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Üniversiteye Dönüşün Yolu Açıldı: Öğrenci Affı İçin Son Detaylar Belli Oluyor

Üniversiteye Dönüşün Yolu Açıldı: Öğrenci Affı İçin Son Detaylar Belli Oluyor

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
29.06.2026 - 19:59
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AKP'nin hazırladığı yeni kanun teklifiyle, yükseköğretim öğrencilerini ilgilendiren önemli bir düzenlemenin hayata geçirilmesi hedefleniyor. Düzenleme kapsamında, 1 Temmuz 2022 tarihinden itibaren üniversite veya doktora programlarından ilişiği kesilen öğrenciler ile kayıt hakkı elde etmesine rağmen üniversiteye kayıt yaptırmayanlara yeniden öğrenimlerine başlama fırsatı verilecek.

Teklifin, bu hafta Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunulması ve yasama sürecinin başlaması bekleniyor.

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AKP, yükseköğretim öğrencilerini ilgilendiren yeni bir kanun teklifini bu hafta Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunmaya hazırlanıyor. Teklifte, 1 Temmuz 2022 tarihinden sonra ön lisans, lisans ve doktora programlarıyla ilişiği kesilen öğrencilerin yanı sıra üniversiteye yerleştiği halde kayıt yaptırmayanlara yeniden eğitim hayatına dönme hakkı tanınması öngörülüyor.

AKP Grup Başkanı Abdullah Güler koordinasyonunda yürütülen çalışmaların tamamlandığı belirtilirken, Yükseköğretim Kanunu'nda değişiklik yapılmasını içeren düzenlemeyle kamuoyunda 'öğrenci affı' olarak bilinen uygulamanın bir kez daha yürürlüğe girmesi hedefleniyor.

Başvuru yapmak gerekiyor.

Başvuru yapmak gerekiyor.

Kanun teklifine göre, ön lisans, lisans tamamlama, lisans ve lisansüstü programlarında öğrenim görürken 1 Temmuz 2022 tarihinden sonra üniversiteyle ilişiği kesilen öğrenciler ile üniversiteye yerleşmesine rağmen kayıt yaptırmayanlar, düzenlemenin yürürlüğe girmesinin ardından 4 ay içinde ilgili yükseköğretim kurumuna başvuruda bulunabilecek.

Süresi içinde başvurusunu tamamlayan adaylar, 2026-2027 akademik yılında eğitimlerine kaldıkları yerden ya da kayıt hakkı kazandıkları programda başlayabilecek. Öte yandan, belirli suçlardan kesin hüküm giymiş kişilerin ise öğrenci affı kapsamında değerlendirilmeyeceği belirtildi.

Teklifte, öğrenci affından yararlanamayacak kişilere ilişkin istisnalar da açık şekilde sıralandı.

Teklifte, öğrenci affından yararlanamayacak kişilere ilişkin istisnalar da açık şekilde sıralandı.

Buna göre; terör suçları, kasten öldürme, işkence, cinsel saldırı, çocukların cinsel istismarı ile uyuşturucu veya uyarıcı madde imalatı ve ticareti suçlarından kesinleşmiş mahkûmiyeti bulunanlar düzenlemenin kapsamı dışında tutulacak.

Ayrıca, üniversite kaydı sahte belge nedeniyle iptal edilenler, kayıt sırasında gerçeğe aykırı belge ibraz edenler ile terör örgütleri veya Milli Güvenlik Kurulu tarafından devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğu belirlenen yapı, oluşum ya da gruplarla üyelik, mensubiyet veya iltisakı tespit edilen kişiler de öğrenci affından yararlanamayacak.

Bunun yanı sıra, teklif Yükseköğretim Kanunu'nda çeşitli değişiklikler de içeriyor. Düzenlemenin bu hafta Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunulması ve yasama sürecinin başlaması bekleniyor.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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