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Seçeceğin Dizi Karakterlerine Göre Hangi Tiyatro Oyununa Bilet Almalısın?

etiket Seçeceğin Dizi Karakterlerine Göre Hangi Tiyatro Oyununa Bilet Almalısın?

Ceren Özer
Ceren Özer - Onedio Editörü
19.09.2026 - 20:01
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Ekran karşısında saatlerini harcıyor, favori karakterin ekranda ağlarken onunla ağlıyor, entrika çevirirken onunla planlar yapıyorsan doğru yerdesin! Şimdi o çok sevdiğin dizi zevkini alıyoruz ve seni tam da ruhuna uygun o tiyatro sahnesine götürüyoruz.

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1. Zor zamanlarda mantığı ve planlarıyla herkesi kurtaran favori "lider" karakterin hangisi?

2. Espri anlayışına ve ironilerine en çok güldüğün karakter kim?

3. Melankolisiyle içini burkan, hayata bakışını değiştiren karakter?

4. Kaosunu en çok sevdiğin o absürt aile?

5. Hangi dâhi dedektifin sağ kolu olmak isterdin?

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6. Türk dizi tarihinden asla unutamadığın o ikonik isim?

7. Dönem kıyafetleri ve ağır havasıyla seni büyüleyen dizi?

8. Saf iyiliği ve neşesiyle içini ısıtan o karakter?

Baba!

Baba!

Zamanın, hafızanın ve gerçek ile hayal arasındaki ince çizginin kaybolduğu o derin hikayeleri seviyorsun. Baba ile kız arasındaki bağın içinde eriyen bu tek perdelik sarsıcı yolculuk, tam da senin karakter analizindeki o felsefi ve psikolojik derinliği yakalamak için biçilmiş kaftan!

Baba oyunu hakkında daha detaylı bilgiye Passo’dan ulaşabilirsin!

Bir İdam Mahkumunun Son Günü!

Bir İdam Mahkumunun Son Günü!

Karakterlerin en karanlık anlarıyla, ölüm kalım savaşlarıyla ve içsel hesaplaşmalarıyla empati kurmakta üstüne yok. Victor Hugo'nun zamansız eserinden uyarlanan bu çarpıcı tek kişilik performans; adalet, vicdan ve insanlık üzerine seni derinden sarsacak o yoğun atmosferi sahneye taşıyor.

Sahnede devleşen bu performansa tanık olmak için bu etkinlik için biletini hemen Passo’dan alabilirsin!

Aydınlıkevler!

Aydınlıkevler!

Hayatın zorluklarına ve absürt kaosa karşı direnen, dar gelirli ama iç ısıtan, zengin aile hikayeleri tam senlik! Zemheriye, yokluğa ve 'Amerika'ya' tek başına kafa tutan o muhteşem babaanneyle tanışmak ve sıcak bir direniş öyküsüne ortak olmak için biletini hemen kapmalısın.

Kahkaha ve duygusal anlarla dolu bu akşamı garantilemek için bu etkinlik için biletini hemen Passo’dan alabilirsin!

Zengin Mutfağı!

Zengin Mutfağı!

Büyük prodüksiyonları, zamansız klasikleri ve usta isimlerin sahnede devleştiğini görmeyi seviyorsun. Şener Şen'in efsanevi performansıyla DasDas prodüksiyonu olarak sahnelenen bu başyapıt, tam da senin aradığın o tarihe tanıklık eden görkemli tiyatro keyfini sana fazlasıyla sunacak!

Usta oyuncuları sahnede canlı izleme fırsatını kaçırmamak için bu etkinlik için biletini hemen Passo’dan alabilirsin!

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Ceren Özer
Ceren Özer
Onedio Editörü
Mimarlık Bölümü mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren üretim, tasarım ve dijital iletişim gibi konularla iç içeydim. Bu süreçte kültür-sanat ve mimarlık tarihi odaklı blog içeriklerine ve sosyal medya projelerine ilgi duymaya başladım. 2024 yılından beri Onedio için çeşitli kategorilerde liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum.
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