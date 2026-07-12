Dünya Kupası'nda Ter Döktüler Ama Bugün Haritada Yoklar: Dünya Kupası'nın Arşivlerinde Yaşayan Ülkeler
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Dünya Kupası sadece bir futbol turnuvası değil aynı zamanda 20. yüzyılın siyasi haritasının da bir tür karşılığı gibi. Bazı milli takımlar sahadan çekildiğinde arkalarında bıraktıkları ülke de artık haritalardan silinmişti. İşte forma giydiği bayrak bugün hiçbir yerde resmi olarak dalgalanmayan takımlar...
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Çekoslovakya iki kez finale çıktı ama artık onlar da yok.
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SSCB sahaya çıkardığı her takımla aynı zamanda bir ideolojiyi de temsil etti
Parçalanana kadar Dünya Kupası'nda kaldılar
Tek bir kupada boy gösterdi, orada da Batı Almanya'yı yendi.
Hollanda Doğu Hint Adaları sömürge bayrağıyla sahaya çıkan tek takımdı.
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Bölündüklerinde Dünya Kupası'ndalardı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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