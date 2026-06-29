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Selahattin Demirtaş'tan Deniz Göktaş'a Mektup: "Duydum ki Koltuğuma Göz Dikmişsin"

Selahattin Demirtaş'tan Deniz Göktaş'a Mektup: "Duydum ki Koltuğuma Göz Dikmişsin"

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
29.06.2026 - 22:30
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Son günlerin en çok konuşulan ismi Deniz Göktaş oldu. YouTube'da yayınladığı gösterisiyle milyonlarca kişiye ulaşan Deniz Göktaş geniş bir kitlenin beğenisini kazandı. 

Anlattıkları sebebiyle beğenmediğini söyleyenler de oldu ve bazı esprilerinin sınırları zorladığı iddiasıyla tepki gösterenler de vardı. 

Bugün ise Göktaş'a soruşturma açıldığı öğrenildi. Göktaş'a çeşitli kişi ve gruplardan destek gelirken en ilginci Selahattin Demirtaş'tan geldi. 

Demirtaş ironi dolu mektubunda Deniz Göktaş'a 'Aynen devamke' dedi.

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Sosyal medyayı sallayan gösteri Ölü Deniz.

Sosyal medyayı sallayan gösteri Ölü Deniz.

Deniz Göktaş'ın bir önceki gösterisi 'Selam Selam' geniş kitlelere ulaşmış ve gösteri dünyasında büyük bir üne sahip ismi, daha geniş kitlelere tanıtmıştı. 

'Ölü Deniz' ise bambaşka bir fırtına kopardı. Yaptığı esprileri beğenenlerin çokluğunun yanında tepki gösterenler de vardı. 

O tepkilerin sonucunda bugün hakkında soruşturma başlatılan Deniz Göktaş farklı tartışmaları da beraberinde getirdi.

Deniz Göktaş'a en dikkat çekici desteklerden biri Selahattin Demirtaş'tan geldi.

Deniz Göktaş'a en dikkat çekici desteklerden biri Selahattin Demirtaş'tan geldi.

Demirtaş, Deniz Göktaş'a hitaben yazdığı açık mektubuna şu sözlerle başladı: 

'Avukatlarım dediler ki 'Deniz Göktaş diye genç bir adam var, siyasi mizah yapmak suretiyle çaktırmadan senin koltuğuna göz dikmiş, haberin olsun!' Dedim 'şu andaki koltuğuma mı?', 'evet' dediler 'öyle görünüyor ki bugün yarın tutuklanır.'. 'Hadi inşaallah, hayırlısı' dedim. O hapse girerse ben bu defa kesin çıkarım, nitekim hapishaneler aynı anda iki adet böyle mahpusu kaldıramaz. Az kaldı!'

"Kesinlikle doğru yoldasın"

"Kesinlikle doğru yoldasın"

Demirtaş, Deniz Göktaş'a ismi üzerinden de tarihi bir referans vererek ismine değindiği bölümde 'aynen devamke' dedi:  

'Böylesi genç yetenekleri teşvik ve tahrik etmek de boynumuzun borcudur. Bak, güzel kardeşim; kesinlikle doğru yoldasın, aynen devamke. Bu arada bana bazen 'Selo' diyenler oluyor, ben de sana kısaca 'Denyo', diyebilir miyim? Gerçi bu olmadı, senin ismini kısaltamıyoruz. Hatta assalar da, kesseler de olmuyor; Deniz her zaman Deniz olarak kalıyor. Neyse, ben sana mecburen kısaca Deniz diyeceğim.'

Demirtaş mektubun tamamında şu ifadelere yer verdi:

Demirtaş mektubun tamamında şu ifadelere yer verdi:

'Avukatlarım dediler ki 'Deniz Göktaş diye genç bir adam var, siyasi mizah yapmak suretiyle çaktırmadan senin koltuğuna göz dikmiş, haberin olsun!' Dedim 'şu andaki koltuğuma mı?', 'evet' dediler 'öyle görünüyor ki bugün yarın tutuklanır.'. 'Hadi inşaallah, hayırlısı' dedim. O hapse girerse ben bu defa kesin çıkarım, nitekim hapishaneler aynı anda iki adet böyle mahpusu kaldıramaz. Az kaldı!

​Böylesi genç yetenekleri teşvik ve tahrik etmek de boynumuzun borcudur. Bak, güzel kardeşim; kesinlikle doğru yoldasın, aynen devamke. Bu arada bana bazen 'Selo' diyenler oluyor, ben de sana kısaca 'Denyo', diyebilir miyim? Gerçi bu olmadı, senin ismini kısaltamıyoruz. Hatta assalar da, kesseler de olmuyor; Deniz her zaman Deniz olarak kalıyor. Neyse, ben sana mecburen kısaca Deniz diyeceğim.

​Bak, Deniz kardeş; koltuğuma göz dikmeni takdirle karşıladım hatta tatlı bir telaş, fazlaca umut da var. On yıldır bu günü bekliyorum; Yılmaz, Cem falan benim yerime gelirler diye düşünmüştüm de denyolar beni hayal kırıklığına uğrattılar. Fakat sen öyle değilsin canım kardeşim, sende o ışık var, başaracaksın illaki. Çaban, mücadelen, gayretin mutlaka sonuç verecek, vazgeçme lütfen.

​Baktın sabahın köründe kapına dayanmıyorlar, ki en kötüsü bu şekilde beklemektir, durma sen git. Taksim'e git mesela, avukatlarımın sana ileteceği iki tane sağlam sloganı sol yumruk havada, hançereni yırtarcasına meydanın ortasında haykır, akşamına koltuğum senindir inşaallah.

​Sana bir de Abi tavsiyesi; 'Yurt dışına kaçmadım ki, iki şort, iki tişörtle yurt dışına mı kaçılır', şeklindeki argümanın pek sağlam olmamış. Sanırsın kıyafet yeryüzünde bir tek Türkiye'de satılıyor, dünyanın geri kalanı halen incir yaprağıyla geziyor! Öyle olmaz, yemezler bunlar. Misal şöyle inandırıcı bir şeyler uydur 'ya yeminle altın fiyatları dip yapınca daha dün bi çeyrek aldım, haftaya yine tavan yapınca satcam. Çeyreği Türkiye'de bırakıp kaçar mıyım ya!'.

​Takdir yine de senindir Deniz kardeş, bu halk her halükarda Deniz'leri sever. Üstelik tuhaftır ki dönmeyen Deniz'leri daha çok severler. Olan bana olacak ya neyse, yapacak bir şey yok.

​Son olarak yetkililere de seslenmek isterim; bu genç arkadaşımız tam olarak neler söylemiş bilemiyorum ama bırakın da gençler korkmadan, özgürce düşünüp, konuşsun, gülsünler bari. Toplumsal gelişme, ilerleme için özgürlükler şarttır, olmazsa olmazdır, gençleri engellemeyin lütfen.

​Not: Eğer ki gösterisinde bana da giydirmişse tutuklayın tabi, o ayrı.

​Selam, sevgilerimle'

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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