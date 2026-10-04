İneklerin Dili Maviye Dönmeye Başladı: Ülke Ülke Yayılıyor

Mavi dil, koyun ve sığırların yanı sıra başka hayvanları da etkileyen viral bir hastalık. Hayvanlarda ateş, ülser, başta şişme ve topallığa yol açıyor. Hastalığa adını veren belirti ise dilin maviye dönmesi; dil bazı hayvanlarda ağızdan dışarı da sarkabiliyor. En ağır vakalarda hayvan ölebiliyor.

Afrika kökenli virüs son yirmi yılda Avrupa'ya yayıldı. Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü bu yayılımı iklim değişikliğiyle ilişkilendiriyor. Hastalık insanları etkilemiyor ve gıda güvenliği açısından da bir risk taşımıyor.