Üniversiteye Dönüşün Yolu Açıldı: Öğrenci Affı İçin Son Detaylar Belli Oluyor
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AKP'nin hazırladığı yeni kanun teklifiyle, yükseköğretim öğrencilerini ilgilendiren önemli bir düzenlemenin hayata geçirilmesi hedefleniyor. Düzenleme kapsamında, 1 Temmuz 2022 tarihinden itibaren üniversite veya doktora programlarından ilişiği kesilen öğrenciler ile kayıt hakkı elde etmesine rağmen üniversiteye kayıt yaptırmayanlara yeniden öğrenimlerine başlama fırsatı verilecek.
Teklifin, bu hafta Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunulması ve yasama sürecinin başlaması bekleniyor.
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Başvuru yapmak gerekiyor.
Teklifte, öğrenci affından yararlanamayacak kişilere ilişkin istisnalar da açık şekilde sıralandı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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