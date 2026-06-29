Güney Kore'nin Elenmesi Teknik Direktör Hong Myung-bo'yu Nefret Ögesi Haline Getirdi

Güney Kore, bu turnuvada Meksika, Güney Afrika ve Çekya ile aynı grupta yer aldı. Asya ekibi ilk maçında Çekya'yı yense de art arda gelen Meksika ve Güney Afrika mağlubiyetleri onları turnuvanın dışında bıraktı.

Bunun ardından fatura teknik heyete kesildi.

Cumnurbaşkanı 'liyakatsiz seçim' açıklaması yaparken, Spor Bakanlığı da konuyla ilgili soruşturma başlattı. Hong Myung-bo ise istifa kararı aldı.

Tepkileri durdurmaya bu da yetmedi.