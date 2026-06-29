Milli Tenisçi Zeynep Sönmez, Wimbledon'da İkinci Tura Yükseldi
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Milli tenisçi Zeynep Sönmez, sezonun üçüncü Grand Slam organizasyonu Wimbledon'da ilk turu başarıyla geçti. Dünya sıralamasında 29. basamakta yer alan Ann Li ile karşılaşan Zeynep, mücadeleyi 7-5, 1-6 ve 6-4'lük setlerle 2-1 kazanarak adını ikinci tura yazdırdı.
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Geri dönüşü dikkat çekti.
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İkinci seti verdi ama karar setinde kontrolü eline aldı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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