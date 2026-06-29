Üniversiteye Dönüşün Yolu Açıldı: Öğrenci Affı İçin Son Detaylar Belli Oluyor

Buna göre; terör suçları, kasten öldürme, işkence, cinsel saldırı, çocukların cinsel istismarı ile uyuşturucu veya uyarıcı madde imalatı ve ticareti suçlarından kesinleşmiş mahkûmiyeti bulunanlar düzenlemenin kapsamı dışında tutulacak.

Ayrıca, üniversite kaydı sahte belge nedeniyle iptal edilenler, kayıt sırasında gerçeğe aykırı belge ibraz edenler ile terör örgütleri veya Milli Güvenlik Kurulu tarafından devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğu belirlenen yapı, oluşum ya da gruplarla üyelik, mensubiyet veya iltisakı tespit edilen kişiler de öğrenci affından yararlanamayacak.

Bunun yanı sıra, teklif Yükseköğretim Kanunu'nda çeşitli değişiklikler de içeriyor. Düzenlemenin bu hafta Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunulması ve yasama sürecinin başlaması bekleniyor.