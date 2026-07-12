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Jurgen Klopp Ara Verdiği Teknik Direktörlüğe Geri Dönüyor: Almanya'nın Yeni Umudu Jurgen Klopp

Jurgen Klopp Ara Verdiği Teknik Direktörlüğe Geri Dönüyor: Almanya'nın Yeni Umudu Jurgen Klopp

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
12.07.2026 - 18:33
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Jürgen Klopp, Almanya Futbol Federasyonu (DFB) ile prensipte anlaşma sağlayarak Almanya Milli Takımı'nın yeni teknik direktörü olmaya hazırlanıyor. Eski Liverpool çalıştırıcısı, Julian Nagelsmann döneminde yaşanan hayal kırıklığı yaratan Dünya Kupası performansının ardından Almanya'nın başına geçmesi beklenen en güçlü aday olarak öne çıkıyor.

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Klopp istikrar için geliyor.

Klopp istikrar için geliyor.

Almanya Futbol Federasyonu'nun (DFB) Jürgen Klopp'u milli takımın başına getirme girişimlerinde önemli bir aşama kaydedildi. Sky Sports Almanya'nın haberine göre, federasyon ile 59 yaşındaki teknik adam arasında prensip anlaşmasına varıldı. DFB Başkanı Bernd Neuendorf ile Başkan Yardımcısı Hans-Joachim Watzke'nin, anlaşmanın son ayrıntılarını görüşmek üzere New York'ta Klopp ile bir araya geldiği belirtildi.

Bu gelişme, Klopp'un 2023-24 sezonunun sonunda Liverpool'dan ayrılmasının ardından aylardır süren iddiaları güçlendirdi. Daha önce Borussia Dortmund ve Liverpool'u çalıştıran deneyimli teknik adamın, Almanya Milli Takımı ile 2030 Dünya Kupası'nı kapsayacak uzun vadeli bir sözleşme imzalamasının beklendiği ifade edildi. Bu hamleyle DFB'nin, son büyük turnuvalardaki başarısız sonuçların ardından milli takımda uzun süreli istikrar sağlamayı hedeflediği aktarıldı.

Red Bull engeli nasıl aşılacak?

Red Bull engeli nasıl aşılacak?

Jürgen Klopp'un Almanya Milli Takımı'nın başına geçmesi konusunda taraflar arasında büyük ölçüde uzlaşma sağlanırken, sürecin resmiyet kazanması için Red Bull ile yürütülecek görüşmelerin tamamlanması bekleniyor. Marka için Küresel Futbol Başkanı olarak görev yapan Klopp'un, ayrılık sürecine ilişkin detayları netleştirmek amacıyla gelecek hafta New York'ta Red Bull CEO'su Oliver Mintzlaff ile bir araya geleceği öne sürüldü.

Haberde, DFB'nin yüksek tazminat maliyetinden kaçınmak için farklı bir formül üzerinde durduğu da belirtildi. Buna göre Klopp'un, Almanya Milli Takımı'nı çalıştırırken aynı zamanda Red Bull'un marka elçisi olarak görevini sürdürmesine imkan tanıyacak bir model değerlendiriliyor. Böylece Red Bull, deneyimli teknik adamla bağını korurken, Klopp da milli takım teknik direktörlüğü görevini üstlenebilecek.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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