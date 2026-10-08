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Ekim 2026 Tesla Fiyat Listesi! İşte Tesla Model Y Güncel Fiyatları ve Özellikleri

Ekim 2026 Tesla Fiyat Listesi! İşte Tesla Model Y Güncel Fiyatları ve Özellikleri

Otomobil Fiyatları
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
08.10.2026 - 17:58
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Silikon Vadisi çıkışlı yenilikçi vizyonuyla elektrikli mobilite dünyasına yön veren Tesla, Ekim 2026 listeleriyle Türkiye pazarındaki iddiasını sürdürüyor. Yazılım tabanlı mimarisi, uzaktan güncellenebilir (OTA) teknolojileri, minimalist kabini ve gelişmiş otonom sürüş yetenekleriyle ezber bozan marka, özellikle Model Y ile sonbahar aylarında da elektrikli SUV pazarının odağında. 

Peki Ekim 2026 itibarıyla Tesla Model Y'nin Türkiye fiyatı ne kadar oldu? İşte Model Y'nin donanımsal özellikleri ve güncel fiyat listesi.

Kaynak: https://www.tesla.com/
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Ekim 2026 Tesla Fiyat Listesi ve Türkiye Pazarı

Ekim 2026 Tesla Fiyat Listesi ve Türkiye Pazarı

Otomotiv sektörünü yazılım odaklı bir boyuta taşıyan Tesla, Amerikan mühendisliğini minimalist ve fütüristik bir tasarım anlayışıyla buluşturuyor. Küresel ölçekte Model S, Model 3, Model X ve Cybertruck gibi ikonik araçlarıyla adından sıkça söz ettiren marka, Türkiye pazarında ise elektrikli SUV segmentinin yıldızı Model Y ile konumunu pekiştirerek Ekim 2026 tablolarını paylaştı.

Aşağıda yer alan bilgiler Tesla’nın güncel Türkiye listelerini yansıtmaktadır. Araçların nihai satış fiyatları ise Full Self-Driving (Tam Otonom Sürüş) eklentileri, gelişmiş otopilot paketleri, üretim takvimi ve teslimat koşullarına bağlı olarak şekilleneceğini hatırlatmak isteriz.

Tesla Yeni Model Y Fiyat Listesi Ekim 2026

Tesla Yeni Model Y Fiyat Listesi Ekim 2026

  • Model Y - Arkadan Çekiş - 2.474.985 TL

  • Model Y - Premium Long Range Arkadan Çekiş - 3.906.000 TL

  • Model Y - Premium Long Range Dört Çeker - 4.620.000 TL

  • Model Y - Performance Dört Çeker - 4.966.500 TL

Tesla Model Y'nin Özellikleri

Tesla Model Y'nin Özellikleri

EkimTesla'nın Türkiye'de büyük ilgi gören modeli Model Y, vergi indirimi ile daha çekici bir alternatif haline geliyor. İşte Model Y'nin özellikleri: 

  • Menzil: WLTP normlarına göre, sürüş biçiminize bağlı olarak 455 km ile 534 km arasında bir menzil sağlayabilir. Bu, Model Y'yi uzun mesafeli seyahatler için iddialı bir seçenek haline getiriyor.

  • Şarj: Tesla'nın kendi Supercharger hızlı şarj ağına bağlandığında, 15 dakika şarjla yaklaşık 260 km menzil kazanabiliyorsunuz. 

  • Performans: Başlangıç seviyesindeki Model Y, arkadan itişli modelde 0'dan 100 km/s hıza 7.8 saniyede ulaşabilir. Dört çeker Long Range ve Performance modellerinde ise bu süre 4.8 ve 3.5 saniyeye kadar azalabiliyor. 

  • Depolama Alanı: Model Y, 'Frunk' adı verilen ön taraftaki motor boşluğunda bulunan bir bagajla birlikte, koltuklar dik konumdayken 900 litrenin üzerinde, koltuklar katlandığında ise 2.100 litreyi aşan bir depolama alanı sunuyor. 

  • İç Tasarım: Model Y'nin iç tasarımı, hemen hemen hiç fiziksel düğme bulunmayan ve her şeyin büyük 16 inçlik QHD dokunmatik ekran üzerinden kontrol edildiği çağdaş bir tasarıma sahiptir. Arka yolcular için de ayrı bir multimedya ekranı mevcut.

  • Gelişmiş Güvenlik: Model Y, standart olarak aktif acil durum freni, şerit takip ve kör nokta uyarıları gibi gelişmiş güvenlik özelliklerine sahip. 

  • Ek olarak, Tesla'nın ünlü Otopilot sürücü asistanı da standart olarak sunuluyor.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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