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Dünya Kupası’nda Bir İlginç Olay Daha: Hırvat Şarkıcı “Bakanım” Diyerek Maça Girdi

etiket Dünya Kupası’nda Bir İlginç Olay Daha: Hırvat Şarkıcı “Bakanım” Diyerek Maça Girdi

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
29.06.2026 - 12:48
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ABD, Kanada ve Meksika ortaklığıyla düzenlenen 2026 Dünya Kupası’nda ilginç bir olay daha yaşandı. Hırvat şarkıcı Mladen Grdovic, Hırvatistan-Gana maçına 'Hırvat bakanım' diyerek kaçak olarak girdi. Biletsiz şekilde ekibiyle birlikte maça giren Grdovic, Hırvatistan’ın kazandığı maçın ardından tribünde de kutlama yaptı.

FIFA 2026 2026 Dünya Kupası
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PAR
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TUR
TUR
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USA
USA
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Antrenman sahasını basan yılanlar, tribünlerdeki büyücüler ve yıldırımlar yüzünden yarım kalan maçlar derken Dünya Kupası’nda ilginç bir olay daha yaşandı.

Antrenman sahasını basan yılanlar, tribünlerdeki büyücüler ve yıldırımlar yüzünden yarım kalan maçlar derken Dünya Kupası’nda ilginç bir olay daha yaşandı.

Hırvat şarkıcı, Kanada’nın Toronto kentinde oynanan ve Hırvatistan’ın Gana’yı 2-1 mağlup ettiği maça ilginç bir şekilde girmeyi başardı.

Hırvat basınına göre Mladen Grdovic ve ekibi, güvenlik noktasında görevli personeli yalnızca iki cümleyle ikna ederek otopark yönüne ilerledi. Direksiyon başındaki kişinin, “Hırvatistan Bakanı. Hadi sür, teşekkürler.” sözlerini kullandığı aktarıldı.

Görevlilerin polis çağırmasına rağmen ekip geri adım atmadı ve araç stadyum alanına yönlendirildi. Polis ise gülümseyerek doğru güzergâhı tarif etti.

Karşılaşmanın 2-1 Hırvatistan lehine bitmesinin ardından Mladen Grdovic, tribündeki taraftarlarla birlikte kutlamaya katıldı.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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