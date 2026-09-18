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Üç Tarafı Uçurumla Çevrili Şeytan Kalesi'nin Sırrı: Altından Gizli Yol Geçiyor

Üç Tarafı Uçurumla Çevrili Şeytan Kalesi'nin Sırrı: Altından Gizli Yol Geçiyor

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
18.09.2026 - 14:05
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Ardahan’ın Çıldır ilçesinde, Karaçay Kanyonu’nun dik yamaçlarında konumlanan Şeytan Kalesi, ihtişamlı mimarisi ve zorlu coğrafyasıyla görenleri etkilemeye devam ediyor. Iğdır ve Kars’tan bölgeye gelen dağcılar ile doğaseverler, kanyon çevresinde düzenledikleri yürüyüş etkinliği kapsamında bu tarihi mekânı yerinde inceleyerek fotoğrafladı. Yüzyıllardır ayakta kalan ve heybetli görünümüyle dikkat çeken yapı, bölgenin en önemli turizm merkezleri arasında yer alıyor.

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Sarp Kayalıkların Üzerine Kurulan Kale Savunma Mimarisinin En Somut Örneklerinden Birini Oluşturuyor

Sarp Kayalıkların Üzerine Kurulan Kale Savunma Mimarisinin En Somut Örneklerinden Birini Oluşturuyor

Eski adı Rabat olan Yıldırımtepe köyünün sınırlarında yer alan kale, derenin hemen kıyısındaki yüksek bir kayalığın tepesine inşa edilmiş durumdadır. Üç tarafı derin uçurumlarla kaplı olan yapıya yalnızca tek bir dar patikadan ulaşım sağlanabiliyor. Deniz seviyesinden yaklaşık 1910 metre yüksekte yer alan bu stratejik yerleşim, geçmişte kalenin fethedilmesini imkânsız kılarken savunma amacını da en üst düzeye çıkarıyor. Asimetrik bir plana sahip olan kalenin surları 161 metreye 93 metre ebatlarında uzanırken, mevcut üç kulesinden biri günümüze kadar sağlam bir şekilde ulaşmayı başarıyor. Kalenin altında bulunan gizli giriş kapısı ise yapının askeri dehasını gözler önüne seren detaylar arasında gösteriliyor.

Sarp Coğrafyası Ve Hakkındaki Efsaneler Kalenin Adına Kaynaklık Ediyor

Sarp Coğrafyası Ve Hakkındaki Efsaneler Kalenin Adına Kaynaklık Ediyor

Mekânın 'Şeytan Kalesi' olarak anılması, büyük ölçüde ulaşılması imkânsız görünen konumuyla açıklanıyor. Ele geçirilmesi neredeyse imkânsız olan bu askeri yapıyla ilgili halk arasında anlatılan efsaneler de ismin yaygınlaşmasında rol oynuyor. Bir inanışa göre kalede yaşayanların yenilmezliği geçmişte kötü ruhlarla ve şeytanla bağdaştırılıyor, bu durum zamanla yapının günümüzdeki adıyla anılmasına zemin hazırlıyor.

Köklü Bir Geçmişe Sahip Olan Yapı Yüzyıllardır Stratejik Önemini Korumayı Sürdürüyor

Köklü Bir Geçmişe Sahip Olan Yapı Yüzyıllardır Stratejik Önemini Korumayı Sürdürüyor

Kalenin ilk olarak Urartular döneminde yapıldığına dair çeşitli görüşler bulunsa da bu iddiayı kesin olarak doğrulayacak bir tarihsel belge henüz yer almıyor. Araştırmacılar, mevcut mimari kalıntıların erken Orta Çağ dönemine ait olduğunu ifade ediyor. Bölgenin stratejik konumu göz önüne alındığında, çok daha eski çağlardan itibaren burada bir savunma tesisinin yer aldığı tahmin ediliyor. Yapı, 16. yüzyıldan itibaren Osmanlı İmparatorluğu döneminde de aktif bir biçimde kullanılmaya devam ediyor.

Bölgeyi Ziyaret Eden Doğaseverler Kalenin Mühendislik Harikası Olduğuna Dikkati Çekiyor

Bölgeyi Ziyaret Eden Doğaseverler Kalenin Mühendislik Harikası Olduğuna Dikkati Çekiyor

Geziye katılan dağcılık kulübü yetkilileri ve doğaseverler, kalenin bulunduğu noktadaki mimari işçiliğin insanı hayrete düşürdüğünü belirtiyor. Sosyal medyada gördükleri manzarayı yerinde tecrübe etmekten memnuniyet duyan ziyaretçiler, fethedilmesi güç bu tarihi mirasın herkes tarafından görülmesi gerektiğini vurguluyor.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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