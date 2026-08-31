Sınav Türkçe Yapılacak, Maaş 250 Bin Lira: Türklere Almanya Kapısı Açıldı, 120 Bin İşçi Alınacak!
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Kaynak: https://gazeteoksijen.com/dunya/alman...
Almanya, lojistik sektöründeki 120 bini aşan şoför krizini çözmek için tarihi bir adım atarak mesleki yeterlilik sınavlarına Türkçe seçeneğini dâhil etti. Yeni yasal düzenlemeyle birlikte 4.500 euroya varan brüt maaşlarla Avrupa'da çalışmak isteyen Türk sürücüler için eşsiz bir fırsat doğarken, aranan şartlar ve başvuru sürecinin tüm detayları da netleşti.
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Avrupa'nın en büyük ekonomisi Almanya, taşımacılık sektöründe giderek derinleşen sürücü krizine çözüm bulmak amacıyla kapılarını yabancı işçilere ardına kadar araladı.
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Sunulan maddi imkânlar ise Türkiye'den başvuru yapacaklar için oldukça cazip görünüyor.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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