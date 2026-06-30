28 Yıl Önce Bugün, David Beckham Ulusal Bir Kahraman Olabilecekken Bir Haine Dönüştü
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İtiraf etmek gerekir ki İngilizler temkinli olmayı öğrendi ama bugüne kadar iki yılda bir karşımıza 'Futbol Evine Dönüyor' diyerek çıkıyorlardı.
1966'dan beri hem Avrupa Şampiyonası hem Dünya Kupası öncesi İngiltere, kupayı alabilecekleri hayaliyle gelir ve her seferinde büyük hayal kırıklığıyla ayrılırlardı.
Bu hayal kırıklığı albümünün baş köşesinde ise Arjantin önemli yer tutuyor.
1998'de de durum farklı değildi.
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İngiltere'de bir yıldız doğuyor.
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Beckham büyük ümitlerle Fransa 98'e geliyor.
Son 16'da rakip Arjantin...
Ve 1986...
İki düşman milli takım 1998'de yine karşı karşıya...
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Her şeyin bittiği o an...
Basın Beckham'a hiç acımadı.
Ta ki o maça kadar...
Geçmişin kefareti üç yıl sonra ödendi.
Baskılardan kendini yeniden var etti.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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