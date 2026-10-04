İneklerin Dili Maviye Dönmeye Başladı: Ülke Ülke Yayılıyor
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İngiltere'de koyun ve sığırları etkileyen mavi dil hastalığı, kayıtların tutulduğu en kötü sezonu yaşatıyor. Sezonun ilk üç ayında görülen vaka sayısı, önceki üç sezonun toplamını şimdiden geride bıraktı. Uzmanlar ise bu artışta iklim değişikliğinin payı olduğunu söylüyor.
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Hastalığı taşıyan virüs, küçük ısırıcı sinekler aracılığıyla bulaşıyor.
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Yalnızca eylül ayında 1.103 vaka kaydedildi.
Virüs bu yaz ilk kez İskoçya'ya sıçradı.
Çiftçiler aşıya ulaşmakta zorlanıyor.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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