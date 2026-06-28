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48 Takımlı Dünya Kupası'nda Dikkat Çeken Takımlar "İstenmeyenler" Oldu

etiket 48 Takımlı Dünya Kupası'nda Dikkat Çeken Takımlar "İstenmeyenler" Oldu

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
28.06.2026 - 20:33
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Dünya Kupası'nın 48 takıma çıkması, tartışmaları da beraberinde getirmişti. Afrika ve Amerika'dan farklı takımların gelmesi güç dengesi konusunda tartışma yaratırken, bu takımların turnuvada gösterdiği performans da konuşulmaya başlandı. Özellikle Afrika takımlarının başarısı dikkat çekti. 

Kıta kıta performanslara baktığımızda en başarılı kıta Afrika oldu.

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14 Haziran 07:00
AUS
AUS
2-0
TUR
TUR
20 Haziran 06:00
TUR
TUR
0-1
PAR
PAR
26 Haziran 05:00
TUR
TUR
3-2
USA
USA
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Avrupa, yeni kontenjanı kullanamadı.

Avrupa, yeni kontenjanı kullanamadı.

32 takımın katıldığı turnuvalarda UEFA'nın kontenjanı 13'tü. 48 takıma çıkarken bu kontenjan 16'ya çıkarıldı. 

Grup maçları sonlandığında 32 takıma düşen turda, Avrupa'nın kupada 13 takımı kalmıştı. Üç takımın bu ek kontenjanı iyi değerlendirilmediği görülüyor. 

Elenen takımlar ise Türkiye, Çekya ve İskoçya oldu. İskoçya, katıldığı hiçbir uluslararası turnuvada üst tura çıkamamasıyla biliniyor.

Kuzey Amerika'da ev sahipleri kaldı.

Kuzey Amerika'da ev sahipleri kaldı.

Kuzey Amerika'da üç ev sahibi ABD, Meksika ve Kanada eleme oynamadan turnuvaya katıldı. Onların bıraktıkları boşluk ise elemelerden Panama, Haiti ve Curaçao'yu turnuvaya taşıdı. 

Üç takım da ilk turdan elendi. Turnuvaya katılmanın gururunu yaşayan ülkeler küçük anlar haricinde varlık gösteremedi. 

Okyanusya'dan gelen tek takım Yeni Zelanda'ydı, onlar da ilk elenenlerden oldu.

Güney Amerika'da Uruguay sürprizi.

Güney Amerika'da Uruguay sürprizi.

Güney Amerika, turnuvaya altı takımla geldi. Brezilya, Arjantin, Kolombiya, Paraguay ve Ekvador üst tura çıkarken Uruguay büyük bir hayal kırıklığıyla elendi.

Asya'daki yıkım ise daha büyük.

Asya'daki yıkım ise daha büyük.

Asya'dan İran, Ürdün, Güney Kore, Suudi Arabistan, Katar, Özbekistan, Irak, Japonya ve Avustralya katıldı. 

Bu 9 takımdan sadece Avustralya ve Japonya üst tura çıkmayı başardı. Diğer 7 takımdan varlık gösterebilen sadece İran oldu. Diğerleri ise kötü performanslarla elendi.

Alkışlar Afrika'ya...

Alkışlar Afrika'ya...

Afrika kıtasından 10 takım turnuvaya dahil oldu. 

Fas, Senegal, Mısır, Cezayir, Fildişi Sahili, Demokratik Kongo, Güney Afrika, Yeşil Burun Adaları, Gana ve Tunus mücadele etti. 

Bu on takımdan sadece Tunus turnuvaya erken veda etti. 

Afrika kıtasının bu başarısı dünya çapında da gündem oldu. Birçok Afrika takımının turnuvada başarılı olamayacağı konuşulurken, gelen başarı yeni bir tartışmayı da beraberinde getirdi.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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