2026 Dünya Kupası'nda Başarısız Sonuçlar Alan Takımlarda Peş Peşe İstifalar Geldi
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Grup aşamalarının tamamlandığı 2026 Dünya Kupası'nda henüz dünyayı şoke eden bir sürpriz göremesek de pek çok takım beklentilerin altında kalarak son 32 şansını kaybetti. Bu ülkelerde turnuva devam etse de gerek federasyon gerek teknik direktör koltuklarında ayrılıklar yaşandı.
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Suudi Arabistan’ın futbol federasyonu başkanı Yaser el-Meşal ülkesinin vatandaşlarından özür dileyip istifa etti.
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İskoçya'nın teknik direktörü Steve Clarke ise turnuvanın bitmesini beklemeyenlerden.
Tunus teknik direktörü ise ilk maçından kovuldu.
"Deli" lakaplı Marcelo Bielsa ise turnuvanın en büyük hayal kırıklıklarından birine imza attı.
Asya temsilcisi Güney Kore turnuvaya büyük umutlarla gitmişti.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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