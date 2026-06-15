168: İran İçin Dünya Kupası’nda Zaferin Şifresi Bu Olabilir mi?
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İran, savaş halinde olduğu ABD’de düzenlenen Dünya Kupası’na katılmaya hak kazandığı günden beri büyük bir tartışmanın içinde. İlk olarak acının tazeliğiyle katılmayacaklarını açıkladılar, sonrasında FIFA’nın devreye girmesi garanti vereceğini açıklamasıyla söylemler de yumuşadı ve nihayet kupaya geldiler ama ABD’ye değil, Meksika’ya… ABD’de oynayacakları maçlar için Meksika’dan günübirlik yolculuklar yapacaklar.
İran’ın futbol kültürü, ilgilisinin çok sevdiği sineması ve ABD karşısındaki haklılığı ile başlayan yolculuğu hayli ilginç.
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Gelecek Maçlar
19 Haziran 22:00
USA
-
AUS
20 Haziran 06:00
TUR
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PAR
26 Haziran 05:00
TUR
-
USA
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2006 Dünya Kupası yolculuğundan unutulmaz bir an...
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168: Yıllar geçse de bu sayı unutulmayacak.
Dört yıl önce tablo çok daha farklıydı.
Kenetlenmiş bir halk Dünya Kupası yolculuğuna çıktı.
Turnuva bitecek, ABD ve İsrail çekilecek ve mücadele kaldığı yerden devam edecek.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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