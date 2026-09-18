Üç Tarafı Uçurumla Çevrili Şeytan Kalesi'nin Sırrı: Altından Gizli Yol Geçiyor

Kalenin ilk olarak Urartular döneminde yapıldığına dair çeşitli görüşler bulunsa da bu iddiayı kesin olarak doğrulayacak bir tarihsel belge henüz yer almıyor. Araştırmacılar, mevcut mimari kalıntıların erken Orta Çağ dönemine ait olduğunu ifade ediyor. Bölgenin stratejik konumu göz önüne alındığında, çok daha eski çağlardan itibaren burada bir savunma tesisinin yer aldığı tahmin ediliyor. Yapı, 16. yüzyıldan itibaren Osmanlı İmparatorluğu döneminde de aktif bir biçimde kullanılmaya devam ediyor.