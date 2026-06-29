Selahattin Demirtaş'tan Deniz Göktaş'a Mektup: "Duydum ki Koltuğuma Göz Dikmişsin"
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Son günlerin en çok konuşulan ismi Deniz Göktaş oldu. YouTube'da yayınladığı gösterisiyle milyonlarca kişiye ulaşan Deniz Göktaş geniş bir kitlenin beğenisini kazandı.
Anlattıkları sebebiyle beğenmediğini söyleyenler de oldu ve bazı esprilerinin sınırları zorladığı iddiasıyla tepki gösterenler de vardı.
Bugün ise Göktaş'a soruşturma açıldığı öğrenildi. Göktaş'a çeşitli kişi ve gruplardan destek gelirken en ilginci Selahattin Demirtaş'tan geldi.
Demirtaş ironi dolu mektubunda Deniz Göktaş'a 'Aynen devamke' dedi.
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Sosyal medyayı sallayan gösteri Ölü Deniz.
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Deniz Göktaş'a en dikkat çekici desteklerden biri Selahattin Demirtaş'tan geldi.
"Kesinlikle doğru yoldasın"
Demirtaş mektubun tamamında şu ifadelere yer verdi:
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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