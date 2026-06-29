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Fenerbahçe'nin Yeni Transferi Vedat Muriqi Antrenmanda Sakatlandı

Fenerbahçe'nin Yeni Transferi Vedat Muriqi Antrenmanda Sakatlandı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
29.06.2026 - 18:24
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Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları sırasında sakatlık şoku yaşandı. Golcü futbolcu Vedat Muriqi, antrenman esnasında adalesinde hissettiği şiddetli ağrı nedeniyle çalışmayı tamamlayamadı. Yapılan MR kontrollerinde Kosovalı forvetin alt baldır kasında kısmi yırtık belirlendi. Muriqi'nin tedavisine başlanırken, yaklaşık 1 ay formasından uzak kalacağı öngörülüyor.

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Vedat Muriqi sakatlanarak antrenmanı yarıda bıraktı.

Vedat Muriqi sakatlanarak antrenmanı yarıda bıraktı.

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Süper Lig ekibi Fenerbahçe'de moralleri bozan bir sakatlık gelişmesi yaşandı.

Fenerbahçe'nin bu sezon yeniden kadrosuna kattığı Vedat Muriqi, son antrenmanda talihsiz bir sakatlık yaşadı. İdman sırasında adalesinde şiddetli bir ağrı hisseden Kosovalı golcü, çalışmayı yarıda bırakmak zorunda kaldı.

Kulüp sağlık ekibinin sahadaki ilk müdahalesinin ardından Muriqi'nin sedyeyle kenara alındığı öğrenildi. Deneyimli futbolcunun durumu yapılan detaylı kontrollerin ardından netlik kazandı.

1 ay sahalardan uzak kalacak.

1 ay sahalardan uzak kalacak.

Antrenmanın ardından hastaneye götürülerek MR'ı çekilen Vedat Muriqi'nin sakatlığının ciddiyeti netlik kazandı. Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, Topuk Yaylası Tesisleri'nde gerçekleştirilen idmanda ağrı hisseden Kosovalı futbolcunun yapılan tetkikleri sonucunda sağ alt adalesinde kısmi yırtık tespit edildiği bildirildi. Açıklamada, oyuncunun tedavi ve rehabilitasyon programına vakit kaybetmeden başlandığı ifade edildi.

Yaşanan sakatlık nedeniyle Muriqi'nin yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor. Deneyimli golcünün bu süreçte UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme turunda oynanacak Gornik Zabrze karşılaşmalarında forma giymesinin de oldukça düşük bir ihtimal olduğu değerlendiriliyor.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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