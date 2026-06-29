Dünya Kupası’nda Bir İlginç Olay Daha: Hırvat Şarkıcı “Bakanım” Diyerek Maça Girdi
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ABD, Kanada ve Meksika ortaklığıyla düzenlenen 2026 Dünya Kupası’nda ilginç bir olay daha yaşandı. Hırvat şarkıcı Mladen Grdovic, Hırvatistan-Gana maçına 'Hırvat bakanım' diyerek kaçak olarak girdi. Biletsiz şekilde ekibiyle birlikte maça giren Grdovic, Hırvatistan’ın kazandığı maçın ardından tribünde de kutlama yaptı.
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Antrenman sahasını basan yılanlar, tribünlerdeki büyücüler ve yıldırımlar yüzünden yarım kalan maçlar derken Dünya Kupası’nda ilginç bir olay daha yaşandı.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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