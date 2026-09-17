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Tuzlu Kahve'nin Yıldızlar Geçidi Kadrosu Yetmedi: 4. Bölüme Çok Konuşulacak Bir İsim Geliyor!

Tuzlu Kahve'nin Yıldızlar Geçidi Kadrosu Yetmedi: 4. Bölüme Çok Konuşulacak Bir İsim Geliyor!

Magazin
Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
17.09.2026 - 22:35
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Tuzlu Kahve yıldızlar geçidi kadrosuyla daha ilk bölümlerinden dikkatleri üzerine çekti. Birsen Altuntaş'ın haberine göre diziye 4. bölümde çok konuşulacak sürpriz bir isim geliyor. Kimliği şimdilik sır gibi saklanan ismin izleyiciye nostalji dolu, duygusal anlar yaşatacağı söyleniyor. 

Peki Tuzlu Kahve bu kez kimi yıllar sonra karşımıza çıkaracak?

Buyurun, detayları beraber inceleyelim. 

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Daha ilk bölümü yayınlanmadan kadrosuyla gözümüzü kamaştıran Tuzlu Kahve, yeni sezonun en iddialı işlerinden biri olarak ekran macerasına başladı.

Daha ilk bölümü yayınlanmadan kadrosuyla gözümüzü kamaştıran Tuzlu Kahve, yeni sezonun en iddialı işlerinden biri olarak ekran macerasına başladı.

Nebahat Çehre, Eda Ece, Buğra Gülsoy, Binnur Kaya, Şevval Sam, Yasemin Ergene, Ceren Moray, Sarp Apak, Enis Arıkan derken kadroyu ilk gördüğümüzde kime bakacağımızı şaşırdığımızı söylesek yeridir. Hatice Aslan, Nergis Kumbasar, Cengiz Bozkurt, Nevra Serezli ve Settar Tanrıöğen gibi isimler de işin içine girince uzun zamandır aynı dizide görmediğimiz kalabalıkta, resmen yıldızlar geçidi bir ekip çıktı ortaya.

Polat Yağcı'nın yapımcılığını üstlendiği Tuzlu Kahve, 1 Eylül'de Star TV ekranlarında izleyiciyle buluştu. İlk bölümüyle Total, AB ve ABC1 kategorilerinin üçünde de birinci sıraya yerleşen dizi, daha ilk haftadan sezonun iddialı yapımlarından biri olacağının sinyalini verdi.

Hikayenin merkezinde ise Eda Ece'nin hayat verdiği Derin ve Buğra Gülsoy'un canlandırdığı Mehmet var. Evlilik hazırlıkları yaparken ihaneti öğrenen Derin'in yolu, yıllardır yurt dışında yaşadıktan sonra ailevi sebeplerle Türkiye'ye dönen Mehmet'le kesişti. İkilinin yakınlaşmasıyla başlayan hikayeye ailelerin geçmişten gelen meseleleri, evlilik telaşı ve birbirinden renkli karakterler de eklenince Tuzlu Kahve daha ilk bölümlerinden epey hareketli bir dünyanın kapısını açtı.

Üstelik diziyi konuşulur kılan tek şey ana hikayesi de olmadı. Zaten tek başına olay olan kadroya eklenen isimler ve esprili diyaloglar da her bölüm ayrı ayrı gündeme gelirken, şimdi 4. bölüm için hazırlanan yeni bir sürprizin haberi geldi.

Henüz üç bölüm yayınlandı ama Tuzlu Kahve'nin kadrosuna bakınca insan dizinin daha kimi getirebileceğini düşünmeden edemiyor.

Henüz üç bölüm yayınlandı ama Tuzlu Kahve'nin kadrosuna bakınca insan dizinin daha kimi getirebileceğini düşünmeden edemiyor.

Çünkü yukarıda saydığımız isimler bile tek başına birkaç ayrı diziyi dolduracak kadar kalabalık. Üstelik Tuzlu Kahve yalnızca Eda Ece ve Buğra Gülsoy'un hikayesine yaslanan bir yapım da değil; Nebahat Çehre'den Binnur Kaya'ya, Şevval Sam'dan Nevra Serezli'ye kadar yıllardır ekranlarda izlediğimiz isimleri aynı dünyanın içinde buluşturması dizinin en eğlenceli taraflarından biri oldu.

Farklı kuşaklardan oyuncuları aynı kadroda görmek de haliyle işin nostalji tarafını daha ilk günden güçlendirdi. Bir tarafta yıllardır ekranlarda görmeye alıştığımız isimler, diğer tarafta birbirinden renkli karakterler ve bol bol konuşulan diyaloglar derken dizinin daha üç bölümde kurduğu dünya oldukça kalabalık.

Tam da 'Bu kadroya daha kim gelebilir ki?' diyeceğimiz noktada yapımdan 4. bölüme dair yeni bir sürprizin haberi geldi. Hem de bu kez gelecek ismin kimliğinden çok, yaratacağı nostalji hissinin altı çiziliyor.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Tuzlu Kahve'nin 4. bölümünde çok konuşulacak sürpriz bir isim izleyicinin karşısına çıkacak!

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Tuzlu Kahve'nin 4. bölümünde çok konuşulacak sürpriz bir isim izleyicinin karşısına çıkacak!

Şimdi gelelim asıl merak ettiğimiz yere... Yeni bölümde diziye renk katacak ismin kimliği şimdilik sır gibi saklanıyor. Fakat kulislerden gelen bilgiye göre bu sürprizle birlikte televizyon izleyicisini nostalji dolu ve duygusal anlar bekliyor.

'Nostalji' detayı verilince insanın aklına da ister istemez türlü türlü ihtimal geliyor tabii. Kadrodaki oyunculardan biri yıllar sonra eski bir rol arkadaşıyla mı buluşacak, uzun zamandır ekranlarda görmediğimiz bir isim mi geri dönecek, yoksa hepimizi başka bir döneme götürecek bambaşka bir sürpriz mi hazırlanıyor, henüz bilmiyoruz.

İşin en güzel tarafı da zaten burada. Nebahat Çehre'den Eda Ece'ye, Binnur Kaya'dan Şevval Sam'a kadar uzanan kadroya bakıp 'Daha kimi getirirlerse şaşırırız?' diye düşünürken yapım belli ki cevabı 4. bölüme saklamış.

Kim olduğunu öğrenmek için biraz daha bekleyeceğiz ama 'nostalji dolu duygusal anlar' ipucu bizim merakımızı şimdiden ikiye katladı. Bakalım Tuzlu Kahve kimi yıllar sonra karşımıza çıkaracak?

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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