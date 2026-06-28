İstanbul Onur Yürüyüşü'nde Polis Müdahalesi Yaşandı: Çok Sayıda Gözaltı Var
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İstanbul'da 24. İstanbul Onur Yürüyüşü kapsamında bir araya gelen LGBTİQ+ gruplarına polis müdahalede bulundu. Kadıköy ve Beyoğlu kaymakamlıklarının yürüyüş ve etkinliklere yönelik yasak kararlarının ardından güvenlik önlemleri artırılırken, özellikle Kadıköy'de geniş çaplı polis ablukası kuruldu. Müdahaleler sırasında en az 40 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.
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Yasağa rağmen yürüyüş yapıldı.
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40'dan fazla gözaltı var.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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