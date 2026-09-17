Tuzlu Kahve'nin Yıldızlar Geçidi Kadrosu Yetmedi: 4. Bölüme Çok Konuşulacak Bir İsim Geliyor!
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Tuzlu Kahve yıldızlar geçidi kadrosuyla daha ilk bölümlerinden dikkatleri üzerine çekti. Birsen Altuntaş'ın haberine göre diziye 4. bölümde çok konuşulacak sürpriz bir isim geliyor. Kimliği şimdilik sır gibi saklanan ismin izleyiciye nostalji dolu, duygusal anlar yaşatacağı söyleniyor.
Peki Tuzlu Kahve bu kez kimi yıllar sonra karşımıza çıkaracak?
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
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Daha ilk bölümü yayınlanmadan kadrosuyla gözümüzü kamaştıran Tuzlu Kahve, yeni sezonun en iddialı işlerinden biri olarak ekran macerasına başladı.
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Henüz üç bölüm yayınlandı ama Tuzlu Kahve'nin kadrosuna bakınca insan dizinin daha kimi getirebileceğini düşünmeden edemiyor.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre Tuzlu Kahve'nin 4. bölümünde çok konuşulacak sürpriz bir isim izleyicinin karşısına çıkacak!
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Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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