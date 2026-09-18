Hazine Avcısı Aile Efsanevi 12 Metrelik Altın Zinciri Buldu: Sonu Hapis Cezasıyla Bitti
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Kaynak: https://www.theguardian.com/us-news/2...
Florida kıyılarında yürütülen su altı arama çalışmalarında 1715 yılına ait tarihi İspanyol batığından çıkarılan milyon dolarlık altınlar, zamanında büyük bir keşif olarak duyuruldu. Ancak yıllar sonra ortaya çıkan gerçekler, bu görkemli buluşun arkasında devasa bir hırsızlık ve kaçakçılık planının yattığını gösterdi. Schmitt ailesi tarafından çıkarılan tarihi eserlerin önemli bir kısmının gizlice saklandığı ve yasa dışı yollarla satılmaya çalışıldığı tespit edildi.
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Su Altındaki Büyük Keşif Sırasında Gerçek Çıkarılan Eser Sayısı Resmi Makamlardan Saklandı
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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