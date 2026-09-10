Ramazan Ne Zaman Başlayacak? İlk Oruç Ne Zaman Tutulacak?
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On bir ayın sultanı Ramazan’ın 2027 takvimi Diyanet tarafından yayımlandı. Peki Ramazan ayı ne zaman başlayacak, ilk oruç hangi gün tutulacak ve ilk sahura ne zaman kalkılacak? Bu yıl kaç gün oruç tutulacak? Kadir Gecesi hangi güne denk geliyor, Ramazan Bayramı ne zaman başlayacak? Diyanet’in 2027 dini günler takvimine göre merak edilen tarihleri sizler için bir araya getirdik. Gelin detaylara geçelim…
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2027 Ramazan Ne Zaman Başlayacak?
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İlk Oruç Ne Zaman Tutulacak?
2027 Kadir Gecesi Ne Zaman?
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle televizyon ve magazin dünyasını yakından takip ediyor; dizi, sinema ve TV sektöründeki gelişmeleri okuyucularla buluşturuyorum. Yeni projeler, oyuncu transferleri, setlerden gelen haberler, reyting sonuçları ve kulis bilgileri üzerine içerikler üretirken, magazin gündeminde öne çıkan açıklamaları, sosyal medyada konuşulan olayları ve ünlü isimlerle ilgili gelişmeleri de yakından takip ediyorum.
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