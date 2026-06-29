Fenerbahçe'nin Yeni Transferi Vedat Muriqi Antrenmanda Sakatlandı

Antrenmanın ardından hastaneye götürülerek MR'ı çekilen Vedat Muriqi'nin sakatlığının ciddiyeti netlik kazandı. Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, Topuk Yaylası Tesisleri'nde gerçekleştirilen idmanda ağrı hisseden Kosovalı futbolcunun yapılan tetkikleri sonucunda sağ alt adalesinde kısmi yırtık tespit edildiği bildirildi. Açıklamada, oyuncunun tedavi ve rehabilitasyon programına vakit kaybetmeden başlandığı ifade edildi.

Yaşanan sakatlık nedeniyle Muriqi'nin yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor. Deneyimli golcünün bu süreçte UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme turunda oynanacak Gornik Zabrze karşılaşmalarında forma giymesinin de oldukça düşük bir ihtimal olduğu değerlendiriliyor.