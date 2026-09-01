Greenpeace Açıkladı: İstanbul’daki 5 Zincir Marketin Domateslerinden Pestisit Çıktı
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Greenpeace Türkiye’nin yürüttüğü 'İçinde Ne Var?' kampanyası çerçevesinde İstanbul’daki beş farklı zincir marketten toplanan domates örneklerinin laboratuvar analiz sonuçları, gıda güvenliği konusundaki riskleri bir kez daha gözler önüne serdi. Sultanbeyli, Sancaktepe, Ataşehir ve Kadıköy ilçelerindeki şubelerden temin edilen 20 domates örneğinin incelenmesiyle yapılan araştırmada, ürünlerin önemli bir kısmında mevzuata aykırı tarım ilacı kalıntılarına rastlandı.
Kaynak: ANKA
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Greenpeace Türkiye, "İçinde Ne Var?" kampanyası kapsamında İstanbul'da 5 market zincirinden alınan 20 domates örneğinin 3'ünde mevzuata aykırı pestisit kullanımı tespit edildiğini bildirdi.
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Greenpeace Türkiye Direktörü Berkan Özyer, uzun yıllardır pestisit sorununa dikkati çektiklerini belirterek, şu açıklamayı yaptı:
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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