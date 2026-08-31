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Sınav Türkçe Yapılacak, Maaş 250 Bin Lira: Türklere Almanya Kapısı Açıldı, 120 Bin İşçi Alınacak!

Sınav Türkçe Yapılacak, Maaş 250 Bin Lira: Türklere Almanya Kapısı Açıldı, 120 Bin İşçi Alınacak!

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
31.08.2026 - 18:51
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Almanya, lojistik sektöründeki 120 bini aşan şoför krizini çözmek için tarihi bir adım atarak mesleki yeterlilik sınavlarına Türkçe seçeneğini dâhil etti. Yeni yasal düzenlemeyle birlikte 4.500 euroya varan brüt maaşlarla Avrupa'da çalışmak isteyen Türk sürücüler için eşsiz bir fırsat doğarken, aranan şartlar ve başvuru sürecinin tüm detayları da netleşti.

Kaynak: https://gazeteoksijen.com/dunya/alman...
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Avrupa'nın en büyük ekonomisi Almanya, taşımacılık sektöründe giderek derinleşen sürücü krizine çözüm bulmak amacıyla kapılarını yabancı işçilere ardına kadar araladı.

Avrupa'nın en büyük ekonomisi Almanya, taşımacılık sektöründe giderek derinleşen sürücü krizine çözüm bulmak amacıyla kapılarını yabancı işçilere ardına kadar araladı.

Ülkede her yıl on binlerce şoförün emekli olması ve yerlerine yenilerinin bulunamaması, 120 bini aşkın devasa bir personel açığı yarattı. Alman hükûmeti bu sorunu çözebilmek adına 18 Ağustos'tan itibaren geçerli olmak üzere yepyeni bir uygulamayı hayata geçirdi. Artık profesyonel kamyon ve otobüs sürücüsü olmak isteyen adaylar, hızlandırılmış temel yeterlilik sınavlarına Türkçe olarak girebilecekler. Bu sayede, mesleki deneyimi yüksek ancak Almanca bilgisi zayıf olan Türk şoförlerin önündeki en büyük engellerden biri kalkmış oldu.

Yapılan bu önemli dil kolaylığı, genel ehliyet sınavlarını değil, sadece profesyonel sürüş için gereken mesleki yeterlilik testlerini kapsıyor. Adayların bu haktan yararlanabilmesi için öncelikle yetkili kurumlardan 140 saatlik zorunlu bir eğitim almaları ve sonrasında Sanayi ve Ticaret Odaları tarafından yapılan 90 dakikalık teorik testi başarıyla tamamlamaları şart koşuluyor. C sınıfı kamyon, CE sınıfı tır ve D sınıfı otobüs ehliyeti olanları doğrudan ilgilendiren bu süreçte, sadece Türk ehliyetine sahip olmak yetmiyor. Sürücülerin Almanya'da direksiyon başına geçebilmesi için ehliyetlerini Alman standartlarına dönüştürmeleri, geçerli bir iş sözleşmesi bulmaları ve vize işlemlerini eksiksiz tamamlamaları gerekiyor. Sınavın Türkçe olması büyük bir rahatlık sağlasa da, sürücülerin günlük iş akışında sorun yaşamaması için temel düzeyde Almanca öğrenmeleri hâlâ büyük bir önem taşıyor.

Sunulan maddi imkânlar ise Türkiye'den başvuru yapacaklar için oldukça cazip görünüyor.

Sunulan maddi imkânlar ise Türkiye'den başvuru yapacaklar için oldukça cazip görünüyor.

Almanya'da bir tır veya kamyon şoförü, deneyimine, çalıştığı eyalete ve taşıdığı yüke bağlı olarak aylık 2 bin 800 ile 4 bin 500 euro arasında brüt maaş kazanabiliyor. İşin içine gece mesaileri ve medeni duruma göre değişen vergi dilimleri girdiğinde, çalışanların eline geçen net rakamlar da değişkenlik gösteriyor. Mesleğe giriş için genel bir yaş kısıtlaması bulunmasa da, 45 yaşından büyük adaylar için özel bir kural uygulanıyor. Bu yaş grubundaki sürücülerin, 2026 yılı güncel verilerine göre yıllık en az 55 bin 770 euro gelir seviyesine ulaşmaları veya kendilerini güvenceye alacak bir emeklilik planına sahip olduklarını belgelemeleri isteniyor.

Düzenlemenin duyurulmasıyla birlikte Türkiye'deki şoförler arasında adeta bir başvuru patlaması yaşandı. İlgili aracı kurumların verilerine göre, şu an işlemleri devam eden ve Almanya'ya gitmeyi bekleyen 3 binden fazla sürücü bulunuyor. Hatta yoğunluğun o kadar arttığı belirtiliyor ki, sadece geçtiğimiz hafta sonu yüzlerce yeni talep alındı. Türk şoförlerin bu süreci çok daha hızlı atlatabilmesi için, halk arasında 'Kod 95' olarak bilinen mesleki yeterlilik eğitim ve sınavlarının doğrudan İstanbul'da yapılmasına yönelik bir merkezin kurulması da planlama aşamasında bulunuyor.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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