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Demet Evgar’a Bayılmamızın 8 Haklı Sebebi

etiket Demet Evgar’a Bayılmamızın 8 Haklı Sebebi

Meryem Hazal Çamurcu
Meryem Hazal Çamurcu - Onedio Editörü
18.09.2026 - 14:01
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Demet Evgar, her rolü hakkıyla oynayan oyunculardan. Oynadığı her karakteri yaşayan oyuncuyu genel olarak herkes seviyor. Peki Demet Evgar'ın bu kadar sevilmesinin nedeni ne?

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1. 17 yaşında tiyatroya başladı.

Demet Evgar'ın oyunculuk hikayesi 17 yaşında başlıyor. Manisa'da 17 yaşında tiyatro ile tanışan Evgar, daha sonra İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'ndan mezun oluyor. Ondan sonra da başarıları art arda geliyor.

2. Komedi ve dramı da aynı inandırıcılıkla oynayabiliyor.

Demet Evgar tek bir kalıba sığdırılabilecek bir oyuncu değil. Aile Arasında filminde bizi kahkahalara boğabilirken Avlu dizisinde hüngür hüngür ağlatmayı başarabilmiş bir oyuncu. Yani sadece komedi ya da dram karakterleri oynamıyor, her karaktere en iyi şekilde can veriyor.

3. Afife Jale oyunu tek başına yeter!

3. Afife Jale oyunu tek başına yeter!

Demet Evgar'ı sevecek bir sürü neden bulabiliriz ama Afife tiyatrosu tek başına yeterli bir neden gibi. Tiyatrocular ve özellikle kadınlar için ilham kaynağı olan Afife Jale'nin hayatının anlatıldığı tiyatroyu en iyi oynayabilecek oyunculardan biri zaten. 

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4. Bahar ile herkesi kendine tekrar hayran bıraktı.

Demet Evgar, neden bu kadar iyi bir oyuncu olduğunu Bahar ile tekrar bize hatırlattı aslında. Genelde komedi ile tanınan Evgar, Avlu gibi ağır dram içeren dizilerde de başarısını kanıtlamıştı zaten. En son Bahar'da hem dram hem komedi unsurları barındıran dizilerde ne kadar başarılı olabileceğini de bize gösterdi resmen!

5. Oynadığı karakterler hiç sahte hissettirmiyor.

Demet Evgar'ın oyunculuğunun en sevilen yanı elbette karakterleri gerçek hayattan gibi hissettirmesi. Yani oynarken kusursuz, mükemmel insanlar gibi oynamıyor. İzlediğimiz o karakterin kusurlarını da en iyi şekilde yansıtıyor.

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6. Sinemada da kendini kanıtladı!

Demet Evgar genelde dizilerle tanınsa da sinemada da kendini kanıtlamış bir oyuncu. Hem komedi hem dram filmlerinde en iyi şekilde performansını izleyebildiğimiz bir oyuncu. Güneşi Gördüm, Yahşi Batı, Aile Arasında en çok izlenen filmlerinden bazıları.

7. Doğallığından hiçbir şey kaybetmiyor.

Kaç yıl geçerse geçsin Demet Evgar doğallığından hiçbir şey kaybetmiyor. Kariyeri boyunca birçok başarılı projede yer aldı ve hepsinde doğal haliyle karakteri bize en güzel şekilde yansıttı. Bu yüzden de 'iyi oyuncu' denildiğinde akla ilk gelen oyunculardan biri!

8. Kadın hikayelerini cesurca canlandırıyor.

Demet Evgar'ın kariyerinde birçok kadın hikayesi var aslında. 1Kadın 1Erkek, Avlu, Alev Alev, Bahar gibi birçok dizide kadınların hikayelerine ve mağduriyetlerine odaklandı. Bu kadın hikayelerini de en iyi şekilde canlandırdı. Tek tip kadını canlandırmak yerine kadınların yaşam içindeki tüm hallerine odaklanan birçok karaktere can verdi yani!

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Meryem Hazal Çamurcu
Meryem Hazal Çamurcu
Onedio Editörü
İngilizce Felsefe okurken Hukuk alanında ÇAP yaptım, sonrasında Siyaset Bilimi ve Sosyal Bilimler alanında yüksek lisansımı tamamladım. Şu anda ise Gastronomi eğitimi alıyorum. 2022’den beri Onedio'da en doğru bilgiyle eğlenceli şekilde içerik üretmeye çalışıyorum.
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