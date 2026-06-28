İstanbul Onur Yürüyüşü'nde Polis Müdahalesi Yaşandı: Çok Sayıda Gözaltı Var

Yürüyüş kapsamında farklı noktalardan bir araya gelmeye çalışan gruplara yönelik polis müdahalelerinde şu ana kadar en az 40 kişinin gözaltına alındığı bildirildi. Gözaltına alınanlar arasında etkinliği takip eden gazetecilerin de bulunduğu öğrenildi.

Polis, Yaverbey Sokak'ta yürüyüş yapmak isteyen LGBTİ+'lara müdahale etti. Caferağa Mahallesi'ndeki Keresteci Aziz Sokak'ta ise pankart açarak 'Neredesin aşkım' sloganı atan LGBTİ+'lar ile olayları izleyen bazı gazeteciler gözaltına alındı.

İstanbul LGBTİ+ Onur Haftası Komitesi ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, gözaltılara tepki gösterdi. Açıklamada, 'Açık saçık demiştik aşkım, buradayız, hukuk dersini de biz veririz, mücadeleyi de biz öğretiriz. Hep söyledik, söylemeye de devam edeceğiz; buradayız, bize ait olan sokaklarda gözaltılara da nefretinize de direniyoruz!' ifadelerine yer verildi.