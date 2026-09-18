Demet Evgar’a Bayılmamızın 8 Haklı Sebebi
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Demet Evgar, her rolü hakkıyla oynayan oyunculardan. Oynadığı her karakteri yaşayan oyuncuyu genel olarak herkes seviyor. Peki Demet Evgar'ın bu kadar sevilmesinin nedeni ne?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. 17 yaşında tiyatroya başladı.
2. Komedi ve dramı da aynı inandırıcılıkla oynayabiliyor.
3. Afife Jale oyunu tek başına yeter!
4. Bahar ile herkesi kendine tekrar hayran bıraktı.
5. Oynadığı karakterler hiç sahte hissettirmiyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Sinemada da kendini kanıtladı!
7. Doğallığından hiçbir şey kaybetmiyor.
8. Kadın hikayelerini cesurca canlandırıyor.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
İngilizce Felsefe okurken Hukuk alanında ÇAP yaptım, sonrasında Siyaset Bilimi ve Sosyal Bilimler alanında yüksek lisansımı tamamladım. Şu anda ise Gastronomi eğitimi alıyorum. 2022’den beri Onedio'da en doğru bilgiyle eğlenceli şekilde içerik üretmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın