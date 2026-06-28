Kupada Sürpriz Bir Yıldız Var: Ranch Sos Rüzgarı Herkesi Sardı
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FIFA Dünya Kupası, futbol heyecanının yanı sıra ev sahibi ülkelerin mutfak kültürünü de milyonlarla buluşturuyor. Geçmiş turnuvalarda Güney Kore'nin kızarmış tavuğu, Güney Afrika'nın biltongu ve Brezilya'nın caipirinha kokteyli öne çıkarken, ABD'nin ev sahipliğindeki 2026 Dünya Kupası'nın gastronomi yıldızı ise ranch sosu oldu.
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ABD'yi ziyaret eden turistler en çok ranch sosu sevdi.
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Yıllık satışları 1.5 milyar doları buluyor.
Markalar da harekete geçti.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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