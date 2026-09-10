Ramazan Ne Zaman Başlayacak? İlk Oruç Ne Zaman Tutulacak?

On bir ayın sultanı Ramazan’ın 2027 takvimi Diyanet tarafından yayımlandı. Peki Ramazan ayı ne zaman başlayacak, ilk oruç hangi gün tutulacak ve ilk sahura ne zaman kalkılacak? Bu yıl kaç gün oruç tutulacak? Kadir Gecesi hangi güne denk geliyor, Ramazan Bayramı ne zaman başlayacak? Diyanet’in 2027 dini günler takvimine göre merak edilen tarihleri sizler için bir araya getirdik. Gelin detaylara geçelim…