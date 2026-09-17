Klopp'tan Örtülü AfD Göndermesi: 'Milli Gururu Yanlış Kişilere Bırakmak İstemiyorum'

Almanya'da aşırı sağcı AfD, 6 Eylül'de yapılan Saksonya-Anhalt eyalet seçiminde yüzde 44'e yakın oy alarak birinci parti çıktı. Partinin Berlin ve Mecklenburg-Vorpommern'deki yaklaşan seçimlerde de güçlü bir sonuç alması bekleniyor. Klopp, AfD'nin adını hiç anmadan bu tabloya gönderme yaptı. 'Ben bir uzman değilim, sadece olan bitenle ilgilenen sıradan bir vatandaşım' diyerek konuşmaya başlayan teknik direktör, siyasi kutuplaşmadan duyduğu rahatsızlığı dile getirdi.