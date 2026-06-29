2026 Dünya Kupası'nda Başarısız Sonuçlar Alan Takımlarda Peş Peşe İstifalar Geldi

Turnuvaya 2 puanla veda eden ve kadrosunda Valverde, Nunez gibi yıldızlar olmasına rağmen Suudi Arabistan ve Yeşil Burun Adaları gibi kağıt üzerinde zayıf görünen takımlara puan veren Uruguay'da Arjantinli çalıştırıcı Bielsa'nın biletinin kesildiği yönünde güçlü iddialar var.

Arjantinli çalıştırıcı İspanya maçının ardından 'Bu hayal kırıklığından tamamen ben sorumluyum. Takımın performansı benim yönetimimin sonucudur.' sözleriyle başarısızlığı üstlendi.