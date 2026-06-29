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Haaland, İsrailli Rehineyi Dayanışma İçin mi Aradı Yoksa Haaland'a Tuzak mı Kuruldu?

Haaland, İsrailli Rehineyi Dayanışma İçin mi Aradı Yoksa Haaland'a Tuzak mı Kuruldu?

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
29.06.2026 - 19:23
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Bugün sosyal medyada Haaland'ın görüntüleri konuşuldu. Norveçli yıldız, paylaşılan görüntülerde bir kişiyi arayarak 'Merhaba' demesi ve kısa süreli sohbeti sosyal medyanın diline düştü. Aradığı kişinin İsrailli bir rehine olması ve İsrail destekli sosyal medya hesapları ve medya kuruluşlarının 'Haaland'dan destek' başlığıyla videoyu dolaşıma sokmaları tepki çekti.

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Videoda Haaland'ın olduğu kısa bir kesit yer alıyor.

Bu görüşme dayanışma telefonu muydu, Haaland'a bir tuzak mıydı?

Bu görüşme dayanışma telefonu muydu, Haaland'a bir tuzak mıydı?

Haaland'ın görüntülerinin düşmesinin ardından özellikle Filistin destekçileri arasında büyük bir tepkiye neden oldu. İsrail medyasının kullanış şekli de 'destek telefonu' gibi yansıtılınca Haaland uluslararası bir kaosun ortasında kaldı. 

Bazı kişiler de Haaland'a haksızlık yapıldığını, bir hayranına sadece Merhaba diyen bir futbolcu olduğunu iddia ettiler. Haaland'ı destekleyen kişiler, Haaland'ın sadece 'Merhaba' ve 'Nasılsın' kelimelerini sarf ettiğini, aradığı kişinin kimliğini bilmediğini ancak karşısındaki kişinin bunu dünyaya destek görüşmesi gibi yansıttığını iddia etti.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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