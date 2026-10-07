Ekim 2026 SsangYong Fiyat Listesi! İşte SsangYong Actyon, Torres, Musso Grand ve Korando Güncel Fiyatları

Güney Kore’nin köklü 4x4 ve SUV ustası, yeni KGM kimliğiyle Ekim 2026 listelerinde de gücünü sergilemeye devam ediyor. Off-road genlerini fütüristik hatlar ve premium detaylarla kusursuzca birleştiren marka, Torres, Actyon ve Musso Grand gibi heybetli oyuncularıyla sonbahar maceralarına yelken açıyor.

Peki SsangYong Actyon, Torres, Musso Grand, Tivoli ve Korando modellerinin Ekim ayında yenilenen fiyatları ne kadar oldu?

İşte KGM'nin Ekim ayı fiyat listesi.