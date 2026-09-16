İzmir'de 15 Mahalle 40 Gün Karantinada: Sebebi Mavi Dil Hastalığı

İzmir'in Bergama ilçesinde hayvancılıkla uğraşanları doğrudan ilgilendiren bir karar alındı. Bergama İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Yenikent Mahallesi'nde mavi dil hastalığı çıkışı olduğunu mahalle muhtarlarına bildirdi. Hastalığın yayılmasını önlemek için Yenikent'in de aralarında bulunduğu toplam 15 mahallede 40 gün süreyle karantina uygulanmaya başlandı. Karar kapsamında bu mahallelere hayvan giriş ve çıkışları durduruldu.

Peki mavi dil hastalığı tam olarak nedir, insanlara bulaşır mı ve hayvan sahiplerinin ne yapması gerekiyor?