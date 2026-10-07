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Ekim 2026 SsangYong Fiyat Listesi! İşte SsangYong Actyon, Torres, Musso Grand ve Korando Güncel Fiyatları

Ekim 2026 SsangYong Fiyat Listesi! İşte SsangYong Actyon, Torres, Musso Grand ve Korando Güncel Fiyatları

Otomobil Fiyatları
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
07.10.2026 - 13:14
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Güney Kore’nin köklü 4x4 ve SUV ustası, yeni KGM kimliğiyle Ekim 2026 listelerinde de gücünü sergilemeye devam ediyor. Off-road genlerini fütüristik hatlar ve premium detaylarla kusursuzca birleştiren marka, Torres, Actyon ve Musso Grand gibi heybetli oyuncularıyla sonbahar maceralarına yelken açıyor. 

Peki SsangYong Actyon, Torres, Musso Grand, Tivoli ve Korando modellerinin Ekim ayında yenilenen fiyatları ne kadar oldu? 

İşte KGM'nin Ekim ayı fiyat listesi.

Kaynak: https://www.ssangyong.com.tr/
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Ekim 2026 SsangYong (KGM) Güncel Fiyat Listesi

Ekim 2026 SsangYong (KGM) Güncel Fiyat Listesi

KGM logosuyla yollara çıkan yeni nesil ürün gamının Ekim 2026 dönemine ait perakende satış fiyatları açıklandı. Yılların arazi tecrübesini modern teknolojilerle harmanlayan Güney Koreli üretici, Türkiye pazarındaki iddiasını yılın son çeyreğinde de pekiştiriyor. 

Aşağıdaki rakamlar, SsangYong (KGM) Türkiye tarafından paylaşılan “Tavsiye Edilen Perakende Satış Fiyatları”dır. Satış aşamasındaki kesin rakamlar ise mevcut stok durumuna, dönemsel kampanyalara, tercih edilecek ödeme planına ve eklenecek opsiyonel donanımlara göre değişiklik gösterebilmektedir.

SsangYong Torres EVX Fiyat Listesi Ekim 2026

SsangYong Torres EVX Fiyat Listesi Ekim 2026
  • Torres EVX 4x2 Elektrikli Panoramik Cam Tavan (2026) (Uzaktan Erişim) - 2.487.420 TL

SsangYong Musso EV Fiyat Listesi Ekim 2026

SsangYong Musso EV Fiyat Listesi Ekim 2026
  • Musso EV 4x2 Elektrikli (2026) (Uzaktan Erişim) - 2.461.003 TL

SsangYong Torres Fiyat Listesi Ekim 2026

SsangYong Torres Fiyat Listesi Ekim 2026

  • TORRES 1.5 GDI Turbo Benzinli 4x2 (2025) - 2.795.582 TL

  • TORRES 1.5 GDI Turbo Benzinli 4x4 (2025) - 2.960.582 TL

  • TORRES 1.5 GDI Turbo Benzinli 4x2 (2026) - 2.945.582 TL

SsangYong Actyon Fiyat Listesi Ekim 2026

SsangYong Actyon Fiyat Listesi Ekim 2026
  • KGM ACTYON 1.5 GDI Turbo Benzinli 4x4 A/T (Panoramik Cam Tavan) (2025) - 3.710.582 TL
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SsangYong Yeni Musso Grand Fiyat Listesi Ekim 2026

SsangYong Yeni Musso Grand Fiyat Listesi Ekim 2026
  • MUSSO GRAND D2.2 4X2 A/T - (2026) - 2.075.812 TL

SsangYong Musso Grand Pick-Up SUV Fiyat Listesi Ekim 2026

SsangYong Musso Grand Pick-Up SUV Fiyat Listesi Ekim 2026
  • MUSSO GRAND D2.2 4X4 A/T PLATINUM PLUS - (2025 GSR) - 2.804.753 TL

SsangYong Korando Fiyat Listesi Ekim 2026

SsangYong Korando Fiyat Listesi Ekim 2026
  • KORANDO 1.5 Turbo Benzinli 4x2 AT Platinum (2026) - 2.385.582 TL

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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