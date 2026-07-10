Mussolini'nin Kupası: 1934'te Futbolun Diktatörün Eline Geçtiği Gün
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1934 yazında İtalya'nın her stadyumu aynı sahneyi tekrarlıyordu. Tribünler faşist selamla dolup taşıyor, sokaklarda kolu havada, ayağı topun üstünde dev Herkül afişleri asılı duruyordu. Mussolini'nin portresi öyle her köşedeydi ki, dışarıdan bakan biri için bu bir futbol turnuvası, Mussolini için ise dünyaya faşizmi yayabileceği bulunmaz bir vitrindi. Basın da milli takıma artık kendi adıyla değil, rejimin lakabıyla sesleniyordu, 'Kara Gömlekliler.' Azzurri'nin mavisi, tribündeki gömleklerin siyahında eriyip gitmişti.
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İtalya bu turnuvaya hakkıyla kazanarak gelmeyi bile başaramamıştı. Gelirken bir sürü skandal yaşandı.
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Rüşvetle ev sahibi oldular.
Tüm kupa futbol festivali değil propaganda gösterisiydi.
Hakemler hep rüşvetle ve tehditle anıldı.
"Kara Gömlekliler" şampiyon oldu.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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