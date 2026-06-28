48 Takımlı Dünya Kupası'nda Dikkat Çeken Takımlar "İstenmeyenler" Oldu

Kuzey Amerika'da üç ev sahibi ABD, Meksika ve Kanada eleme oynamadan turnuvaya katıldı. Onların bıraktıkları boşluk ise elemelerden Panama, Haiti ve Curaçao'yu turnuvaya taşıdı.

Üç takım da ilk turdan elendi. Turnuvaya katılmanın gururunu yaşayan ülkeler küçük anlar haricinde varlık gösteremedi.

Okyanusya'dan gelen tek takım Yeni Zelanda'ydı, onlar da ilk elenenlerden oldu.