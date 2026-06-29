Haaland, İsrailli Rehineyi Dayanışma İçin mi Aradı Yoksa Haaland'a Tuzak mı Kuruldu?

Haaland'ın görüntülerinin düşmesinin ardından özellikle Filistin destekçileri arasında büyük bir tepkiye neden oldu. İsrail medyasının kullanış şekli de 'destek telefonu' gibi yansıtılınca Haaland uluslararası bir kaosun ortasında kaldı.

Bazı kişiler de Haaland'a haksızlık yapıldığını, bir hayranına sadece Merhaba diyen bir futbolcu olduğunu iddia ettiler. Haaland'ı destekleyen kişiler, Haaland'ın sadece 'Merhaba' ve 'Nasılsın' kelimelerini sarf ettiğini, aradığı kişinin kimliğini bilmediğini ancak karşısındaki kişinin bunu dünyaya destek görüşmesi gibi yansıttığını iddia etti.