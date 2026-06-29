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Güney Kore'nin Elenmesi Teknik Direktör Hong Myung-bo'yu Nefret Ögesi Haline Getirdi

etiket Güney Kore'nin Elenmesi Teknik Direktör Hong Myung-bo'yu Nefret Ögesi Haline Getirdi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
29.06.2026 - 23:11
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Güney Kore Milli Takımı’nın Güney Afrika karşısında aldığı mağlubiyetin ardından ülkede teknik direktör Hong Myung-bo eleştirilerin odağı haline geldi. Bazı yerel televizyon kanallarının yayınlarında, teknik direktörün görüntülerine yer verilmediği ve sorumluluğun büyük ölçüde teknik ekibe yöneltildiği görüldü.

Yapılan analiz yayınlarında, mağlubiyete gerekçe olarak gösterilebilecek konaklama, tesis ve hava koşulları gibi dış etkenlerin etkisinin sınırlı olduğu değerlendirilirken, yenilginin temel nedeninin taktiksel tercihler olduğu görüşü öne çıktı.

Maçın ardından Güney Kore Cumhurbaşkanı Lee Jae Myung’in, milli takımın Dünya Kupası grup aşamasında elenmesinin ardından spor yönetimine soruşturma çağrısında bulunduğu ifade edildi. Teknik direktör Hong Myung-bo ise gelişmeler sonrası görevinden ayrılma kararı aldığını açıkladı.

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Grupta hayal kırıklığı yarattılar.

Grupta hayal kırıklığı yarattılar.

Güney Kore, bu turnuvada Meksika, Güney Afrika ve Çekya ile aynı grupta yer aldı. Asya ekibi ilk maçında Çekya'yı yense de art arda gelen Meksika ve Güney Afrika mağlubiyetleri onları turnuvanın dışında bıraktı. 

Bunun ardından fatura teknik heyete kesildi. 

Cumnurbaşkanı 'liyakatsiz seçim' açıklaması yaparken, Spor Bakanlığı da konuyla ilgili soruşturma başlattı. Hong Myung-bo ise istifa kararı aldı. 

Tepkileri durdurmaya bu da yetmedi.

Dükkanlara, kafelere, spor salonlarına, otobüslere Hong Myung-bo alınmayacak.

Dükkanlara, kafelere, spor salonlarına, otobüslere Hong Myung-bo alınmayacak.

Sosyal medyadaki tepkiler sokağa da yansıdı. Kore'de birçok kafe, dükkan hatta otobüs bile Hong Myung-bo'ya hizmet vermeyeceklerini açıklıyor. 

Bu görselde 'Hong Myung-bo'nun girişi yasaktır' yazıyor.

Otobüse binmesi bile yasak.

Otobüse binmesi bile yasak.

Bir otobüsün camında '80 numaralı hat: Hong Myung-bo'nun binmesi yasaktır! Bindirmiyoruz!' ifadesi dikkat çekti. İstifa eden teknik direktörün bu kararı da tepkileri yatıştırmadı.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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