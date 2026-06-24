article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
Bosna Hersek Teknik Direktörü Sergej Barbarez Futbolu Unutmuşken Kendisini Dünya Kupası'nda Buldu

etiket Bosna Hersek Teknik Direktörü Sergej Barbarez Futbolu Unutmuşken Kendisini Dünya Kupası'nda Buldu

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
24.06.2026 - 11:25
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Futbolu bırakmış, ne olur ne olmaz diye antrenörlük lisansını cebine koymuş ama bir daha futbolun yüzüne maç izlemek, arada da federasyonu eleştiren sivri açıklamalar yapmak dışında hiç bakmamış birinin kendini bir anda Dünya Kupası'nda bulması tam bir Dünya Kupası öyküsü! 

Bosna Hersek Teknik Direktörü Sergej Barbarez, kimilerine göre sadece Dzeko'nun arkadaşı olduğu için kimilerine göre risk yönetmeyi bildiği için milli takımın seçimi oldu. 

Ama sahalara dönmeden önce bambaşka bir yerde soğuk terler döküyordu.

FIFA 2026 2026 Dünya Kupası
25 Gün
:
09 Saat
:
10 Dakika
:
05 Saniye
Anasayfaya Git
D Grubu Sıralamaları Tüm Sıralamalar >
4.
Türkiye
Türkiye
0 G 0 B 2 M 0 Puan

Gelecek Maçlar

26 Haziran 05:00
TUR
TUR
-
USA
USA
26 Haziran 05:00
PAR
PAR
-
AUS
AUS
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Karşımızda aslında uluslararası bir profil var!

Karşımızda aslında uluslararası bir profil var!

Sergej Barbarez, Velez Mostar forması giyerken çok erken bir dönemde ülkesinden ayrılıp Bundesliga'nın yolunu tuttu. Burada Hannover 96, Union Berlin, Hansa Rostock, Dortmund, Hamburg ve Leverkusen formaları giydi. 

Milli takımın da vazgeçilmeziydi elbette. Hücuma yönelik orta saha, zaman zaman tipik 10 numara pozisyonunda oynayan Barbarez, 38 yaşında futbolu bıraktığında her ne yaşadıysa adeta tövbeli gibi yeşil sahalardan uzak durdu. 

Antrenörlük diplomasını aldı ve bambaşka bir kariyer hedefiyle kendini dışarı attı.

Dünya Kupası'nda onun izi var.

Dünya Kupası'nda onun izi var.

2014'ün ardından 12 yıllık özlem sona erdi ve Bosna Hersek bir kez daha kendine Dünya Kupası'nda yer buldu. Bu başarıda futbolcular kadar Sergej Barbarez'in payı büyüktü. Milli takım futbolcularını 'toplayan' kişi oydu. Diasporadaki Bosna Hersekli genç çocuklara ulaşan, onların milli takımda oynaması gerektiğini kabul ettiren Barbarez, teknik direktörlük koltuğuna gelmeden önce federasyonu en sert eleştiren isimdi. 

Turnuvalara katılamayan Bosna Hersek için bu federasyon ona göre tam bir felaketti.

"Çok biliyorsan gel sen yap!"

"Çok biliyorsan gel sen yap!"

Böyle bir diyalog yaşanmadı ama federasyon başkanının artık bu sivri dilli eski futbolcudan bıkıp bunu demiş olması muhtemel. Belki içinden şunu bile demiş olabilir, 'En son 15 sene önce topa dokunmuş, hayatında teknik direktörlük bile yapmamış. Madem çok biliyor gelsin kendisi yapsın!'

Evet Sergej Barbarez, milli takım teknik direktörlüğüne geldiği ana dek bir kez bile teknik direktörlük yapmamıştı. Hangi performans kriterine göre seçildiğini kimse bilmiyor ama söz ağızdan çıkmış bir kere. 

Olayın garipliğini örneklendirmek gerekirse Serhat Akın'ın bir anda YouTube yayınını bırakıp milli takım teknik direktörü olduğu bir evren düşünün. Hacıosmanoğlu'nun Arizona'dan dönme ihtimali olmazdı herhalde.

Karşınızda Sergej Barbarez ve futbola tercih ettiği mesleği.

Karşınızda Sergej Barbarez ve futbola tercih ettiği mesleği.

2008 yılında futbolu bıraktıktan birkaç yıl sonra antrenörlük lisansını alan Barbarez, aynı dönemde profesyonel olarak poker oynamaya başladı. 2010 ile 2022 yılları arasında katıldığı 26 turnuvada toplam 143 bin 628 dolar ödül kazandı. Kariyerinde resmi bir turnuva şampiyonluğu bulunmasa da Dünya Poker Serisi'nde iki kez final masasına kalmayı başardı.

Poker kariyeri boyunca Bosna-Hersek'te ulusal kahraman olarak görülen Barbarez için artık futbol eski bir hobiden başka bir şey değildi. 

Ara sıra teknik direktör tercihlerini, federasyonun Rusya ile hazırlık maçı oynama kararını, lig yapısını eleştirir geçerdi.

Federasyonun en sert eleştirmeni teknik direktörlük koltuğunda.

Federasyonun en sert eleştirmeni teknik direktörlük koltuğunda.

2021 yılında federasyon başkanlığına Vico Zeljković'in gelmesiyle birlikte Bosna-Hersek Milli Takımı yeniden çalkantılı bir döneme girdi. Zeljković döneminde teknik direktör değişiklikleri peş peşe yaşandı. Takımın 2024 Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı elde edememesiyle sonuçlanan süreçte, üç teknik adam sadece birkaç ay arayla göreve getirildi ve görevden alındı.

Taraftarlar, federasyon yönetimini birçok konuda eleştirdi. Bu eleştirilerin başında, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesinin ve FIFA ile UEFA tarafından uluslararası organizasyonlardan men edilmesinin hemen ardından, 2022 yılında Rusya ile hazırlık maçı planlanması kararı geliyordu.

Federasyonun en sert eleştirmenlerinden biri de Sergej Barbarez'di. Bu nedenle milli takım teknik direktörlüğüne getirildiğinin açıklanması birçok kişi için sürpriz oldu.

Barbarez, düzenlediği basın toplantısında, 'Herhangi bir şey için özür dilemem gerektiğini düşünmüyorum.' ifadelerini kullanmıştı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Hedeflediğinin iki yıl önünde!

Hedeflediğinin iki yıl önünde!

Barbarez görevi kabul etti ve hedefini mütevazı tuttu: 

'2028 Avrupa Şampiyonası'na katılmak istiyoruz. Oyuncularımın Bosna-Hersek formasını giyerken gurur duymasını istiyorum.' 

Göreve başladığında 2028'i hedefleyen Barbarez, 16 yeni oyuncuyla kadroyu yeniden kurdu ve Bosna tarihinin en başarılı eleme sürecini yönetti. Play-off'ta önce Galler'i, ardından dünya şampiyonu apoletli İtalya'yı penaltılarda eleyerek Bosna-Hersek'i 12 yıl aradan sonra Dünya Kupası'na taşıdı. Göreve başladıktan yalnızca iki yıl sonra. 'İki yıl öndeyiz' dedi.

Barbarez, hayatının pokerini bu kupada oynuyor.

Barbarez, hayatının pokerini bu kupada oynuyor.

Barbarez'in hikayesi aslında tek bir soruya dayanıyor: Risk nasıl yönetilir? 

Poker masasında oynarken ve irili ufaklı zaferlerle kendini mutlu ederken bir anda dünyanın en tepe sahnesinde Bosna Hersek'le kader maçlarına çıkan Barbarez, bir hayali gerçekleştirdi ikincisini hedefliyor. 

Bosna Hersek, Katar'ı yenerse üst tura çıkacak ve tarihi bir başarı daha elde edecek. 

İşte karşınızda Barbarez'in hayatının pokeri!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın