28 Yıl Önce Bugün, David Beckham Ulusal Bir Kahraman Olabilecekken Bir Haine Dönüştü

İngiltere'de Beckham, ülkenin ihtiyacı olan star arayışının sonucu ortaya çıkmıştı.

Bir önceki sezon Manchester United'ın ilk on birinde yer edinmişken, Beckham dünyanın dikkatini 1996-97 sezonu başında, Wimbledon kalecisi Neil Sullivan'ın üzerinden kendi yarı sahasından dalga geçer gibi attığı golle çekti.

Yılın Genç Futbolcusu ödülünü kazandı, Spice Girls müzik grubundan Victoria ile magazin sayfalarını süsledi, performansıyla milli takıma yükseldi. Tam anlamıyla bir Beckham çılgınlığının ortasında kendini buldu.

Saçları, gülümsemesi, golleri, duran top yeteneği onu sadece Victoria'nın değil ülkenin sevgilisi haline getirdi.

Yine de şüphesi olanlar da vardı. George Best, belki de Beckham'dan önceki son ikon olarak onu eleştiriyordu:

'Sol ayağıyla şut çekemiyor, kafa vuramıyor, çalım atamıyor, top kapamıyor, çok da gol atmıyor. Bunlar haricinde fena futbolcu değil'