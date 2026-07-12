article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
Dünya Kupası'nda Ter Döktüler Ama Bugün Haritada Yoklar: Dünya Kupası'nın Arşivlerinde Yaşayan Ülkeler

etiket Dünya Kupası'nda Ter Döktüler Ama Bugün Haritada Yoklar: Dünya Kupası'nın Arşivlerinde Yaşayan Ülkeler

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
12.07.2026 - 17:02
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Dünya Kupası sadece bir futbol turnuvası değil aynı zamanda 20. yüzyılın siyasi haritasının da bir tür karşılığı gibi. Bazı milli takımlar sahadan çekildiğinde arkalarında bıraktıkları ülke de artık haritalardan silinmişti. İşte forma giydiği bayrak bugün hiçbir yerde resmi olarak dalgalanmayan takımlar...

FIFA 2026 2026 Dünya Kupası
07 Gün
:
06 Saat
:
30 Dakika
:
03 Saniye
Anasayfaya Git
D Grubu Sıralamaları Tüm Sıralamalar >
4.
Türkiye
Türkiye
1 G 0 B 2 M 3 Puan

Maçlar

14 Haziran 07:00
AUS
AUS
2-0
TUR
TUR
20 Haziran 06:00
TUR
TUR
0-1
PAR
PAR
26 Haziran 05:00
TUR
TUR
3-2
USA
USA
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Çekoslovakya iki kez finale çıktı ama artık onlar da yok.

Çekoslovakya iki kez finale çıktı ama artık onlar da yok.

1934 ve 1962'de finale kadar yükselen Çekoslovakya, Avrupa futbolunun en güçlü ekollerinden birini temsil ediyordu. 1970, 1982 ve 1990'da da sahada kalmayı başaran takım, aslında bir imparatorluk kalıntısı üzerine kurulmuş yapay bir birlikteliğin sporda gösterdiği direnç gibiydi. 1993'te kadife bir ayrılıkla Çek Cumhuriyeti ve Slovakya olarak ikiye bölününce, Dünya Kupası tarihindeki o iki finalin sahibi artık arşivlerdeki yerini aldı. 

Bugün o başarıların mirasını iki ayrı federasyon paylaşıyor. 

Bu arada meşhur Panenka penaltısının mucidi Antonin Panenka da bir Çekoslovakya yıldızıydı.

SSCB sahaya çıkardığı her takımla aynı zamanda bir ideolojiyi de temsil etti

SSCB sahaya çıkardığı her takımla aynı zamanda bir ideolojiyi de temsil etti

Sovyetler Birliği, 1958'den 1990'a kadar altı kez Dünya Kupası'na katıldı ve 1966'da dördüncülükle kendi tarihinin zirvesini yaşadı. Kırmızı formaların arkasında sadece bir milli takım değil, kapitalist dünyaya karşı sahada da üstünlük kurmaya çalışan devasa bir siyasi proje vardı. 1991'de imparatorluk çöktüğünde geriye on beşten fazla bağımsız cumhuriyet kaldı, Rusya bu mirasın en büyük parçasını devraldı ama SSCB forması artık sadece nostaljik koleksiyonlardan biri haline geldi. 

Lev Yashin de tam bir Sovyet panteriydi.

Parçalanana kadar Dünya Kupası'nda kaldılar

Parçalanana kadar Dünya Kupası'nda kaldılar

1930'da ilk turnuvaya katılan az sayıdaki ülkeden biri olan Yugoslavya, 1950, 1954, 1958, 1962, 1974, 1982 ve 1990'da da mücadele etti. Balkanlar'ın etnik çeşitliliğini tek bir forma altında toplamayı başaran bu takım, aynı zamanda ülkenin kırılgan birlikteliğinin de bir yansımasıydı. 1990'daki kadro Sırp, Hırvat, Sloven ve Boşnak oyunculardan oluşuyordu, oysa birkaç yıl sonra bu isimlerin çoğu birbirine silah doğrultan cephelerde yer alacaktı. Ülke Sırbistan, Hırvatistan, Slovenya, Bosna-Hersek, Kuzey Makedonya, Karadağ ve Kosova'ya bölününce, Yugoslavya forması sahadaki en trajik miraslardan biri olarak tarihe geçti.

Tek bir kupada boy gösterdi, orada da Batı Almanya'yı yendi.

Tek bir kupada boy gösterdi, orada da Batı Almanya'yı yendi.

Doğu Almanya'nın Dünya Kupası hikâyesi tuhaf bir şekilde kısa ama yoğun. 1974'te kendi topraklarında, yani o zamanki Batı Almanya'da düzenlenen turnuvada ilk ve tek kez katıldı, üstelik grup aşamasında karşılaştığı Batı Almanya'yı 1-0 mağlup ederek Soğuk Savaş'ın en sembolik maçlarından birine imza attı. O galibiyet siyasi anlamda muazzam bir prestij taşısa da, turnuvanın ilerleyen aşamalarında Doğu Almanya elendi ve şampiyonluğu asıl rakip Batı Almanya kazandı. 1990'da iki Almanya birleşince Doğu Almanya federasyonu tarihe karıştı, geriye sadece o efsanevi 1-0'lık galibiyetin anısı kaldı.

Hollanda Doğu Hint Adaları sömürge bayrağıyla sahaya çıkan tek takımdı.

Hollanda Doğu Hint Adaları sömürge bayrağıyla sahaya çıkan tek takımdı.

1938 Dünya Kupası'na katılan Hollanda Doğu Hint Adaları, bugünkü Endonezya'nın o dönemki adıydı ve Asya'dan Dünya Kupası'na katılan ilk takım olma özelliğini taşıyordu. Ancak kadronun tamamına yakını yerel oyunculardan değil, adadaki Hollandalı sömürge yönetimine bağlı isimlerden oluşuyordu, bu da turnuvanın en garip temsil hikâyelerinden birini ortaya çıkarıyordu. Macaristan'a 6-0 kaybederek turnuvadan elenen takım, İkinci Dünya Savaşı sonrası Endonezya'nın bağımsızlığını kazanmasıyla birlikte tarihe karıştı. Bugün o formanın mirasını Endonezya millî takımı taşıyor, ama isim ve bayrak tamamen değişti.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Bölündüklerinde Dünya Kupası'ndalardı.

Bölündüklerinde Dünya Kupası'ndalardı.

2006 Dünya Kupası'na Sırbistan-Karadağ adıyla katılan takım, aslında turnuva başlamadan sadece birkaç hafta önce büyük bir çatlağın eşiğindeydi. 3 Haziran 2006'da Karadağ bağımsızlığını ilan etti, ama FIFA'nın kayıt takvimi buna yetişemediği için takım Almanya'daki turnuvaya hâlâ birleşik isimle çıktı. Grup aşamasında Arjantin'e 6-0 gibi ağır bir skorla kaybeden takım, aslında sahadaki dağılışıyla ülkenin siyasi dağılışını neredeyse aynı anda yaşadı. Turnuva biter bitmez isim resmen tarihe karıştı, yerini bugünkü Sırbistan ve Karadağ federasyonları aldı, bu da onu listedeki en sembolik ve en taze örnek yapıyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın