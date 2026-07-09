Fransa'da Skandalların Üstünü Örtmek İçin İcat Edilen Slogan: "Black, Blanc, Beur"
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Stade de France'ın üzerinde havai fişekler patlarken, sahada bir adam koşuyordu, kafası tıraşlı, kolları iki yana açılmış, sanki bir milleti kucaklamaya çalışıyormuş gibi koşan bu adam Zinedine Zidane'dı. Zidane o gece iki kez kafayla vurmuştu topa; o ikisi de gol olmuştu. Brezilya'yı 3-0 yenen Fransa, kendi evinde, kendi tarihinde ilk kez dünya şampiyonuydu. Champs-Élysées'e akan bir milyondan fazla insan, o gece Fransa'nın kendini hiç bilmediği bir şekilde tanımasına şahit oldu. Dünyaya yeni kimliklerini ilan ediyorlardı ya da öyle sandılar.
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12 Temmuz 1998... Fransa tarihinde ilk kez dünya şampiyonu!
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Kadroda yok yok!
Şimdi kadrajı üç sene öncesine çeviriyoruz. Sinema salonlarından yükselen bir isyan: La Haine
Kurmaca ve gerçek iç içe... Bazen kurgu gerçeği ters yüz ediyor.
Biri gerçeği itiraf ediyor...
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Göstermelik rüya bile kısa sürdü.
2010... Antrenman boykotu ile gelen tartışmalar...
2011... Kota krizi patlak verdi.
Kafayla başlayan efsane kafayla sona erdi.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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