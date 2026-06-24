Bosna Hersek Teknik Direktörü Sergej Barbarez Futbolu Unutmuşken Kendisini Dünya Kupası'nda Buldu
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Futbolu bırakmış, ne olur ne olmaz diye antrenörlük lisansını cebine koymuş ama bir daha futbolun yüzüne maç izlemek, arada da federasyonu eleştiren sivri açıklamalar yapmak dışında hiç bakmamış birinin kendini bir anda Dünya Kupası'nda bulması tam bir Dünya Kupası öyküsü!
Bosna Hersek Teknik Direktörü Sergej Barbarez, kimilerine göre sadece Dzeko'nun arkadaşı olduğu için kimilerine göre risk yönetmeyi bildiği için milli takımın seçimi oldu.
Ama sahalara dönmeden önce bambaşka bir yerde soğuk terler döküyordu.
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Karşımızda aslında uluslararası bir profil var!
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Dünya Kupası'nda onun izi var.
"Çok biliyorsan gel sen yap!"
Karşınızda Sergej Barbarez ve futbola tercih ettiği mesleği.
Federasyonun en sert eleştirmeni teknik direktörlük koltuğunda.
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Hedeflediğinin iki yıl önünde!
Barbarez, hayatının pokerini bu kupada oynuyor.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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