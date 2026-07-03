Oleg Salenko'nun Gördüğü Rüya "Ufak" Bir Hesaplama Hatasıyla Gerçek Oldu

1994 yılında sıcak bir yaz günü Oleg Salenko, Kaliforniya'daki bir otelde uyandıktan sonra oda arkadaşına heyecanlı bir ses tonuyla, 'Bir rüya gördüm,' dedi. Cevap bile beklemeden devam etti. 'Çok gol atacağım Dimka, Kamerun'u mahvedeceğiz ve finale çıkacağız.' Uzun süredir arkadaşı olan Dmitri Radchenko, bu saçmalıkları duyunca Salenko'nun bu kez 'bir akıl hastanesine gönderilmesi' gerektiğini düşündü.

Rüyanın bir kısmı gerçek olur, bir kısmı ondan da çılgın çıkar.