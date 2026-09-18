Hazine Avcısı Aile Efsanevi 12 Metrelik Altın Zinciri Buldu: Sonu Hapis Cezasıyla Bitti

Florida kıyılarında yürütülen su altı arama çalışmalarında 1715 yılına ait tarihi İspanyol batığından çıkarılan milyon dolarlık altınlar, zamanında büyük bir keşif olarak duyuruldu. Ancak yıllar sonra ortaya çıkan gerçekler, bu görkemli buluşun arkasında devasa bir hırsızlık ve kaçakçılık planının yattığını gösterdi. Schmitt ailesi tarafından çıkarılan tarihi eserlerin önemli bir kısmının gizlice saklandığı ve yasa dışı yollarla satılmaya çalışıldığı tespit edildi.

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