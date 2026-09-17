Klopp'tan Örtülü AfD Göndermesi: 'Milli Gururu Yanlış Kişilere Bırakmak İstemiyorum'
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Almanya Milli Takımı Teknik Direktörü Jürgen Klopp, Frankfurt'ta düzenlediği ilk kadro açıklamasında AfD'ye isim vermeden gönderme yaptı. Klopp, milli gururu yanlış kişilere bırakmak istemediğini söyledi. Bayrağı geri almak istediğini belirten Alman teknik direktör, açık ve çeşitliliğe değer veren bir vatanseverlik çağrısı yaptı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
44 kişilik geniş kadro açıkladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
AfD'ye isim vermeden gönderme yaptı.
Bayrağı geri almak istiyor.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın