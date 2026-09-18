'Geçmişin Ayak İzleri' Gerçek Oldu: Antik Kentimizde Bin 900 Yıllık Çocuk Ayak İzleri Bulundu!
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Muğla’nın Yatağan ilçesindeki Stratonikeia Antik Kenti, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’nde yer alıyor. Antik kentte, uzun yıllardır arkeoloji çalışmaları devam ediyor. Stratonikeia ve Lagina Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Bilal Söğüt ve ekibi, bölgede önemli bulgulara erişildiğini açıkladı.
Stratonikeia'da yaklaşık bin 900 yıl öncesine ait üç çocuğun ayak izleri ortaya çıkarıldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Muğla'da Üç Çocuğun Ayak İzine Rastlandı
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ayak İzleri, Tarihi Önem Taşıyor
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın