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Bilim Kurgu Gerçek Oluyor: Altın Nanopartiküller Görme Yetisini Geri Kazandırabilir

Bilim Kurgu Gerçek Oluyor: Altın Nanopartiküller Görme Yetisini Geri Kazandırabilir

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
31.08.2026 - 12:32
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Bilim dünyası, görme kaybı yaşayan milyonlarca insan için devrim niteliğinde bir adım atarak göz içine yerleştirilen altın nanopartiküllerle hayatta kalan sinir hücrelerini uyarmayı başardı. Şimdilik deneysel aşamada olan bu teknoloji, gelecekte karmaşık ameliyatlara gerek kalmadan görme yetisinin geri kazanılmasına kapı aralayabilir.

Kaynak: https://x.com/NextScience/status/2093...
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Görme engelli bireylerin dünyasını yeniden aydınlatabilecek çığır açıcı bir tıbbi araştırma, tıp dünyasında büyük heyecan yarattı.

Görme engelli bireylerin dünyasını yeniden aydınlatabilecek çığır açıcı bir tıbbi araştırma, tıp dünyasında büyük heyecan yarattı.

Nature Nanotechnology dergisinde yayımlanan yeni bir çalışma, altın nanopartiküllerin göz hastalıklarının tedavisinde beklenmedik bir kurtarıcı olabileceğini ortaya koydu. Uzmanlar, hasar görmüş görme hücrelerini riskli cerrahi operasyonlarla değiştirmek yerine, gözün içine çok küçük boyutta altın parçacıkları yerleştirmeye dayanan yenilikçi bir yöntem üzerinde çalışıyor.

Bu yeni sistemde, özel olarak tasarlanmış yakın kızılötesi ışıklar kullanılarak altın parçacıkları harekete geçiriliyor. Işıkla buluşan bu mikroskobik altınlar, retinada hala canlılığını koruyan sinir hücrelerini uyararak doğrudan beyne iletilen sinyallerin oluşmasını sağlıyor. Tıpkı bir bilim kurgu filminden fırlamış gibi algılanan bu mekanizma sayesinde, beynin gelen bu uyarıları anlamlı görsel şekillere dönüştürmesi ve hastanın çevresini yeniden algılayabilmesi hedefleniyor.

Araştırmacılar, altının yapay görme teknolojilerinin geleceğinde temel bir yapı taşı olabileceğine inansa da konuyla ilgili kritik bir bilimsel gerçeğin altını çizmeyi ihmal etmiyor. Söz konusu teknoloji şu an için tamamen deneysel laboratuvar testleri aşamasında bulunuyor. Geliştirilen bu sistemin insanlarda normal ve kusursuz bir görme yetisini kesin olarak sağlayıp sağlamayacağı, ancak önümüzdeki yıllarda yapılacak daha kapsamlı klinik deneylerin ardından netlik kazanacak. Tüm bu uzun sürece rağmen, karanlığa mahkum olan hastalar için altının tıp alanındaki bu yeni parıltısı, gelecekteki umutları yeşerten en güçlü alternatiflerden biri olarak görülüyor.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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