Seçeceğin Dizi Karakterlerine Göre Hangi Tiyatro Oyununa Bilet Almalısın?
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Ekran karşısında saatlerini harcıyor, favori karakterin ekranda ağlarken onunla ağlıyor, entrika çevirirken onunla planlar yapıyorsan doğru yerdesin! Şimdi o çok sevdiğin dizi zevkini alıyoruz ve seni tam da ruhuna uygun o tiyatro sahnesine götürüyoruz.
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1. Zor zamanlarda mantığı ve planlarıyla herkesi kurtaran favori "lider" karakterin hangisi?
2. Espri anlayışına ve ironilerine en çok güldüğün karakter kim?
3. Melankolisiyle içini burkan, hayata bakışını değiştiren karakter?
4. Kaosunu en çok sevdiğin o absürt aile?
5. Hangi dâhi dedektifin sağ kolu olmak isterdin?
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6. Türk dizi tarihinden asla unutamadığın o ikonik isim?
7. Dönem kıyafetleri ve ağır havasıyla seni büyüleyen dizi?
8. Saf iyiliği ve neşesiyle içini ısıtan o karakter?
Baba!
Bir İdam Mahkumunun Son Günü!
Aydınlıkevler!
Zengin Mutfağı!
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Mimarlık Bölümü mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren üretim, tasarım ve dijital iletişim gibi konularla iç içeydim. Bu süreçte kültür-sanat ve mimarlık tarihi odaklı blog içeriklerine ve sosyal medya projelerine ilgi duymaya başladım. 2024 yılından beri Onedio için çeşitli kategorilerde liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum.
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