benzin 156 + 20** - 4.755.100 TL

  • BMW 230e xDrive Active Tourer Luxury Line  - Plug-in Hybrid - Benzin 150 + 177*** - 5.187.100 TL

  • BMW 230e xDrive Active Tourer M Sport  - Plug-in Hybrid - Benzin 150 + 177*** - 5.537.500 TL

BMW 3 Serisi Fiyat Listesi Ekim 2026

BMW 3 Serisi Fiyat Listesi Ekim 2026

  • BMW 320i Sedan Sport Line - 5.886.300 TL

  • BMW 320i Sedan M Sport - 6.378.000 TL

BMW 4 Serisi Fiyat Listesi Ekim 2026

BMW 4 Serisi Fiyat Listesi Ekim 2026

BMW 4 Serisi Coupe Fiyat Listesi

  • BMW 420i Coupé M Sport - 7.274.400 TL

  • BMW 420i Coupé Edition M Sport - 8.124.200 TL

BMW 4 Serisi Cabrio Fiyat Listesi

  • BMW 430i xDrive Cabrio M Sport - 10.550.700 TL

BMW 4 Serisi Gran Coupe Fiyat Listesi

  • BMW 420i Gran Coupé M Sport Benzin - 6.862.000 TL 

  • BMW 420i Gran Coupé Edition M Sport Benzin - 7.706.100 TL

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BMW 5 Serisi Fiyat Listesi Ekim 2026

BMW 5 Serisi Fiyat Listesi Ekim 2026

  • BMW 520i Sedan M Sport Mild Hybrid - Benzin - 9.385.500 TL 

  • BMW 520i Sedan Edition M Sport Mild Hybrid - Benzin - 9.540.100 TL 

BMW 520d xDrive Sedan Fiyat Listesi

  • BMW 520d xDrive Sedan M Sport Mild Hybrid - Dizel - 11.714.200 TL

  • BMW 520d xDrive Sedan Edition M Sport Mild Hybrid - Dizel - 12.893.100 TL

BMW 7 Serisi Fiyat Listesi Ekim 2026

BMW 7 Serisi Fiyat Listesi Ekim 2026

  • BMW 740d xDrive Sedan Pure Excellence Mild Hybrid - Dizel - 286 + 18* - 21.045.900 TL

  • BMW 740d xDrive Sedan M Excellence Mild Hybrid - Dizel - 286 + 18* - 22.109.800 TL

  • Yeni BMW 740 xDrive Pure Excellence Mild Hybrid - Benzin - 400 + 18** - 21.754.300 TL 

  • Yeni BMW 740 xDrive M Excellence Mild Hybrid - Benzin - 400 + 18** - 23.210.200 TL

BMW X1 Serisi Fiyat Listesi Ekim 2026

BMW X1 Serisi Fiyat Listesi Ekim 2026

  • BMW X1 xDrive25e X-Line Plug-in Hybrid - Benzin - 5.638.800 TL

  • BMW X1 xDrive25e M Sport Plug-in Hybrid - Benzin - 5.917.600 TL

BMW X1 sDrive Fiyat Listesi 

  • BMW X1 sDrive20i X-Line Mild Hybrid - Benzin - 4.903.700 TL

  • BMW X1 sDrive20i M Sport Mild Hybrid - Benzin - 5.173.600 TL

BMW X2 Serisi Fiyat Listesi Ekim 2026

BMW X2 Serisi Fiyat Listesi Ekim 2026
  • BMW X2 sDrive20i M Sport Mild Hybrid - Benzin - 5.862.200 TL

Yeni BMW X3 Serisi Fiyat Listesi Ekim 2026

Yeni BMW X3 Serisi Fiyat Listesi Ekim 2026

  • BMW X3 20 X-Line Mild Hybrid - Benzin - 7.388.800 TL 

  • BMW X3 20 M Sport Mild Hybrid - Benzin - 7.724.400 TL

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Yeni BMW X5 Serisi Fiyat Listesi Ekim 2026

Yeni BMW X5 Serisi Fiyat Listesi Ekim 2026
  • BMW X5 xDrive40d M Sport Mild Hybrid - Dizel - 19.255.800 TL

Yeni BMW X6 Serisi Fiyat Listesi Ekim 2026

Yeni BMW X6 Serisi Fiyat Listesi Ekim 2026
  • BMW X6 xDrive40d M Sport Mild Hybrid - Dizel - 19.298.400 TL

Yeni BMW X7 Serisi Fiyat Listesi Ekim 2026

Yeni BMW X7 Serisi Fiyat Listesi Ekim 2026

BMW X7 xDrive40d M Excellence Mild Hybrid - Dizel - 24.979.100 TL

BMW M Modelleri Fiyat Listesi Ekim 2026

BMW M Modelleri Fiyat Listesi Ekim 2026

  • Yeni BMW M2 M Benzin - 15.324.800 TL 

  • Yeni BMW M3 Sedan Competition M xDrive M Benzin - 18.848.300 TL 

  • BMW M3 Touring M xDrive M Benzin - 19.165.300 TL 

  • BMW M4 Competition Coupé M xDrive M Benzin - 19.522.900 TL

  • BMW M4 Competition Cabrio M xDrive M Benzin - 19.945.700 TL 

  • BMW M5 Sedan M Plug-in Hybrid - Benzin - 25.421.400 TL 

  • Yeni BMW M5 Touring M Plug-in Hybrid - Benzin - 25.767.400 TL 

  • BMW i5 M60 xDrive Elektrik - 10.472.200 TL 

  • BMW i5 M60 xDrive Touring Elektrik - 10.532.400 TL 

  • BMW X5 M Competition M Mild Hybrid - Benzin - 26.395.700 TL 

  • BMW X6 M Competition M Mild Hybrid - Benzin - 26.786.700 TL 

  • BMW i7 M70 M Elektrik - 16.169.400 TL 

  • BMW X1 M35i xDrive M Benzin - 8.711.600 TL 

  • BMW X2 M35i xDrive M Benzin - 8.786.400 TL

  • Yeni BMW iX M70 xDrive M Elektrikli - 11.626.800 TL

BMW i4 Serisi Fiyat Listesi Ekim 2026

BMW i4 Serisi Fiyat Listesi Ekim 2026

  • Yeni BMW i4 eDrive40 Sport Line Elektrik 218 bG - 5.688.000 TL

  • Yeni BMW i4 eDrive40 M Sport Elektrik 218 bG - 6.293.800 TL

  • Yeni BMW i4 eDrive40 Edition M Sport Elektrik 218 bG - 6.930.900 TL

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BMW i5 Serisi Fiyat Listesi Ekim 2026

BMW i5 Serisi Fiyat Listesi Ekim 2026

  • BMW i5 eDrive40 M Sport Elektrik - 7.921.300 TL

  • BMW i5 eDrive40 Edition M Sport Elektrik - 8.129.500 TL

  • BMW i5 xDrive40 M Sport Elektrik - 10.472.200 TL

BMW i5 Touring Fiyat Listesi 

  • BMW i5 xDrive40 Touring M Sport Elektrik - 8.500.700 TL

  • BMW i5 xDrive40 Touring Edition M Sport Elektrik - 8.934.200 TL

BMW i7 Serisi Fiyat Listesi Ekim 2026

BMW i7 Serisi Fiyat Listesi Ekim 2026

  • BMW i7 xDrive60 Pure Excellence - 14.359.200 TL

  • BMW i7 xDrive60 M Excellence - 14.886.700 TL

  • Yeni BMW i7 60 xDrive Pure Excellence - 14.522.500 TL 

  • Yeni BMW i7 60 xDrive M Excellence - 15.297.100 TL 

  • Yeni BMW i7 M70 xDrive M - 16.169.400 TL

BMW iX1 Fiyat Listesi Ekim 2026

BMW iX1 Fiyat Listesi Ekim 2026
blog2.araba.com

  • BMW iX1 eDrive20 Sport Line Elektrik - 4.304.800 TL 

  • BMW iX1 eDrive20 X-Line Elektrik - 4.531.200 TL

  • BMW iX1 eDrive20 M Sport Elektrik - 4.701.100 TL

BMW iX2 Fiyat Listesi Ekim 2026

BMW iX2 Fiyat Listesi Ekim 2026
  • BMW iX2 eDrive20 M Sport Elektrik - 4.747.900 TL

BMW Yeni iX3 Fiyat Listesi Ekim 2026

BMW Yeni iX3 Fiyat Listesi Ekim 2026
  • Yeni BMW iX3 50 xDrive M Sport Elektrik - 6.819.500 TL
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BMW iX Fiyat Listesi Ekim 2026

BMW iX Fiyat Listesi Ekim 2026

  • Yeni BMW iX xDrive60 M Sport Elektrik - 10.893.300 TL 

  • Yeni BMW iX M70 xDrive M Elektrik - 11.626.800 TL

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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