“İyi ki Sizi Dinlemişim!” Diyeceğin Planı Yapıyoruz!
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Uzun zamandır canın sıkılıyor ama ne yapacağını bilemiyorsan, bu işi bize bırak! Soruları cevapla, sana en uygun planı yapalım. Bakalım seni hangi etkinlikte göreceğiz! 👇
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1. Boş bir günün var. İlk iş ne yaparsın?
2. Bir şarkıda seni en çok ne yakalar?
3. Hangisi sana kaliteli bir akşam yaşatır?
4. Sonbaharda hangi şehri gezmek istersin?
5. Arkadaş grubunda genelde hangisisin?
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6. Bir etkinliğe giderken senin için en önemli şey ne?
7. Hiç düşünmeden hangisini seçersin?
8. Spontane bir plan çıksa hangisini seçersin?
Ufak bir müze turu tam senlik!
Teoman ve İstanbul'da Sonbahar...
Senin tiyatro perilerin gelmiş!
Senin için headbang zamanı!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
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Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren hikaye anlatıcılığına, dijital içerik üretimine ve gündelik hayatın içinden ilgi çekici konulara her zaman merak duydum. Onedio’da, okuyucuyla bağ kuran, hem eğlenceli hem de bilgi veren içerikler üretmeye çalışıyorum. Amacım, okuyan herkesin kendinden bir parça bulabileceği, merakla tıklayacağı ve severek paylaşacağı içerikler hazırlamak.
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