Güney Kore'nin Elenmesi Teknik Direktör Hong Myung-bo'yu Nefret Ögesi Haline Getirdi
Güney Kore Milli Takımı’nın Güney Afrika karşısında aldığı mağlubiyetin ardından ülkede teknik direktör Hong Myung-bo eleştirilerin odağı haline geldi. Bazı yerel televizyon kanallarının yayınlarında, teknik direktörün görüntülerine yer verilmediği ve sorumluluğun büyük ölçüde teknik ekibe yöneltildiği görüldü.
Yapılan analiz yayınlarında, mağlubiyete gerekçe olarak gösterilebilecek konaklama, tesis ve hava koşulları gibi dış etkenlerin etkisinin sınırlı olduğu değerlendirilirken, yenilginin temel nedeninin taktiksel tercihler olduğu görüşü öne çıktı.
Maçın ardından Güney Kore Cumhurbaşkanı Lee Jae Myung’in, milli takımın Dünya Kupası grup aşamasında elenmesinin ardından spor yönetimine soruşturma çağrısında bulunduğu ifade edildi. Teknik direktör Hong Myung-bo ise gelişmeler sonrası görevinden ayrılma kararı aldığını açıkladı.
Grupta hayal kırıklığı yarattılar.
Dükkanlara, kafelere, spor salonlarına, otobüslere Hong Myung-bo alınmayacak.
Otobüse binmesi bile yasak.
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