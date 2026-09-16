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İzmir'de 15 Mahalle 40 Gün Karantinada: Sebebi Mavi Dil Hastalığı

İzmir'de 15 Mahalle 40 Gün Karantinada: Sebebi Mavi Dil Hastalığı

İzmir
Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
16.09.2026 - 16:17
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İzmir'in Bergama ilçesinde hayvancılıkla uğraşanları doğrudan ilgilendiren bir karar alındı. Bergama İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Yenikent Mahallesi'nde mavi dil hastalığı çıkışı olduğunu mahalle muhtarlarına bildirdi. Hastalığın yayılmasını önlemek için Yenikent'in de aralarında bulunduğu toplam 15 mahallede 40 gün süreyle karantina uygulanmaya başlandı. Karar kapsamında bu mahallelere hayvan giriş ve çıkışları durduruldu. 

Peki mavi dil hastalığı tam olarak nedir, insanlara bulaşır mı ve hayvan sahiplerinin ne yapması gerekiyor?

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Hayvan Giriş Çıkışı Durduruldu: Karantinaya Alınan 15 Mahalle Belli Oldu

Hayvan Giriş Çıkışı Durduruldu: Karantinaya Alınan 15 Mahalle Belli Oldu

Karantina kararı Bergama İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından mahalle muhtarlarına gönderilen bilgilendirmeyle duyuruldu. Hastalık Yenikent Mahallesi'nde görüldü, ancak tedbir yalnızca o mahalleyle sınırlı tutulmadı. Çevredeki yerleşimler de kapsama alındı. Uygulama 40 gün sürecek ve bu süre boyunca söz konusu mahallelere hayvan giriş çıkışı yapılamayacak.

Karantina uygulanacak mahalleler şöyle: Kurfallı, Tekkedere, Aşağıkırıklar, Sağancı, Bozyerler, Ovacık, Çalıbahçe, Çamköy, Bozköy, Eğrigöl, Yenikent, Süleymanlı, Zeytindağ, Sarıdere ve Kazıkbağları. 

Müdürlük, uygulamanın amacının hastalığın diğer hayvanlara ve bölgelere yayılmasını önlemek olduğunu belirtti ve bu mahallelerde yaşayan hayvan sahiplerinden karantina kurallarına titizlikle uymalarını istedi.

Mavi Dil Nedir? Hastalığı Taşıyan Şey Küçük Bir Sinek ve İnsanlara Bulaşmıyor

Mavi Dil Nedir? Hastalığı Taşıyan Şey Küçük Bir Sinek ve İnsanlara Bulaşmıyor

Haberi görenlerin ilk sorusu genellikle aynı oluyor, o yüzden en başta netleştirelim: Mavi dil hastalığı insanlara bulaşmıyor. Virüsün insanlarda enfeksiyona yol açtığına dair bir kanıt bulunmuyor. Hastalık koyun, sığır ve keçi gibi geviş getiren hayvanları etkiliyor. Adını da hastalığın ağır seyrettiği hayvanlarda dilin morarıp şişmesinden alıyor.

Bulaşma yolu ise hayvandan hayvana temas değil, bir böcek. Virüsü Culicoides cinsinden, halk arasında tatarcık da denen minicik kan emici sinekler taşıyor. Bu sinekler hastalıklı bir hayvanı ısırdıktan sonra bir başkasını ısırdığında virüs de taşınmış oluyor. Nemli bölgelerde ve sineklerin aktif olduğu dönemlerde yayılım hızlanıyor.

Hayvan Sahiplerine Uyarı: İzinsiz Alım Satım Yok, Şüpheli Hayvan Hemen Bildirilecek

Hayvan Sahiplerine Uyarı: İzinsiz Alım Satım Yok, Şüpheli Hayvan Hemen Bildirilecek

Yetkililer, karantina süresince hayvan hareketlerinin durdurulmasının hastalığı kontrol altına almak açısından kritik olduğunu vurguluyor. Hayvan sahiplerinden istenen üç şey var: 

  • İzinsiz hayvan alım satımı yapmamak

  • Hayvan nakli gerçekleştirmemek

  • Hastalık şüphesi bulunan hayvanları vakit kaybetmeden ilgili tarım ve veterinerlik birimlerine bildirmek. 

Yani bir hayvanda ağız ve dil çevresinde şişme, salya artışı, topallama ya da ateş gibi belirtiler görülüyorsa beklenmesi değil, hemen haber verilmesi isteniyor.

Bergama'da uygulama 40 gün sürecek. Bu sürenin sonunda hastalığın yayılım durumuna göre yeni bir değerlendirme yapılması bekleniyor.

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Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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