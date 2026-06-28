Bu Bir Ezel Hikayesi Değil, Futbol Tarihini En Karanlık Hikayelerinden Biri: Cezayir'den İkinci Gijon Denemesi

Grup 2'de son maçlar öncesi durum şöyleydi: Cezayir 4 puandaydı. Maçlarını tamamlamıştı. Batı Almanya 2 puan, Avusturya 4 puandaydı; son maç birbirleriyle oynuyordu.

Cezayir turnuvayı sallamıştı. Batı Almanya'yı 2-1 yenerek tarihin en büyük sürprizlerinden birini yaratmıştı. Cezayir, son maçını bir gün önce oynamıştı. Batı Almanya-Avusturya maçı sonuncuydu ve her iki taraf da matematiksel tabloya net olarak hakimdi.

Maç başlar başlamaz her iki takım da gerçek anlamda oynamaya çalıştı. Batı Almanya baskı kurdu, Avusturya savunmaya çekildi. 10. dakikada Horst Hrubesch kafa golüyle skoru 1-0 yaptı.

Ve sonra her şey durdu.

Gol yenir yenmez sahada garip bir sessizlik çöktü. Batı Almanya topu geri almaya çalışmadı. Avusturya öne çıkıp gol aramadı. İki takım da topla oynar gibi yaptı. Yavaş paslar, anlamsız yer değiştirmeler, hiçbir hareket yoktu. Sanki her iki teknik direktör de saha ortasında anlaşmış gibiydi. Kimse koşmuyordu, kimse baskı uygulamıyor, kimse risk almıyordu.

Çünkü bu sonuç üç takımı da 4 puanda eşitliyor, averajla Cezayir'i evine gönderiyordu.