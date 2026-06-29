Fenerbahçe'nin Yeni Transferi Vedat Muriqi Antrenmanda Sakatlandı
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları sırasında sakatlık şoku yaşandı. Golcü futbolcu Vedat Muriqi, antrenman esnasında adalesinde hissettiği şiddetli ağrı nedeniyle çalışmayı tamamlayamadı. Yapılan MR kontrollerinde Kosovalı forvetin alt baldır kasında kısmi yırtık belirlendi. Muriqi'nin tedavisine başlanırken, yaklaşık 1 ay formasından uzak kalacağı öngörülüyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Vedat Muriqi sakatlanarak antrenmanı yarıda bıraktı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1 ay sahalardan uzak kalacak.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın