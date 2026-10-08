Ekim 2026 Tesla Fiyat Listesi! İşte Tesla Model Y Güncel Fiyatları ve Özellikleri

Otomotiv sektörünü yazılım odaklı bir boyuta taşıyan Tesla, Amerikan mühendisliğini minimalist ve fütüristik bir tasarım anlayışıyla buluşturuyor. Küresel ölçekte Model S, Model 3, Model X ve Cybertruck gibi ikonik araçlarıyla adından sıkça söz ettiren marka, Türkiye pazarında ise elektrikli SUV segmentinin yıldızı Model Y ile konumunu pekiştirerek Ekim 2026 tablolarını paylaştı.

Aşağıda yer alan bilgiler Tesla’nın güncel Türkiye listelerini yansıtmaktadır. Araçların nihai satış fiyatları ise Full Self-Driving (Tam Otonom Sürüş) eklentileri, gelişmiş otopilot paketleri, üretim takvimi ve teslimat koşullarına bağlı olarak şekilleneceğini hatırlatmak isteriz.