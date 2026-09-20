“İyi ki Sizi Dinlemişim!” Diyeceğin Planı Yapıyoruz!

Senin için iyi bir plan sadece eğlenmekten ibaret değil; bir şey görmek, öğrenmek ve o mekanın hikayesini hissetmek de gerekiyor. O yüzden senin rotan belli: Pera Palace Hotel'deki Atatürk Müze Odası! Atatürk'ün İstanbul ziyaretlerinde kaldığı 101 numaralı odada kişisel eşyalar, kitaplar, dönemin gazete ve dergileri sergileniyor. Kısacası, klasik bir müze gezisinden biraz daha fazlası.

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