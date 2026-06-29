Dünya Kupası’nda Bir İlginç Olay Daha: Hırvat Şarkıcı “Bakanım” Diyerek Maça Girdi

Hırvat şarkıcı, Kanada’nın Toronto kentinde oynanan ve Hırvatistan’ın Gana’yı 2-1 mağlup ettiği maça ilginç bir şekilde girmeyi başardı.

Hırvat basınına göre Mladen Grdovic ve ekibi, güvenlik noktasında görevli personeli yalnızca iki cümleyle ikna ederek otopark yönüne ilerledi. Direksiyon başındaki kişinin, “Hırvatistan Bakanı. Hadi sür, teşekkürler.” sözlerini kullandığı aktarıldı.

Görevlilerin polis çağırmasına rağmen ekip geri adım atmadı ve araç stadyum alanına yönlendirildi. Polis ise gülümseyerek doğru güzergâhı tarif etti.

Karşılaşmanın 2-1 Hırvatistan lehine bitmesinin ardından Mladen Grdovic, tribündeki taraftarlarla birlikte kutlamaya katıldı.