Dünya Kupası'nda Ter Döktüler Ama Bugün Haritada Yoklar: Dünya Kupası'nın Arşivlerinde Yaşayan Ülkeler

1934 ve 1962'de finale kadar yükselen Çekoslovakya, Avrupa futbolunun en güçlü ekollerinden birini temsil ediyordu. 1970, 1982 ve 1990'da da sahada kalmayı başaran takım, aslında bir imparatorluk kalıntısı üzerine kurulmuş yapay bir birlikteliğin sporda gösterdiği direnç gibiydi. 1993'te kadife bir ayrılıkla Çek Cumhuriyeti ve Slovakya olarak ikiye bölününce, Dünya Kupası tarihindeki o iki finalin sahibi artık arşivlerdeki yerini aldı.

Bugün o başarıların mirasını iki ayrı federasyon paylaşıyor.

Bu arada meşhur Panenka penaltısının mucidi Antonin Panenka da bir Çekoslovakya yıldızıydı.