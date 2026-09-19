Seçeceğin Dizi Karakterlerine Göre Hangi Tiyatro Oyununa Bilet Almalısın?

Karakterlerin en karanlık anlarıyla, ölüm kalım savaşlarıyla ve içsel hesaplaşmalarıyla empati kurmakta üstüne yok. Victor Hugo'nun zamansız eserinden uyarlanan bu çarpıcı tek kişilik performans; adalet, vicdan ve insanlık üzerine seni derinden sarsacak o yoğun atmosferi sahneye taşıyor.

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