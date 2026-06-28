Bu Bir Ezel Hikayesi Değil, Futbol Tarihini En Karanlık Hikayelerinden Biri: Cezayir'den İkinci Gijon Denemesi
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“Ömer iyi çocuktu ama bir kusuru vardı..İnsanlara fazla güvenirdi. Şimdi olsa söylerdim, Ömer derdim, her ihanet, sevgiyle başlar...”
Ezel dizisinin 1. bölümünde Ezel lüks bir arabanın içinde Kıbrıs içlerinde ilerlerken bize, ne izleyeceğimize dair sonu düşündüğümüzde büyük bir spoiler verir. Dizi hep o sözün gölgesinde ilerler.
Futbol da gerçekle kurgunun iç içe geçtiği ince bir çizgi üzerinde ilerler hep. Cezayir, 1982'de Ömer'i olduğu hikayenin bu kez Ezel'i oldu ama İran'ı kurban ederek.
1982'de Gijon Rezaleti olarak tarihe geçen olay 44 yıl sonra nasıl tekrarlandı?
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25 Haziran 1982, İspanya. Sahada bir şeyler oluyor, içeridekiler hariç herkes isyanda.
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Beklenen oldu, maç 1-0 bitti!
Tribünler yaşanan çirkinliği anladı.
Kural değiştiren maç oldu.
44 yıl sonra Gijon'un intikamı mı, diyeti mi?
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Diğer tarafta da İran var...
Maç gol düellosu şeklinde geçti ama...
Son dakikalar futbol hariç her şeyin konuşulduğu anlara sahne oldu.
44 yıl sonra yine şüpheli bir maç; yine Avusturya, yine Cezayir... Bu kez farklı roller!
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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