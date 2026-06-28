48 Takımlı Dünya Kupası'nda Dikkat Çeken Takımlar "İstenmeyenler" Oldu
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Dünya Kupası'nın 48 takıma çıkması, tartışmaları da beraberinde getirmişti. Afrika ve Amerika'dan farklı takımların gelmesi güç dengesi konusunda tartışma yaratırken, bu takımların turnuvada gösterdiği performans da konuşulmaya başlandı. Özellikle Afrika takımlarının başarısı dikkat çekti.
Kıta kıta performanslara baktığımızda en başarılı kıta Afrika oldu.
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Avrupa, yeni kontenjanı kullanamadı.
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Kuzey Amerika'da ev sahipleri kaldı.
Güney Amerika'da Uruguay sürprizi.
Asya'daki yıkım ise daha büyük.
Alkışlar Afrika'ya...
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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