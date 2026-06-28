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İstanbul Onur Yürüyüşü'nde Polis Müdahalesi Yaşandı: Çok Sayıda Gözaltı Var

İstanbul Onur Yürüyüşü'nde Polis Müdahalesi Yaşandı: Çok Sayıda Gözaltı Var

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
28.06.2026 - 17:54
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İstanbul'da 24. İstanbul Onur Yürüyüşü kapsamında bir araya gelen LGBTİQ+ gruplarına polis müdahalede bulundu. Kadıköy ve Beyoğlu kaymakamlıklarının yürüyüş ve etkinliklere yönelik yasak kararlarının ardından güvenlik önlemleri artırılırken, özellikle Kadıköy'de geniş çaplı polis ablukası kuruldu. Müdahaleler sırasında en az 40 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

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Yasağa rağmen yürüyüş yapıldı.

Yasağa rağmen yürüyüş yapıldı.

Kadıköy ve Beyoğlu kaymakamlıklarının aldığı yasak kararlarına rağmen 24. İstanbul Onur Yürüyüşü için Kadıköy'de bir araya gelen LGBTİ+ gruplara polis müdahale etti. Yürüyüş öncesinde Taksim ve çevresinde bazı ulaşım hatları kısıtlanırken, Kadıköy'de toplanan çok sayıda kişi gözaltına alındı.

24. İstanbul Onur Yürüyüşü farklı noktalarda yapılan buluşmalarla başladı. Etkinlik öncesinde Kadıköy ve Beyoğlu kaymakamlıkları, ilçe sınırları içerisindeki tüm açık alanlarda toplantı, gösteri yürüyüşü ve benzeri etkinlikleri yasakladıklarını duyurdu.

Kaymakamlıklar, yasak kararlarının kamu düzeninin, genel güvenliğin ve toplumsal huzurun korunması amacıyla alındığını açıkladı.

40'dan fazla gözaltı var.

40'dan fazla gözaltı var.

Yürüyüş kapsamında farklı noktalardan bir araya gelmeye çalışan gruplara yönelik polis müdahalelerinde şu ana kadar en az 40 kişinin gözaltına alındığı bildirildi. Gözaltına alınanlar arasında etkinliği takip eden gazetecilerin de bulunduğu öğrenildi.

Polis, Yaverbey Sokak'ta yürüyüş yapmak isteyen LGBTİ+'lara müdahale etti. Caferağa Mahallesi'ndeki Keresteci Aziz Sokak'ta ise pankart açarak 'Neredesin aşkım' sloganı atan LGBTİ+'lar ile olayları izleyen bazı gazeteciler gözaltına alındı.

İstanbul LGBTİ+ Onur Haftası Komitesi ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, gözaltılara tepki gösterdi. Açıklamada, 'Açık saçık demiştik aşkım, buradayız, hukuk dersini de biz veririz, mücadeleyi de biz öğretiriz. Hep söyledik, söylemeye de devam edeceğiz; buradayız, bize ait olan sokaklarda gözaltılara da nefretinize de direniyoruz!' ifadelerine yer verildi.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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