Jurgen Klopp Ara Verdiği Teknik Direktörlüğe Geri Dönüyor: Almanya'nın Yeni Umudu Jurgen Klopp

Almanya Futbol Federasyonu'nun (DFB) Jürgen Klopp'u milli takımın başına getirme girişimlerinde önemli bir aşama kaydedildi. Sky Sports Almanya'nın haberine göre, federasyon ile 59 yaşındaki teknik adam arasında prensip anlaşmasına varıldı. DFB Başkanı Bernd Neuendorf ile Başkan Yardımcısı Hans-Joachim Watzke'nin, anlaşmanın son ayrıntılarını görüşmek üzere New York'ta Klopp ile bir araya geldiği belirtildi.

Bu gelişme, Klopp'un 2023-24 sezonunun sonunda Liverpool'dan ayrılmasının ardından aylardır süren iddiaları güçlendirdi. Daha önce Borussia Dortmund ve Liverpool'u çalıştıran deneyimli teknik adamın, Almanya Milli Takımı ile 2030 Dünya Kupası'nı kapsayacak uzun vadeli bir sözleşme imzalamasının beklendiği ifade edildi. Bu hamleyle DFB'nin, son büyük turnuvalardaki başarısız sonuçların ardından milli takımda uzun süreli istikrar sağlamayı hedeflediği aktarıldı.