Bilim Kurgu Gerçek Oluyor: Altın Nanopartiküller Görme Yetisini Geri Kazandırabilir
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Kaynak: https://x.com/NextScience/status/2093...
Bilim dünyası, görme kaybı yaşayan milyonlarca insan için devrim niteliğinde bir adım atarak göz içine yerleştirilen altın nanopartiküllerle hayatta kalan sinir hücrelerini uyarmayı başardı. Şimdilik deneysel aşamada olan bu teknoloji, gelecekte karmaşık ameliyatlara gerek kalmadan görme yetisinin geri kazanılmasına kapı aralayabilir.
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Görme engelli bireylerin dünyasını yeniden aydınlatabilecek çığır açıcı bir tıbbi araştırma, tıp dünyasında büyük heyecan yarattı.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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