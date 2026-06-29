Milli Tenisçi Zeynep Sönmez, Wimbledon'da İkinci Tura Yükseldi

İkinci sette ise oyunun dengesi Ann Li lehine değişti. Servislerinden yüksek verim alan ve hücumdaki etkinliğini artıran dünya 29 numarası tenisçi, erken elde ettiği servis kırma avantajını maç sonuna kadar koruyarak seti 6-1 kazandı ve skoru 1-1'e getirdi.

Karar setinde ise Zeynep Sönmez yeniden üstünlüğü ele geçirdi. Kritik anlarda hata yapmayan milli tenisçi, başarılı servis karşılama performansı ve uzun rallilerdeki etkili oyunuyla rakibine üstünlük kurdu. Son seti 6-4 kazanan Zeynep, yaklaşık iki saat süren mücadeleyi 2-1 kazanarak adını ikinci tura yazdırdı.

Bu galibiyetle dünya sıralamasında 51. basamakta bulunan Zeynep Sönmez, ilk 30 içinde yer alan güçlü rakibi Ann Li'yi eleyerek Wimbledon'da önemli bir başarıya imza attı ve Grand Slam kariyerindeki dikkat çeken sonuçlarına bir yenisini ekledi.