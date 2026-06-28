Kupada Sürpriz Bir Yıldız Var: Ranch Sos Rüzgarı Herkesi Sardı

CNN'in haberine göre, genellikle ayran benzeri süt ürünleri, bitkisel yağ ve çeşitli baharatlarla hazırlanan ranch sosu, 2026 Dünya Kupası için ABD'ye gelen futbolseverlerin en çok konuştuğu lezzetlerden biri haline geldi. Sosyal medyada çok sayıda taraftarın ranch sosuna övgüler yağdırmasının ardından konuya ABD Ulaştırma Güvenliği İdaresi (TSA) da esprili bir paylaşımla dahil oldu.

TSA, resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, birçok ziyaretçinin ülkelerine dönerken yanlarında fazla miktarda ranch sosu götürmeye çalıştığını belirtti. Kurum, sıvı ürünlerin el bagajında belirli miktar sınırlamalarına tabi olduğunu hatırlatarak, Dünya Kupası için ABD'yi ziyaret eden taraftarlara ranch soslarını kabin bagajı yerine valizlerine koymalarını önerdi.