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'Geçmişin Ayak İzleri' Gerçek Oldu: Antik Kentimizde Bin 900 Yıllık Çocuk Ayak İzleri Bulundu!

'Geçmişin Ayak İzleri' Gerçek Oldu: Antik Kentimizde Bin 900 Yıllık Çocuk Ayak İzleri Bulundu!

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
18.09.2026 - 12:50
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Muğla’nın Yatağan ilçesindeki Stratonikeia Antik Kenti, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’nde yer alıyor. Antik kentte, uzun yıllardır arkeoloji çalışmaları devam ediyor. Stratonikeia ve Lagina Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Bilal Söğüt ve ekibi, bölgede önemli bulgulara erişildiğini açıkladı.

Stratonikeia'da yaklaşık bin 900 yıl öncesine ait üç çocuğun ayak izleri ortaya çıkarıldı.

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Muğla'da Üç Çocuğun Ayak İzine Rastlandı

Muğla'da Üç Çocuğun Ayak İzine Rastlandı

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’nde yer alan, farklı medeniyetlere ev sahipliği yapan ve dünyanın en büyük mermer kentleri arasında gösterilen Stratonikeia’da arkeolojik kazı çalışmaları devam ediyor. Stratonikeia ve Lagina Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Bilal Söğüt ve ekibi, antik kentin batı caddesi yanında bulunan Roma Hamamı’nın spor alanı olan palaestra, giriş bölümündeki soyunmalık apodytorium ve içerisinde havuzların yer aldığı soğukluk bölümü frigidariumda çalışmalar yürüttü.

Çalışmalarda önemli bulgulara rastlandığı belirtildi. 

Kazı çalışmalarında hamamın havuzları ve çevresindeki bölümlere ait nişler ortaya çıkarılırken, yapının antik dönemde yıkıldığı haliyle üst örtüsüne ait mimari ve yapı malzemeleri de bulundu. 

Bulunan en dikkat çekici kalıntı ise  üç çocuğa ait ayak izleri oldu.

Ayak İzleri, Tarihi Önem Taşıyor

Ayak İzleri, Tarihi Önem Taşıyor

Yaklaşık bin 900 yıl öncesinden günümüze ulaşan ayak izleri, Stratonikeia’nın yalnızca anıtsal yapılarıyla değil, burada yaşayan insanların günlük hayatlarına ilişkin izleriyle de tarihi önem taşıdığını ortaya koyuyor.

Antik kentteki kazı çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

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Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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