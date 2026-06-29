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2026 Dünya Kupası'nda Başarısız Sonuçlar Alan Takımlarda Peş Peşe İstifalar Geldi

etiket 2026 Dünya Kupası'nda Başarısız Sonuçlar Alan Takımlarda Peş Peşe İstifalar Geldi

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
29.06.2026 - 18:00
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Grup aşamalarının tamamlandığı 2026 Dünya Kupası'nda henüz dünyayı şoke eden bir sürpriz göremesek de pek çok takım beklentilerin altında kalarak son 32 şansını kaybetti. Bu ülkelerde turnuva devam etse de gerek federasyon gerek teknik direktör koltuklarında ayrılıklar yaşandı.

FIFA 2026 2026 Dünya Kupası
20 Gün
:
04 Saat
:
21 Dakika
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17 Saniye
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Türkiye
Türkiye
1 G 0 B 2 M 3 Puan

Maçlar

14 Haziran 07:00
AUS
AUS
2-0
TUR
TUR
20 Haziran 06:00
TUR
TUR
0-1
PAR
PAR
26 Haziran 05:00
TUR
TUR
3-2
USA
USA
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Suudi Arabistan’ın futbol federasyonu başkanı Yaser el-Meşal ülkesinin vatandaşlarından özür dileyip istifa etti.

Suudi Arabistan’ın futbol federasyonu başkanı Yaser el-Meşal ülkesinin vatandaşlarından özür dileyip istifa etti.

2026 FIFA Dünya Kupası H grubunda Suudi Arabistan iki beraberlik bir mağlubiyetle sonuncu oldu ve son 32 turuna kalamadı. Yedi yıldır ülke futbolunun patronu olan El-Meşal, Suudi Arabistan milli takımının gruptan çıkamamasının bütün sorumluluğunu üstlendi. Sonucun beklentileri karşılamadığını belirtti ve taraftarlardan özür diledi.

İskoçya'nın teknik direktörü Steve Clarke ise turnuvanın bitmesini beklemeyenlerden.

İskoçya'nın teknik direktörü Steve Clarke ise turnuvanın bitmesini beklemeyenlerden.

28 yıldır Dünya Kupası hasreti yaşayan İskoçya'yı turnuvaya taşıyan ve yedi yıldır gösterdiği performansla elindeki kadroya göre beklentilerin üzerinde maçlar çıkaran Clarke ise takım gruptan çıkamayınca istifasını verdi.

Tunus teknik direktörü ise ilk maçından kovuldu.

Tunus teknik direktörü ise ilk maçından kovuldu.

Sabri Lamouchi turnuvanın ilk maçında İsveç'e 5-1 yenilince kovuldu. Dünya Kupası tarihinde tek maçta kovulan ilk teknik direktör olan Lamouchi'nin yerine tecrübeli çalıştırıcı Hervé Renard getirildi. Ancak apar topar yapılan bu değişiklik bir işe yaramadı.

"Deli" lakaplı Marcelo Bielsa ise turnuvanın en büyük hayal kırıklıklarından birine imza attı.

"Deli" lakaplı Marcelo Bielsa ise turnuvanın en büyük hayal kırıklıklarından birine imza attı.

Turnuvaya 2 puanla veda eden ve kadrosunda Valverde, Nunez gibi yıldızlar olmasına rağmen Suudi Arabistan ve Yeşil Burun Adaları gibi kağıt üzerinde zayıf görünen takımlara puan veren Uruguay'da Arjantinli çalıştırıcı Bielsa'nın biletinin kesildiği yönünde güçlü iddialar var. 

Arjantinli çalıştırıcı İspanya maçının ardından 'Bu hayal kırıklığından tamamen ben sorumluyum. Takımın performansı benim yönetimimin sonucudur.' sözleriyle başarısızlığı üstlendi.

Asya temsilcisi Güney Kore turnuvaya büyük umutlarla gitmişti.

Asya temsilcisi Güney Kore turnuvaya büyük umutlarla gitmişti.

Güney Kore Teknik Direktörü Hong Myung-bo'yu göreve getiren federasyon Devlet Başkanı Lee Jae Myung tarafından sert sözlerle eleştirildi. Devlet başkanının açıklamalarının ardından Hong, teknik direktörlük görevinden ayrıldığını duyurdu. Açıklamasında “Bu görevi kabul etmek benim için kolay bir karar değildi; ancak bir kez kabul ettikten sonra, son ana kadar sorumluluk bilinciyle hareket etmekten başka bir şey düşünmedim” dedi.

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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