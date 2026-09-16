İzmir'de 15 Mahalle 40 Gün Karantinada: Sebebi Mavi Dil Hastalığı
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İzmir'in Bergama ilçesinde hayvancılıkla uğraşanları doğrudan ilgilendiren bir karar alındı. Bergama İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Yenikent Mahallesi'nde mavi dil hastalığı çıkışı olduğunu mahalle muhtarlarına bildirdi. Hastalığın yayılmasını önlemek için Yenikent'in de aralarında bulunduğu toplam 15 mahallede 40 gün süreyle karantina uygulanmaya başlandı. Karar kapsamında bu mahallelere hayvan giriş ve çıkışları durduruldu.
Peki mavi dil hastalığı tam olarak nedir, insanlara bulaşır mı ve hayvan sahiplerinin ne yapması gerekiyor?
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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