Fransa'da Skandalların Üstünü Örtmek İçin İcat Edilen Slogan: "Black, Blanc, Beur"

Ertesi sabah gazete manşetleri aynı üç kelimeyi tekrarlıyordu: Black, Blanc, Beur. Siyah, beyaz, Arap.

Fransız bayrağının mavi-beyaz-kırmızısına bir kafiye, bir cinas, bir slogan. Fransa'nın solcu Libération gazetesinin icat ettiği bu tabir, o gece sahaya çıkan on birlerin kimliğini özetliyordu: Cezayirli bir gece bekçisinin oğlu Zidane, Guadeloupe doğumlu Lilian Thuram, Ganalı kökenli Marcel Desailly, Ermeni asıllı Youri Djorkaeff, Bask kökenli Bixente Lizarazu. Bir milletin en görünmez köşelerinden devşirilmiş bir takım, en görünür sahnede, dünyanın gözü önünde kazanmıştı.

Cumhurbaşkanı Jacques Chirac, o günlerde takımın tek bir oyuncusunun ismini bile doğru dürüst sayamazken, mikrofonların önüne geçip 'üç renkli ve çok renkli bir takım' dedi: 'Fransa'nın ve insanlığının güzel bir görüntüsü.'

Başbakan Lionel Jospin de aynı koroya katıldı. Bir gecede, futbol sahası cumhuriyetin en sevdiği hikâyeyi anlatan bir tiyatroya dönüştü: Irk, köken, din fark etmeksizin herkesin 'Fransız' olabileceği hikâyesi. Sokakta, o gece, esmer ya da siyahi bir genç, polis tarafından durdurulma korkusu taşımadan kutlama yapabiliyordu. Bu kısacık, neredeyse hayali bir özgürlük anıydı, ama gerçekti.