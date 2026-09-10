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Ramazan Ne Zaman Başlayacak? İlk Oruç Ne Zaman Tutulacak?

Ramazan Ne Zaman Başlayacak? İlk Oruç Ne Zaman Tutulacak?

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Yaşam Editörü
10.09.2026 - 15:10
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On bir ayın sultanı Ramazan’ın 2027 takvimi Diyanet tarafından yayımlandı. Peki Ramazan ayı ne zaman başlayacak, ilk oruç hangi gün tutulacak ve ilk sahura ne zaman kalkılacak? Bu yıl kaç gün oruç tutulacak? Kadir Gecesi hangi güne denk geliyor, Ramazan Bayramı ne zaman başlayacak? Diyanet’in 2027 dini günler takvimine göre merak edilen tarihleri sizler için bir araya getirdik. Gelin detaylara geçelim…

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2027 Ramazan Ne Zaman Başlayacak?

2027 Ramazan Ne Zaman Başlayacak?

Hicri takvimin Ay’ın hareketlerine göre hesaplanması nedeniyle Ramazan’ın başlangıç tarihi miladi takvimde her yıl biraz daha erkene geliyor. Diyanet İşleri Başkanlığının 2027 dini günler takvimine göre Ramazan ayı 8 Şubat 2027 Pazartesi günü başlayacak. Ramazan ayının başlamasıyla birlikte ilk oruç da 8 Şubat Pazartesi günü tutulacak. 2027 yılında Ramazan, şubat ve mart aylarına denk gelecek.

İlk Oruç Ne Zaman Tutulacak?

İlk Oruç Ne Zaman Tutulacak?

2027 yılının ilk orucu 8 Şubat Pazartesi günü tutulacak. İmsak ve iftar saatleri bulunduğunuz şehre göre değişeceği için saat bilgisine Diyanet’in namaz vakitleri üzerinden bakmak gerekiyor. 

İlk Sahur Ne Zaman Yapılacak?

İlk sahur için 7 Şubat Pazar gününü 8 Şubat Pazartesi’ye bağlayan gece sofralar kurulacak. 

İlk Teravih Namazı Ne Zaman Kılınacak?

Ramazan ayının ilk teravih namazı 7 Şubat 2027 Pazar akşamı kılınacak. Teravih namazı, bildiğiniz üzere Ramazan’ın ilk orucundan bir gece önce yatsı namazının ardından kılınıyor. Böylece 7 Şubat akşamı önce ilk teravih kılınacak, gece ilerleyen saatlerde ise ilk sahur yapılacak.

2027 Kadir Gecesi Ne Zaman?

2027 Kadir Gecesi Ne Zaman?

Diyanet’in 2027 dini günler takvimine göre Kadir Gecesi 5 Mart 2027 Cuma günü idrak edilecek. Diyanet takvimine göre Ramazan Bayramı ise arifesi 8 Mart, bayramın ilk günü ise 9 Mart olacak.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Yaşam Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle televizyon ve magazin dünyasını yakından takip ediyor; dizi, sinema ve TV sektöründeki gelişmeleri okuyucularla buluşturuyorum. Yeni projeler, oyuncu transferleri, setlerden gelen haberler, reyting sonuçları ve kulis bilgileri üzerine içerikler üretirken, magazin gündeminde öne çıkan açıklamaları, sosyal medyada konuşulan olayları ve ünlü isimlerle ilgili gelişmeleri de yakından takip ediyorum.
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