Jurgen Klopp Ara Verdiği Teknik Direktörlüğe Geri Dönüyor: Almanya'nın Yeni Umudu Jurgen Klopp
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Jürgen Klopp, Almanya Futbol Federasyonu (DFB) ile prensipte anlaşma sağlayarak Almanya Milli Takımı'nın yeni teknik direktörü olmaya hazırlanıyor. Eski Liverpool çalıştırıcısı, Julian Nagelsmann döneminde yaşanan hayal kırıklığı yaratan Dünya Kupası performansının ardından Almanya'nın başına geçmesi beklenen en güçlü aday olarak öne çıkıyor.
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Klopp istikrar için geliyor.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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