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Kupada Sürpriz Bir Yıldız Var: Ranch Sos Rüzgarı Herkesi Sardı

etiket Kupada Sürpriz Bir Yıldız Var: Ranch Sos Rüzgarı Herkesi Sardı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
28.06.2026 - 18:13
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FIFA Dünya Kupası, futbol heyecanının yanı sıra ev sahibi ülkelerin mutfak kültürünü de milyonlarla buluşturuyor. Geçmiş turnuvalarda Güney Kore'nin kızarmış tavuğu, Güney Afrika'nın biltongu ve Brezilya'nın caipirinha kokteyli öne çıkarken, ABD'nin ev sahipliğindeki 2026 Dünya Kupası'nın gastronomi yıldızı ise ranch sosu oldu.

FIFA 2026 2026 Dünya Kupası
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ABD'yi ziyaret eden turistler en çok ranch sosu sevdi.

ABD'yi ziyaret eden turistler en çok ranch sosu sevdi.

CNN'in haberine göre, genellikle ayran benzeri süt ürünleri, bitkisel yağ ve çeşitli baharatlarla hazırlanan ranch sosu, 2026 Dünya Kupası için ABD'ye gelen futbolseverlerin en çok konuştuğu lezzetlerden biri haline geldi. Sosyal medyada çok sayıda taraftarın ranch sosuna övgüler yağdırmasının ardından konuya ABD Ulaştırma Güvenliği İdaresi (TSA) da esprili bir paylaşımla dahil oldu.

TSA, resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, birçok ziyaretçinin ülkelerine dönerken yanlarında fazla miktarda ranch sosu götürmeye çalıştığını belirtti. Kurum, sıvı ürünlerin el bagajında belirli miktar sınırlamalarına tabi olduğunu hatırlatarak, Dünya Kupası için ABD'yi ziyaret eden taraftarlara ranch soslarını kabin bagajı yerine valizlerine koymalarını önerdi.

Yıllık satışları 1.5 milyar doları buluyor.

Yıllık satışları 1.5 milyar doları buluyor.

Ranch sosu, ABD mutfağının onlarca yıldır en yaygın kullanılan salata soslarından biri olarak biliniyor. Ancak kullanım alanı yalnızca salatalarla sınırlı değil; tavuk kanatları, pizza ve farklı atıştırmalıklarla birlikte de sıkça tercih ediliyor.

1950’li yıllarda Alaska’da çalışan bir tesisatçı tarafından geliştirilen sos, daha sonra California’daki Hidden Valley Ranch çiftliğinde ticari olarak satılmaya başlandı. 1972 yılında Clorox tarafından satın alınan marka, raf ömrü uzun şişelenmiş ürünlerin piyasaya sürülmesiyle birlikte ülke genelinde hızla yaygınlaştı.

Günümüzde ABD’de çok sayıda marka tarafından üretilen ranch sosunun yıllık satış hacminin yaklaşık 1,5 milyar dolara ulaştığı ifade ediliyor.

Markalar da harekete geçti.

Markalar da harekete geçti.

Ranch sosuna yönelik artan ilgi, üretici markaların da dikkatini çekmiş durumda. Hidden Valley Ranch, temmuz ayında Dünya Kupası ev sahibi şehirlerde ücretsiz baharat karışımları dağıtmayı planlıyor. Kraft Heinz ise havaalanı güvenlik kurallarına uygun küçük boyutlu ranch sosu ürünlerini piyasaya sürmeye hazırlanıyor.

Hidden Valley Ranch yetkilileri, şu an için ABD ve Kanada dışında net bir genişleme planı olmadığını ancak uluslararası tüketici ilgisini yakından takip ettiklerini belirtiyor. Şirketin mart ayında Avrupa’da ranch sosunu tanıtacak sosyal medya fenomenleri aradığı kampanyaya yaklaşık 6 bin başvuru geldiği de bildirildi.

Öte yandan Kraft Heinz cephesi de küçük ambalajlı ürünlerle seyahat eden tüketicilere ulaşmayı hedefliyor. Şirket, turist ilgisinin satışlara etkisini değerlendirmek için erken olduğunu vurgulasa da ilk geri dönüşlerin olumlu yönde seyrettiğini ifade ediyor.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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