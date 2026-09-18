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Hazine Avcısı Aile Efsanevi 12 Metrelik Altın Zinciri Buldu: Sonu Hapis Cezasıyla Bitti

Hazine Avcısı Aile Efsanevi 12 Metrelik Altın Zinciri Buldu: Sonu Hapis Cezasıyla Bitti

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
18.09.2026 - 11:39
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Florida kıyılarında yürütülen su altı arama çalışmalarında 1715 yılına ait tarihi İspanyol batığından çıkarılan milyon dolarlık altınlar, zamanında büyük bir keşif olarak duyuruldu. Ancak yıllar sonra ortaya çıkan gerçekler, bu görkemli buluşun arkasında devasa bir hırsızlık ve kaçakçılık planının yattığını gösterdi. Schmitt ailesi tarafından çıkarılan tarihi eserlerin önemli bir kısmının gizlice saklandığı ve yasa dışı yollarla satılmaya çalışıldığı tespit edildi.

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Kaynak: https://www.theguardian.com/us-news/2...
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Su Altındaki Büyük Keşif Sırasında Gerçek Çıkarılan Eser Sayısı Resmi Makamlardan Saklandı

Su Altındaki Büyük Keşif Sırasında Gerçek Çıkarılan Eser Sayısı Resmi Makamlardan Saklandı

2015 yılında resmi izinle yürütülen dalış operasyonunda Schmitt ailesi aslında 101 adet altın sikke çıkardı. Yetkililere sadece 51 adet sikke ve altın zincir bildirilirken, geriye kalan 50 adet paha biçilemez altın sikke ise aile üyeleri tarafından yetkili firmadan ve devletten gizlendi. Yıllarca saklanan ve piyasa değeri 1 milyon doları aşan bu tarihi parçalar, yasal mevzuata aykırı şekilde şahsi mülklerde ve özel kasalarda muhafaza edildi.

Çalınan Tarihi Eserlerin Karaborsada Satılmaya Çalışılması Güvenlik Güçlerini Harekete Geçirdi

Çalınan Tarihi Eserlerin Karaborsada Satılmaya Çalışılması Güvenlik Güçlerini Harekete Geçirdi

Yıllar sonra Eric Schmitt'in bu çalıntı sikkeleri açık artırma evleri ve özel alıcılar üzerinden satmaya çalışması üzerine kolluk kuvvetleri geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Yürütülen dijital adli incelemeler, fotoğraflara ait konum verileri ve mesajlaşmalar, tarihi eserlerin yasadışı ticaretini gözler önüne serdi. Hatta şüphelinin yatırımcıları kandırmak amacıyla çalıntı sikkelerden bazılarını yeniden okyanus tabanına yerleştirip 'yeni bulunmuş' gibi gösterdiği saptandı.

Eyalet Polisi Ve FBI İş Birliğiyle Düzenlenen Operasyon Sonucu Şüpheli Yakalanarak Cezaevine Gönderildi

Eyalet Polisi Ve FBI İş Birliğiyle Düzenlenen Operasyon Sonucu Şüpheli Yakalanarak Cezaevine Gönderildi

Yapılan eş zamanlı baskınlarda 37 adet çalıntı altın sikke ele geçirildi ve tarihi eser ticareti suçlamasıyla Eric Schmitt gözaltına alındı. Şüpheli hakkında tutuklama kararı verilirken, kefalet hakkı iptal edilerek cezaevine gönderildi. Çıkarılan tarihi eserlerin devlete ait müzelere teslim edilmesi ve eksik olan 13 sikkenin bulunması için yasal süreçler titizlikle sürdürülüyor.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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