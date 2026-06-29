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Milli Tenisçi Zeynep Sönmez, Wimbledon'da İkinci Tura Yükseldi

Milli Tenisçi Zeynep Sönmez, Wimbledon'da İkinci Tura Yükseldi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
29.06.2026 - 18:34
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Milli tenisçi Zeynep Sönmez, sezonun üçüncü Grand Slam organizasyonu Wimbledon'da ilk turu başarıyla geçti. Dünya sıralamasında 29. basamakta yer alan Ann Li ile karşılaşan Zeynep, mücadeleyi 7-5, 1-6 ve 6-4'lük setlerle 2-1 kazanarak adını ikinci tura yazdırdı.

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Geri dönüşü dikkat çekti.

Geri dönüşü dikkat çekti.

Londra'daki All England Club kortlarında oynanan mücadelede Zeynep Sönmez, ortaya koyduğu mücadeleci performansla ikinci tur biletini aldı. Üç sete uzayan karşılaşmada pes etmeyen milli tenisçi, özellikle ilk sette sergilediği geri dönüşle dikkat çekti.

Karşılaşmanın ilk bölümünde 4-1 geriye düşen Zeynep, oyun disiplinini koruyarak rakibinin servis oyunlarında önemli fırsatlar yakaladı. Maçın kontrolünü yavaş yavaş eline alan milli sporcu, üst üste aldığı oyunlarla skoru eşitledi. Setin son bölümünde baskısını artıran Zeynep Sönmez, kritik puanları lehine çevirerek 4-1 geriden geldiği ilk seti 7-5 kazanmayı başardı. Bu etkileyici geri dönüş, maçın kaderini belirleyen anlardan biri olarak öne çıktı.

İkinci seti verdi ama karar setinde kontrolü eline aldı.

İkinci seti verdi ama karar setinde kontrolü eline aldı.

İkinci sette ise oyunun dengesi Ann Li lehine değişti. Servislerinden yüksek verim alan ve hücumdaki etkinliğini artıran dünya 29 numarası tenisçi, erken elde ettiği servis kırma avantajını maç sonuna kadar koruyarak seti 6-1 kazandı ve skoru 1-1'e getirdi.

Karar setinde ise Zeynep Sönmez yeniden üstünlüğü ele geçirdi. Kritik anlarda hata yapmayan milli tenisçi, başarılı servis karşılama performansı ve uzun rallilerdeki etkili oyunuyla rakibine üstünlük kurdu. Son seti 6-4 kazanan Zeynep, yaklaşık iki saat süren mücadeleyi 2-1 kazanarak adını ikinci tura yazdırdı.

Bu galibiyetle dünya sıralamasında 51. basamakta bulunan Zeynep Sönmez, ilk 30 içinde yer alan güçlü rakibi Ann Li'yi eleyerek Wimbledon'da önemli bir başarıya imza attı ve Grand Slam kariyerindeki dikkat çeken sonuçlarına bir yenisini ekledi.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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