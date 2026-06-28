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Bu Bir Ezel Hikayesi Değil, Futbol Tarihini En Karanlık Hikayelerinden Biri: Cezayir'den İkinci Gijon Denemesi

Bu Bir Ezel Hikayesi Değil, Futbol Tarihini En Karanlık Hikayelerinden Biri: Cezayir'den İkinci Gijon Denemesi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
28.06.2026 - 16:54
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“Ömer iyi çocuktu ama bir kusuru vardı..İnsanlara fazla güvenirdi. Şimdi olsa söylerdim, Ömer derdim, her ihanet, sevgiyle başlar...”

Ezel dizisinin 1. bölümünde Ezel lüks bir arabanın içinde Kıbrıs içlerinde ilerlerken bize, ne izleyeceğimize dair sonu düşündüğümüzde büyük bir spoiler verir. Dizi hep o sözün gölgesinde ilerler. 

Futbol da gerçekle kurgunun iç içe geçtiği ince bir çizgi üzerinde ilerler hep. Cezayir, 1982'de Ömer'i olduğu hikayenin bu kez Ezel'i oldu ama İran'ı kurban ederek. 

1982'de Gijon Rezaleti olarak tarihe geçen olay 44 yıl sonra nasıl tekrarlandı?

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25 Haziran 1982, İspanya. Sahada bir şeyler oluyor, içeridekiler hariç herkes isyanda.

25 Haziran 1982, İspanya. Sahada bir şeyler oluyor, içeridekiler hariç herkes isyanda.

Grup maçlarının sonuncusu oynanıyor. Üst tura iki takım çıkacak. Diğer tarafta Cezayir bu maçın sonucuna göre çıkıp çıkmamayı garantileyecek. Sahadaki takımlar ise ufak bir planlama ile ikisini de üst tura çıkaracak sonucu alabilecek güçteler. 

Sahada Batı Almanya ve Avusturya var. 

Her iki takım da turu geçmek için ne yapmaları gerektiğini biliyordu: Batı Almanya'nın 1-0 kazanması her ikisini de bir sonraki tura taşıyacaktı ve bu sonuç Cezayir'i eleyecekti.

Beklenen oldu, maç 1-0 bitti!

Beklenen oldu, maç 1-0 bitti!

Grup 2'de son maçlar öncesi durum şöyleydi: Cezayir 4 puandaydı. Maçlarını tamamlamıştı.  Batı Almanya 2 puan, Avusturya 4 puandaydı; son maç birbirleriyle oynuyordu. 

Cezayir turnuvayı sallamıştı. Batı Almanya'yı 2-1 yenerek tarihin en büyük sürprizlerinden birini yaratmıştı. Cezayir, son maçını bir gün önce oynamıştı. Batı Almanya-Avusturya maçı sonuncuydu ve her iki taraf da matematiksel tabloya net olarak hakimdi.

Maç başlar başlamaz her iki takım da gerçek anlamda oynamaya çalıştı. Batı Almanya baskı kurdu, Avusturya savunmaya çekildi. 10. dakikada Horst Hrubesch kafa golüyle skoru 1-0 yaptı.

Ve sonra her şey durdu.

Gol yenir yenmez sahada garip bir sessizlik çöktü. Batı Almanya topu geri almaya çalışmadı. Avusturya öne çıkıp gol aramadı. İki takım da topla oynar gibi yaptı. Yavaş paslar, anlamsız yer değiştirmeler, hiçbir hareket yoktu. Sanki her iki teknik direktör de saha ortasında anlaşmış gibiydi. Kimse koşmuyordu, kimse baskı uygulamıyor, kimse risk almıyordu.

Çünkü bu sonuç üç takımı da 4 puanda eşitliyor, averajla Cezayir'i evine gönderiyordu.

Tribünler yaşanan çirkinliği anladı.

Tribünler yaşanan çirkinliği anladı.

Tribünlerde bu görüntünün ne anlama geldiğini anlayan seyirciler hızla tepkiye geçti.

Gijón'daki El Molinón Stadı'nda taraftarlar önce ıslık yağdırdı, ardından bağırmaya başladı. Batı Almanya forması giyen bazı Alman taraftarlar utançlarından forma çıkardı. Tribünlerde Cezayir bayrağı sallandı, 'Cezayir' diye bağıranlar oldu. Bir seyirci sahaya girmeye çalıştı. İspanyol radyo yorumcularından biri mikrofonunu bıraktı, yayını reddettiğini açıkladı. Televizyon yorumcuları ne söyleyeceklerini bilemediler.

Tribünlerde taraftarlar sahaya para gösteriyorlar, taç kullanmaya gelen futbolculara ağır hakaretler ediliyordu. 

Ortada tam manasıyla maç önünde kurgulanan bir senaryo hayata geçiriliyordu ve Cezayir'le birlikte futbol öldürülüyordu.

Kural değiştiren maç oldu.

Kural değiştiren maç oldu.

FIFA, bu rezaletin ardından 1986 Dünya Kupası'ndan itibaren grup aşamasının son turundaki maçların eş zamanlı oynanması kuralını getirdi. Ama o an için yapılabilecek hiçbir şey yoktu, kurallar çerçevesinde her şey 'legaldi.'

Batı Almanya o turnuvada finale kadar geldi, finalde İtalya'ya 3-1 yenildi. Avusturya çeyrek finalde elendi. Cezayir ise futbol tarihine farklı bir kaybeden olarak geçti. 

Cezayir, Ezel dizisine dönecek olursak Ömer'di ve her şeyden habersiz bir şekilde, kurgulanan bir planın kurbanı olmuştu.

44 yıl sonra Gijon'un intikamı mı, diyeti mi?

44 yıl sonra Gijon'un intikamı mı, diyeti mi?

Dün gece 2026 Dünya Kupası'nda Avusturya, Batı Almanya ile bir olarak kurban ettiği Cezayir'le karşı karşıyaydı. 

Kazanan ikinci olarak İspanya'nın rakibi olacak; kaybeden en iyi üçüncüler arasında sıralamaya girmeye çalışacaktı. Bu bir riskti. En iyi üçüncülerde averaj sıralamasında 8 takımın dışında kalabilirlerdi. 

Bir ihtimal daha vardı: Beraberlik! 

Beraberlikle iki takımın da elenme şansı yoktu. İkisi de üst tura çıkıyordu. Sadece Avusturya istemese de İspanya ile eşleşiyordu. 

Cezayir'in elinde ya Gijon'un intikamını alacağı bir şans ya da Avusturya'yla iş birliği yaparak onları daha büyük bir belaya sürekleyecekleri İspanya eşleşmesine ikna etme şansı vardı.

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Diğer tarafta da İran var...

Diğer tarafta da İran var...

İran'ın turnuvaya ne şartlar altında geldiği herkesin malumu. ABD ambargosuyla, Trump'ın tehditleri altında tam üç maç oynadılar üç maçta da bilekleri bükülmedi. İki kritik ofsayt kararıyla üç maçları berabere bitti ve gruplarını üçüncü tamamladılar. En iyi üçüncülük için maçların sonlanmalarını beklediler. 

Son maç... Avusturya-Cezayir!

İran'ın bu maçta aleyhine olacak tek bir sonuç var: Beraberlik! 

Maç berabere biterse en iyi üçüncüler sıralamasında 9. olarak turnuvaya veda ediyor. 

İran televizyonları gün boyu 'Müslüman kardeşimiz Cezayir' diyerek din kardeşlerine olan yakınlıklarını gösterdi. Diğer taraftan Gijon'da oynanan rezalet maçın kurbanı Cezayir'in başka bir işe kalkışacağını akıllarının ucundan bile geçirmiyorlardı.

Maç gol düellosu şeklinde geçti ama...

Maç gol düellosu şeklinde geçti ama...

Avusturya ilk golü bulduğunda Cezayir üçüncüler arasındaydı. Bu sonuç Cezayir'i eliyordu. İran dahil kimse Cezayir'den yenilmesini beklemiyordu. Maç devre bitmeden eşitlendiğinde elenen taraf İran'dı. 

Cezayir öne geçti, Avusturya'nın cevabı birkaç dakika sonra geldi. 2-2 bitecek maçta İran yine elenen taraftı.

Son dakikalar futbol hariç her şeyin konuşulduğu anlara sahne oldu.

Son dakikalar futbol hariç her şeyin konuşulduğu anlara sahne oldu.

+4 verilmişti, Riyad Mahrez, Schlager'in yanından topu ağlara gönderdiğinde her şey bitmiş gibiydi. 

İran televizyonlarında 'Müslüman din kardeşlerine' teşekkürler ediliyordu. Müslümanlar birbirlerini dünyaya karşı böyle desteklemeliydi işte. 

Artık formalite saniyeleri oynanacaktı maçta.

Ama kameralara yansıyan maçtan sonra da çokça paylaşılan görüntüleri izledik. 

Cezayirli futbolcular skorboarda bakarak, elleriyle ağızlarını kapatarak birbirlerine bir şeyler söylüyordu. Golü atmanın coşkusu bir anda sönmüştü. 

Şimdi ne olacaktı? Bu sonuç Cezayir'i üst turda İspanya'nın rakibi yapıyor, İran'ı üst tura taşıyor, Avusturya'yı eve gönderiyordu. 

Dört dakika verilen uzatmada tuhaf pas hataları, düşük savunma direnci ile ilginç şeyler izlemeye başladık ve 90+6'nın sonlarında Avusturya golünü izledik. 

Maç 3-3 oldu ve son düdük kısa süre sonra duyuldu.

44 yıl sonra yine şüpheli bir maç; yine Avusturya, yine Cezayir... Bu kez farklı roller!

44 yıl sonra yine şüpheli bir maç; yine Avusturya, yine Cezayir... Bu kez farklı roller!

Cezayir, 1982'nin kurbanı olarak tüm kamuoyunda 44 yıldır haklılığıyla anılıyor. O maçta iki takım bir araya gelmiş ve Cezayir'i kurban etmişti. 

Cezayir ise 44 yıl sonra Avusturya'yla sessiz bir anlaşma ile İran'ı saf dışı bırakmıştı. 

Cezayir hem Avusturya'yı İspanya'ya göndererek erken elenmelerinin yolunu açtı, hem de görece daha kolay bir rakiple eşleşerek üst tur sevinci yaşadı. 

Bu hikayede ihanete uğrayan yeni Ömer ise Cezayir'e din kardeşliği üzerinden sempati ile bakan İran oldu. 

Filistin meselesi ve ABD ile İsrail'in saldırıları sonrası Müslüman toplumunda sempatisini artıran İran, Cezayir'in yediği son saniye golüyle eve dönüyor. 

Yine o başlangıç sahnesine dönersek; 

“Ömer iyi çocuktu ama bir kusuru vardı..İnsanlara fazla güvenirdi. Şimdi olsa söylerdim, Ömer derdim, her ihanet, sevgiyle başlar...”

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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