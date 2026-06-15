168: İran İçin Dünya Kupası’nda Zaferin Şifresi Bu Olabilir mi?

İran, savaş halinde olduğu ABD’de düzenlenen Dünya Kupası’na katılmaya hak kazandığı günden beri büyük bir tartışmanın içinde. İlk olarak acının tazeliğiyle katılmayacaklarını açıkladılar, sonrasında FIFA’nın devreye girmesi garanti vereceğini açıklamasıyla söylemler de yumuşadı ve nihayet kupaya geldiler ama ABD’ye değil, Meksika’ya… ABD’de oynayacakları maçlar için Meksika’dan günübirlik yolculuklar yapacaklar.

İran’ın futbol kültürü, ilgilisinin çok sevdiği sineması ve ABD karşısındaki haklılığı ile başlayan yolculuğu hayli ilginç.