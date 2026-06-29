Haaland, İsrailli Rehineyi Dayanışma İçin mi Aradı Yoksa Haaland'a Tuzak mı Kuruldu?
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Bugün sosyal medyada Haaland'ın görüntüleri konuşuldu. Norveçli yıldız, paylaşılan görüntülerde bir kişiyi arayarak 'Merhaba' demesi ve kısa süreli sohbeti sosyal medyanın diline düştü. Aradığı kişinin İsrailli bir rehine olması ve İsrail destekli sosyal medya hesapları ve medya kuruluşlarının 'Haaland'dan destek' başlığıyla videoyu dolaşıma sokmaları tepki çekti.
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Videoda Haaland'ın olduğu kısa bir kesit yer alıyor.
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Bu görüşme dayanışma telefonu muydu, Haaland'a bir tuzak mıydı?
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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