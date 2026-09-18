Demet Evgar’a Bayılmamızın 8 Haklı Sebebi

Demet Evgar, neden bu kadar iyi bir oyuncu olduğunu Bahar ile tekrar bize hatırlattı aslında. Genelde komedi ile tanınan Evgar, Avlu gibi ağır dram içeren dizilerde de başarısını kanıtlamıştı zaten. En son Bahar'da hem dram hem komedi unsurları barındıran dizilerde ne kadar başarılı olabileceğini de bize gösterdi resmen!