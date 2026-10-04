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İneklerin Dili Maviye Dönmeye Başladı: Ülke Ülke Yayılıyor

İneklerin Dili Maviye Dönmeye Başladı: Ülke Ülke Yayılıyor

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
04.10.2026 - 11:40
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İngiltere'de koyun ve sığırları etkileyen mavi dil hastalığı, kayıtların tutulduğu en kötü sezonu yaşatıyor. Sezonun ilk üç ayında görülen vaka sayısı, önceki üç sezonun toplamını şimdiden geride bıraktı. Uzmanlar ise bu artışta iklim değişikliğinin payı olduğunu söylüyor.

İşte detaylar...

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Hastalığı taşıyan virüs, küçük ısırıcı sinekler aracılığıyla bulaşıyor.

Hastalığı taşıyan virüs, küçük ısırıcı sinekler aracılığıyla bulaşıyor.

Mavi dil, koyun ve sığırların yanı sıra başka hayvanları da etkileyen viral bir hastalık. Hayvanlarda ateş, ülser, başta şişme ve topallığa yol açıyor. Hastalığa adını veren belirti ise dilin maviye dönmesi; dil bazı hayvanlarda ağızdan dışarı da sarkabiliyor. En ağır vakalarda hayvan ölebiliyor.

Afrika kökenli virüs son yirmi yılda Avrupa'ya yayıldı. Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü bu yayılımı iklim değişikliğiyle ilişkilendiriyor. Hastalık insanları etkilemiyor ve gıda güvenliği açısından da bir risk taşımıyor.

Yalnızca eylül ayında 1.103 vaka kaydedildi.

Yalnızca eylül ayında 1.103 vaka kaydedildi.

İngiltere'de mavi dil sezonu 1 Temmuz'da başlıyor ve bir sonraki yılın 30 Haziran'ına kadar sürüyor. Çevre, Gıda ve Köyişleri Bakanlığı (Defra), 2026-27 sezonunda 2.201 vaka kaydetti; bunların 1.103'ü eylül ayına ait. Sezonun henüz üçüncü ayında, önceki üç sezonun toplamından fazla vaka görülmüş oldu.

Bakanlık, en az bir hasta hayvanın bulunduğu her işletmeyi bir vaka olarak sayıyor. Yani hastalıktan etkilenen hayvan sayısı vaka sayısından çok daha yüksek olabilir. Hükümetin 3 Ekim'de güncellediği verilere göre İngiltere, Galler ve İskoçya'da toplam 2.579 işletmede hastalık doğrulandı ve İngiltere'nin tamamı kısıtlama bölgesi ilan edildi.

Virüs bu yaz ilk kez İskoçya'ya sıçradı.

Virüs bu yaz ilk kez İskoçya'ya sıçradı.

Şu anda hayvanları etkileyen BTV-3 adlı tür, İngiltere'de ilk kez 2023'te görülmüştü. Bu yaz hastalık ilk kez İskoçya'ya geçti ve ülkenin kuzeyindeki Aberdeenshire'a kadar ulaştı.

Akademisyenlere göre virüsün yayılması çevre sıcaklığıyla doğrudan bağlantılı. İklim krizinin yol açtığı sıcaklık artışı, vakaların giderek daha kuzeyde görülmesine katkı sağlıyor. Enerji ve İklim İstihbarat Birimi'nden kıdemli analist Tom Cantillon da bu yılki rekorun 'gelecekte yaşanacakların habercisi' olduğunu söyledi. Cantillon'a göre daha ılık kışlar ve daha sıcak yazlar, eskiden ülkede yaşayamayan zararlıların ve hastalık etkenlerinin yerleşmesine imkân veriyor.

Çiftçiler aşıya ulaşmakta zorlanıyor.

Çiftçiler aşıya ulaşmakta zorlanıyor.

Ulusal Çiftçiler Birliği başkan yardımcısı Robyn Munt, çiftçilerin sürekli tetikte olduğunu ve hayvanlarını belirtiler için sık sık kontrol etmek zorunda kaldığını anlattı. Hayvanlar hastalığa karşı aşılanabiliyor, ancak Munt'a göre aşı talebe göre üretildiği için aşıya ulaşmak 'gerçekten zor' oldu.

Munt, kuraklık nedeniyle beklemedikleri masraflarla zaten zorlanan çiftliklerin bir de aşılama ve hasta hayvanların tedavisiyle uğraştığını, bunun işletmeler üzerinde ek iş yükü ve stres yarattığını söyledi.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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