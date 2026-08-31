Sınav Türkçe Yapılacak, Maaş 250 Bin Lira: Türklere Almanya Kapısı Açıldı, 120 Bin İşçi Alınacak!

Ülkede her yıl on binlerce şoförün emekli olması ve yerlerine yenilerinin bulunamaması, 120 bini aşkın devasa bir personel açığı yarattı. Alman hükûmeti bu sorunu çözebilmek adına 18 Ağustos'tan itibaren geçerli olmak üzere yepyeni bir uygulamayı hayata geçirdi. Artık profesyonel kamyon ve otobüs sürücüsü olmak isteyen adaylar, hızlandırılmış temel yeterlilik sınavlarına Türkçe olarak girebilecekler. Bu sayede, mesleki deneyimi yüksek ancak Almanca bilgisi zayıf olan Türk şoförlerin önündeki en büyük engellerden biri kalkmış oldu.

Yapılan bu önemli dil kolaylığı, genel ehliyet sınavlarını değil, sadece profesyonel sürüş için gereken mesleki yeterlilik testlerini kapsıyor. Adayların bu haktan yararlanabilmesi için öncelikle yetkili kurumlardan 140 saatlik zorunlu bir eğitim almaları ve sonrasında Sanayi ve Ticaret Odaları tarafından yapılan 90 dakikalık teorik testi başarıyla tamamlamaları şart koşuluyor. C sınıfı kamyon, CE sınıfı tır ve D sınıfı otobüs ehliyeti olanları doğrudan ilgilendiren bu süreçte, sadece Türk ehliyetine sahip olmak yetmiyor. Sürücülerin Almanya'da direksiyon başına geçebilmesi için ehliyetlerini Alman standartlarına dönüştürmeleri, geçerli bir iş sözleşmesi bulmaları ve vize işlemlerini eksiksiz tamamlamaları gerekiyor. Sınavın Türkçe olması büyük bir rahatlık sağlasa da, sürücülerin günlük iş akışında sorun yaşamaması için temel düzeyde Almanca öğrenmeleri hâlâ büyük bir önem taşıyor.