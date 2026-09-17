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Klopp'tan Örtülü AfD Göndermesi: 'Milli Gururu Yanlış Kişilere Bırakmak İstemiyorum'

Klopp'tan Örtülü AfD Göndermesi: 'Milli Gururu Yanlış Kişilere Bırakmak İstemiyorum'

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
17.09.2026 - 23:02
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Almanya Milli Takımı Teknik Direktörü Jürgen Klopp, Frankfurt'ta düzenlediği ilk kadro açıklamasında AfD'ye isim vermeden gönderme yaptı. Klopp, milli gururu yanlış kişilere bırakmak istemediğini söyledi. Bayrağı geri almak istediğini belirten Alman teknik direktör, açık ve çeşitliliğe değer veren bir vatanseverlik çağrısı yaptı.

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44 kişilik geniş kadro açıkladı.

44 kişilik geniş kadro açıkladı.

Klopp, Almanya'nın üst üste üçüncü kez turnuvadan erken elenmesinin ardından göreve geldi. Frankfurt'taki basın toplantısında görev başına geçtikten sonraki ilk kadrosunu açıkladı. İki hafta içinde oynanacak dört Uluslar Ligi maçı için 44 kişilik oldukça geniş bir kadro belirledi. Bu tercihin nedenini o süre zarfında mümkün olduğunca çok oyuncuyu tanımak istemesine bağladı. Basın toplantısına üzerinde '83 milyondan biri' yazan, Alman bayrağının renklerini taşıyan bir şapkayla çıktı. Kimin bu şapkalardan alacağını sorarak 'Hepiniz resmi Bundestrainer olabilirsiniz' diyerek şakacı bir not da düştü.

AfD'ye isim vermeden gönderme yaptı.

AfD'ye isim vermeden gönderme yaptı.

Almanya'da aşırı sağcı AfD, 6 Eylül'de yapılan Saksonya-Anhalt eyalet seçiminde yüzde 44'e yakın oy alarak birinci parti çıktı. Partinin Berlin ve Mecklenburg-Vorpommern'deki yaklaşan seçimlerde de güçlü bir sonuç alması bekleniyor. Klopp, AfD'nin adını hiç anmadan bu tabloya gönderme yaptı. 'Ben bir uzman değilim, sadece olan bitenle ilgilenen sıradan bir vatandaşım' diyerek konuşmaya başlayan teknik direktör, siyasi kutuplaşmadan duyduğu rahatsızlığı dile getirdi.

Bayrağı geri almak istiyor.

Bayrağı geri almak istiyor.

Klopp, 'Bayrağımızı geri almak istiyorum. Bu siyasi kaymadan dolayı insanların bizde bir sorun olduğunu düşünmesini istemiyorum.' dedi. Milli sembollerin belirli siyasi grupların tekelinde olmaması gerektiğini savunan teknik direktör, 'Alman olmaktan gurur duyarken aynı zamanda açık, çeşitliliğe değer veren, sıcakkanlı, şefkatli ve nazik olunabilir mi? Buna yüzde yüz inanıyorum.' sözleriyle sorusunu kendi yanıtladı. Ülkede doğan, büyüyen ya da göç eden herkesin aidiyet hissetmesi gerektiğini vurgulayan Klopp, 'Milli gururu yanlış kişilere bırakmak istemiyorum.' diyerek sözlerini tamamladı.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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