Bosna Hersek Teknik Direktörü Sergej Barbarez Futbolu Unutmuşken Kendisini Dünya Kupası'nda Buldu

Futbolu bırakmış, ne olur ne olmaz diye antrenörlük lisansını cebine koymuş ama bir daha futbolun yüzüne maç izlemek, arada da federasyonu eleştiren sivri açıklamalar yapmak dışında hiç bakmamış birinin kendini bir anda Dünya Kupası'nda bulması tam bir Dünya Kupası öyküsü!

Bosna Hersek Teknik Direktörü Sergej Barbarez, kimilerine göre sadece Dzeko'nun arkadaşı olduğu için kimilerine göre risk yönetmeyi bildiği için milli takımın seçimi oldu.

Ama sahalara dönmeden önce bambaşka bir yerde soğuk terler döküyordu.