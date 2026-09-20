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“İyi ki Sizi Dinlemişim!” Diyeceğin Planı Yapıyoruz!

etiket “İyi ki Sizi Dinlemişim!” Diyeceğin Planı Yapıyoruz!

İrem Coşkun
İrem Coşkun - Onedio Editörü
20.09.2026 - 20:01
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Uzun zamandır canın sıkılıyor ama ne yapacağını bilemiyorsan, bu işi bize bırak! Soruları cevapla, sana en uygun planı yapalım. Bakalım seni hangi etkinlikte göreceğiz! 👇

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1. Boş bir günün var. İlk iş ne yaparsın?

2. Bir şarkıda seni en çok ne yakalar?

3. Hangisi sana kaliteli bir akşam yaşatır?

4. Sonbaharda hangi şehri gezmek istersin?

5. Arkadaş grubunda genelde hangisisin?

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6. Bir etkinliğe giderken senin için en önemli şey ne?

7. Hiç düşünmeden hangisini seçersin?

8. Spontane bir plan çıksa hangisini seçersin?

Ufak bir müze turu tam senlik!

Ufak bir müze turu tam senlik!

Senin için iyi bir plan sadece eğlenmekten ibaret değil; bir şey görmek, öğrenmek ve o mekanın hikayesini hissetmek de gerekiyor. O yüzden senin rotan belli: Pera Palace Hotel'deki Atatürk Müze Odası! Atatürk'ün İstanbul ziyaretlerinde kaldığı 101 numaralı odada kişisel eşyalar, kitaplar, dönemin gazete ve dergileri sergileniyor. Kısacası, klasik bir müze gezisinden biraz daha fazlası.

Bu etkinlik için biletini hemen Passo’dan alabilirsin!

Teoman ve İstanbul'da Sonbahar...

Teoman ve İstanbul'da Sonbahar...

Senin etkinlik anlayışın belli, kaliteli müzik. O zaman Teoman konseri tam senlik! Teoman, Türkiye'nin çeşitli yerlerinde sahne alıyor. Repertuvarında “İstanbul'da Sonbahar”, “Paramparça”, “Renkli Rüyalar Oteli” gibi yıllardır dinlenen şarkıları var. Yaza veda ederken bu etkinliği kaçırma deriz, pişman olmayacaksın! 

Bu etkinlik için biletini hemen Passo’dan alabilirsin!

Senin tiyatro perilerin gelmiş!

Senin tiyatro perilerin gelmiş!

Sen öyle her etkinliğe giden biri değilsin. Hikayesi olan, düşündüren ve biraz da etki altnda bırakan şeyleri seviyorsun. O yüzden sana önerimiz Afife oyunu. Afife Jale'nin yaşamından ilham alan oyun, işgal altındaki İstanbul'da geçen hayali bir tiyatro kumpanyasının hikayesini anlatıyor. Üstelik Demet Evgar, Tilbe Saran ve Necip Memili gibi güçlü isimlerden oluşan bir kadrosu var.

Bu etkinlik için biletini hemen Passo’dan alabilirsin!

Senin için headbang zamanı!

Senin için headbang zamanı!

Senin için etkinlik demek biraz yüksek ses, bol enerji ve unutulmayacak bir gece demek. O zaman adres belli: Black Label Society! Zakk Wylde liderliğindeki grup; groove metal, southern rock, hard rock ve klasik heavy metal'i bir araya getiriyor. Üstelik gecenin açılışında Zakk Sabbath da sahne alacak. Volkswagen Arena'daki konser 17 Nisan 2027'de.

Bu etkinlik için biletini hemen Passo’dan alabilirsin!

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İrem Coşkun
İrem Coşkun
Onedio Editörü
Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren hikaye anlatıcılığına, dijital içerik üretimine ve gündelik hayatın içinden ilgi çekici konulara her zaman merak duydum. Onedio’da, okuyucuyla bağ kuran, hem eğlenceli hem de bilgi veren içerikler üretmeye çalışıyorum. Amacım, okuyan herkesin kendinden bir parça bulabileceği, merakla tıklayacağı ve severek paylaşacağı içerikler hazırlamak.
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