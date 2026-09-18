Üç Tarafı Uçurumla Çevrili Şeytan Kalesi'nin Sırrı: Altından Gizli Yol Geçiyor
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Ardahan’ın Çıldır ilçesinde, Karaçay Kanyonu’nun dik yamaçlarında konumlanan Şeytan Kalesi, ihtişamlı mimarisi ve zorlu coğrafyasıyla görenleri etkilemeye devam ediyor. Iğdır ve Kars’tan bölgeye gelen dağcılar ile doğaseverler, kanyon çevresinde düzenledikleri yürüyüş etkinliği kapsamında bu tarihi mekânı yerinde inceleyerek fotoğrafladı. Yüzyıllardır ayakta kalan ve heybetli görünümüyle dikkat çeken yapı, bölgenin en önemli turizm merkezleri arasında yer alıyor.
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Sarp Kayalıkların Üzerine Kurulan Kale Savunma Mimarisinin En Somut Örneklerinden Birini Oluşturuyor
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Sarp Coğrafyası Ve Hakkındaki Efsaneler Kalenin Adına Kaynaklık Ediyor
Köklü Bir Geçmişe Sahip Olan Yapı Yüzyıllardır Stratejik Önemini Korumayı Sürdürüyor
Bölgeyi Ziyaret Eden Doğaseverler Kalenin Mühendislik Harikası Olduğuna Dikkati Çekiyor
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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