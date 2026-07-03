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Oleg Salenko'nun Gördüğü Rüya "Ufak" Bir Hesaplama Hatasıyla Gerçek Oldu

etiket Oleg Salenko'nun Gördüğü Rüya "Ufak" Bir Hesaplama Hatasıyla Gerçek Oldu

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
03.07.2026 - 17:25
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1994 yılında sıcak bir yaz günü Oleg Salenko, Kaliforniya'daki bir otelde uyandıktan sonra oda arkadaşına heyecanlı bir ses tonuyla, 'Bir rüya gördüm,' dedi. Cevap bile beklemeden devam etti. 'Çok gol atacağım Dimka, Kamerun'u mahvedeceğiz ve finale çıkacağız.' Uzun süredir arkadaşı olan Dmitri Radchenko, bu saçmalıkları duyunca Salenko'nun bu kez 'bir akıl hastanesine gönderilmesi' gerektiğini düşündü.

Rüyanın bir kısmı gerçek olur, bir kısmı ondan da çılgın çıkar.

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Sovyetler'e vedanın ardından Rusya yeni ismiyle ilk kez sahnede.

Sovyetler'e vedanın ardından Rusya yeni ismiyle ilk kez sahnede.

1994 Dünya Kupası farklı hikayelerin olduğu bir turnuva olarak alışılagelmişin dışında maç saatleri ve tribün performanslarına rağmen hala konuşuluyor. 

Kupadaki ilginç hikayelerden biri de Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği yıkılmış, Rusya yeni adıyla ilk Dünya Kupası'na katılıyordu. 

Grupta Brezilya, İsveç ve Kamerun vardı. Rusya, SSCB iken yarattığı tehdidin çok uzağındaydı, grupta favoriler de az çok belliydi ama Rusya da yeniden uluslararası arenada bir başlangıç yapmak istiyordu. Bu takımda bir de 24 yaşında genç bir forvet vardı. Ana plana dahil edilmemiş, yedek forvet Salenko da bu turnuvayı bir 'fırsat' olarak görenlerdendi.

Leningrad doğumlu bir Sovyet genci dünyaya karşı.

Leningrad doğumlu bir Sovyet genci dünyaya karşı.

Leningrad'da şimdinin Saint Petersburg'unda Rus bir baba ve Ukraynalı bir anneden dünyaya gelen Salenko, çocukluğundan itibaren futbol zekasının parıltılarını gösterdi. 1986'da, henüz 16 yaşındayken Zenit Leningrad  formasıyla kulüp düzeyindeki ilk maçına çıktı. Oyuna sonradan girip Dinamo Moskova karşısında 4-3'lük galibiyeti getiren golü atarak bir gecede kahraman oldu. Daha sonra Sovyet tarihinde bir transfer ücretiyle kulüp değiştiren ilk oyuncu olarak Dinamo Kiev'e katıldı. 1989 FIFA Dünya Gençler Şampiyonası'nda beş gol atarak Altın Ayakkabı'yı kazandı.

Sovyetler Birliği'nin dağılmasının ardından Salenko, önce Ukrayna formasıyla bir hazırlık maçında uluslararası düzeyde sahneye çıktı, ardından kader onu Rusya'nın kırmızı formasını giymeye yönlendirdi. 1994 FIFA Dünya Kupası için Amerika Birleşik Devletleri'ne geldiğinde, milli takım formasıyla çıktığı sadece iki maçı vardı. Kupaya sessizce başladı, ilk maçında forma giymemişti.

Formalite maçından doğan dünya yıldızı.

Formalite maçından doğan dünya yıldızı.

Rusya ilk maçında beklendiği gibi Brezilya'ya 2-0 yenildi. Sürpriz yoktu. İkinci maçta rakip İsveç'ti. 

Salenko bu kez ilk 11'de başlıyordu. 4. dakikada ilk gol de penaltıdan Salenko'nun ayağından geldi. Sonuç yine kötü bitti. İsveç maçı Brolin ve Dahlin'in golleriyle 3-1 kazandı. 

Son maç ise İsveç'le berabere kalan, Brezilya'dan 3 yiyen Kamerun'laydı. Rusya'ya bir mucize gerekiyordu. 0 puanla girdiği son maç en iyi üçüncüler sıralaması için bile formalite sayılabilirdi. İki takım da düşük umutlarla başladı maça. 

Ancak maç bittiğinde skor tabelasında Rusya 6, Kamerun 1 yazıyordu. Kamerun'un tek golü Roger Milla'dan geldi. Milla en yaşlı turnuva golcüsü olarak tarihe geçti. Bu maç başka tarihi bir gelişmeye daha açıktı. 

Oleg Salenko, Rusya'nın attığı altı golün beşine imza atmıştı. Diğerini ise kendi tabiriyle oda arkadaşı, rüyasının ilk şahidi Dimka'ya yani Radchenko'ya bırakmıştı. 

Rusya elendi ve oynadığı iki maçta Salenko'nun 6 golü vardı.

Turnuvada iki kral var, aralarında büyük bir farkla...

Turnuvada iki kral var, aralarında büyük bir farkla...

Turnuva sona erdiğinde altı gollü iki oyuncu gol krallığını paylaştı. Bulgaristan'ın yıldızı Stoichkov ve Rusya'nın genç yıldızı Salenko... Ama bir fark vardı; Rusya elenmiş ve Salenko yalnızca iki maça çıkmıştı. İki maçta altı gol atan Rus yıldıza karşılık, yarı finale kadar çıkan Bulgaristan'da Stoichkov 7 maça çıkmıştır. 

Bu sükseli performans dünyanın ilgisini çekmeyi başarmıştı. Salenko'ya Barcelonalı Stoichkov'a Valencia formasıyla rakip olma şansı burada doğdu.

Düşüşü durdurulamadı.

Düşüşü durdurulamadı.

İspanya'da tutunamayan Salenko, milli takımdan da uzaklaşmaya başladı. Bir daha takıma davet alamayan Salenko, Rangers, Cordoba ve Polonya'da Pogon forması giydi. 

Kariyerinde hem gençler Dünya Kupası hem de normal Dünya Kupası'nda gol kralı olan tek isim Salenko'nun yolu Türkiye'ye de düştü.

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İstanbul'dan bir Dünya Kupası gol kralı geçti.

İstanbul'dan bir Dünya Kupası gol kralı geçti.

Valencia ve Rangers'ta istediğini bulamayan Salenko, Cem Uzan'ın yıldız transferlerinden biri olarak Türkiye'ye geldi. 

İstanbulspor formasıyla Aykut Kocaman'a partner olan oyuncu 21 maça çıkıp hiç de fena sayılmayacak şekilde 11 de gole imza attı. 

Ancak sakatlıklar peşini bırakmadı, Polonya'da bir kez Pogon forması giyerek futbola veda etti. 

En sevdiği kitap sorulduğunda Komünist Manifesto diyen Sovyet golcüsü son olarak Ukrayna-Rusya savaşında Ukrayna'da olduğunu ve oradan ayrılmayacağını söyleyerek dünya basınında haber olmuştu. 

Salenko bir rüya gördü ve o rüya onu bir turnuvalığına da olsa dünyanın merkezine oturttu.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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