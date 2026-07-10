Mussolini'nin Kupası: 1934'te Futbolun Diktatörün Eline Geçtiği Gün

10 Haziran 1934, Roma'daki Stadio Nazionale PNF'de 55 bin kişi vardı, aralarında Mussolini de. Finaldeki rakip ise Çekoslovakya'ydı.

Çekoslovakya önce öne geçti, İtalya beraberliği buldu, Angelo Schiavio uzatmada attığı golle ev sahibini 2-1 öne geçirdi ve kupayı getirdi.

Kara Gömlekliler lakaplı takım, bir Dünya Kupası kazanan ilk Avrupa ülkesi oldu.

Kutlamaların ardında bitmeyen bir şüphe vardı. Mussolini'nin maçlardan önce hakemlerle bizzat görüştüğü iddia ediliyordu; finali yöneten İsveçli hakem Ivan Eklind, ev sahibini kayırmakla suçlandı. Çekoslovak oyuncular açık faullerin cezasız kaldığını, iki net penaltının görmezden gelindiğini söyledi. Prag basını bunu 'skandal' diye yazdı. Kesin bir kanıt hiçbir zaman bulunamadı.

FIFA da bir şey yapmadı ama turnuva üzerindeki şüphe hiç dağılmadı.