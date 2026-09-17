Tuzlu Kahve'nin Yıldızlar Geçidi Kadrosu Yetmedi: 4. Bölüme Çok Konuşulacak Bir İsim Geliyor!

Nebahat Çehre, Eda Ece, Buğra Gülsoy, Binnur Kaya, Şevval Sam, Yasemin Ergene, Ceren Moray, Sarp Apak, Enis Arıkan derken kadroyu ilk gördüğümüzde kime bakacağımızı şaşırdığımızı söylesek yeridir. Hatice Aslan, Nergis Kumbasar, Cengiz Bozkurt, Nevra Serezli ve Settar Tanrıöğen gibi isimler de işin içine girince uzun zamandır aynı dizide görmediğimiz kalabalıkta, resmen yıldızlar geçidi bir ekip çıktı ortaya.

Polat Yağcı'nın yapımcılığını üstlendiği Tuzlu Kahve, 1 Eylül'de Star TV ekranlarında izleyiciyle buluştu. İlk bölümüyle Total, AB ve ABC1 kategorilerinin üçünde de birinci sıraya yerleşen dizi, daha ilk haftadan sezonun iddialı yapımlarından biri olacağının sinyalini verdi.

Hikayenin merkezinde ise Eda Ece'nin hayat verdiği Derin ve Buğra Gülsoy'un canlandırdığı Mehmet var. Evlilik hazırlıkları yaparken ihaneti öğrenen Derin'in yolu, yıllardır yurt dışında yaşadıktan sonra ailevi sebeplerle Türkiye'ye dönen Mehmet'le kesişti. İkilinin yakınlaşmasıyla başlayan hikayeye ailelerin geçmişten gelen meseleleri, evlilik telaşı ve birbirinden renkli karakterler de eklenince Tuzlu Kahve daha ilk bölümlerinden epey hareketli bir dünyanın kapısını açtı.

Üstelik diziyi konuşulur kılan tek şey ana hikayesi de olmadı. Zaten tek başına olay olan kadroya eklenen isimler ve esprili diyaloglar da her bölüm ayrı ayrı gündeme gelirken, şimdi 4. bölüm için hazırlanan yeni bir sürprizin haberi geldi.